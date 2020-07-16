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    Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Giriş seviyesine Honor Tab 6 ve Tab X6 tablet modelleri

    Honor Tab 6 tablet modeli tatmin edici performans, ses seviyesi ve ekran kalemi desteği ile geliyor. Honor Tab X6 ise biraz daha fiyata oynayarak bazı özelliklerden fedakarlık yapıyor.
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    Taşınabilir Bilgisayarlar
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Giriş seviyesine Honor Tab 6 ve Tab X6 tablet modelleri

    Ağır ABD yaptırımları altında ezilen ve bir darbe de İngiltere’den yiyen Huawei yine de ayakta durmaya çalışıyor. Firma bu hafta giriş seviyesinde etkili olmaya çalışacak Honor Tab 6 tablet serisini duyurdu.

    Honor Tab 6 özellikleri ve fiyatı

    Honor Tab 6 modeli 10.1 inçlik ekranında Full HD çözünürlük sunuyor ve 1000:1 kontrast oranına sahip. Gövde 7.55mm ile oldukça ince sayılır. Ağırlığı ise 460 gram. Ekran Honor Magic Pen kalemi ile de kullanılabiliyor.

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    Çinli SMIC tarafından dökümü yapılan 14nm sürecindeki Kirin 710A yonga setinin güç verdiği tablet modelinde 3GB/4GB RAM ve 32GB/64GB/128GB depolama seçenekleri yer alıyor. 2.2cc büyük boşluklara sahip hoparlörler de Histen 6.1 teknolojisi ile sess kalitesini arttırıyor. Honor Tab 6 için fiyatlar şu şekilde:

    Honor Tab 6 – 3GB + 32GB: 185$

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    Honor Tab 6 – 4GB + 64GB: 200$

    Honor Tab 6 – 4GB + 128GB: 242$

    Honor Tab 6 4G – 4GB + 64GB: 228$

    Honor Tab 6 4G – 4GB + 128GB: 271$

    Giriş seviyesine Honor Tab 6 ve Tab X6 tablet modelleri

    Honor Tab X6 özellikleri ve fiyatı

    Honor Tab X6 modelinde ise 1200x800 piksel ekran çözünürlüğü ve kalem olmayışı fark olarak görülüyor. Fiyatı biraz daha düşük. İşlemci ve batarya detayları ise şimdilik açıklanmadı. Fiyatlar şu şekilde:

    Honor Tab X6 – 3GB + 32GB: 157$

    Honor Tab X6 – 4GB + 64GB: 171$

    Honor Tab X6 4G – 3GB + 32GB: 171$



    https://www.gizmochina.com/2020/07/16/honor-tab-6-and-tab-x6-announced-with-kirin-710a-new-color-variant-for-tab-v6-launched/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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