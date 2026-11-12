GITEX World RobotiX 2026'da yeni nesil insansı robotlar sergilenecek

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Dubai, Aralık ayında düzenlenecek GITEX World RobotiX fuarıyla yeni nesil insansı robotlara ev sahipliği yapacak. Etkinlikte Unitree ve UBTECH gibi devler yer alırken, 50 kilo yük taşıyan MOS 2 ile Arapça konuşabilen TP01 gibi yenilikler tanıtılacak. Sevkiyatları 50 bini aşan fiziksel yapay zekalı robotlar; üretim, lojistik ve sağlık gibi birçok sektörü dönüştürüyor. Ziyaretçiler, canlı robot gösterileri ve dış iskelet teknolojileriyle geleceği yakından deneyimleyecek. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Podcast Formatında Dinle 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x

Tam Boyutta Gör GITEX GLOBAL kapsamında bu yıl ilk kez düzenlenecek GITEX World RobotiX 2026, dünyanın önde gelen robotik şirketlerini Dubai'de buluşturacak. Etkinlikte insansı robotlar, otonom makineler, robot asistanlar ve fiziksel yapay zeka alanındaki yeni teknolojiler sergilenecek.

8-11 Aralık tarihlerinde Dubai'de gerçekleştirilecek etkinliğe Unitree, UBTECH, DEEP Robotics, AiMOGA ve Micropolis Robotics gibi sektörün önemli şirketleri katılacak. . Etkinlikte, çevresini algılayan, karar verebilen ve fiziksel dünyada harekete geçebilen makinelerin üretim, lojistik, sağlık, konaklama ve akıllı altyapı gibi farklı sektörleri nasıl dönüştürdüğü sergilenecek.

Türk Telekom otonom sürüş teknolojisini COP31'de sergiledi 4 sa. önce eklendi

Robotlara olan ilginin arttığına dikkat çeken Counterpoint Research verilerine göre, 2026'nın ilk yarısında dünya genelinde 22 binden fazla insansı robot sevk edildi. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 300 artış yaşanırken, yıl sonuna kadar sevkiyatların 50 bini aşması bekleniyor. Dubai de 2032 yılına kadar 200 bin robotu kullanıma almayı planlıyor.

Tam Boyutta Gör Etkinlikte dikkat çeken ürünlerden biri, Lumos Robotics tarafından geliştirilen MOS 2 olacak. Çift kollu ve tekerlekli yapıya sahip robot, 50 kilograma kadar yük taşıyabiliyor ve sekiz saatten uzun süre çalışabiliyor. Şirket, robotu Orta Doğu'da ilk kez tanıtacak.

Raydiculous ise İngilizce ve Arapça konuşabilen TP01 insansı robotunu ve iki ayak üzerinde yürüyebilen DINOBOT isimli dinozor robotunu sergileyecek. Light Origins de tavşan şeklindeki ev robotunu ilk kez ziyaretçilerin karşısına çıkaracak.

Etkinlik boyunca otonom devriye robotları, hizmet ve temizlik robotları ile endüstriyel robotik sistemler de sergilenecek. Ziyaretçiler ayrıca canlı robot gösterilerini izleyebilecek ve giyilebilir dış iskelet teknolojisini deneyebilecek.

Bu yıl 46'ncı kez düzenlenecek GITEX GLOBAL, 7 Aralık'taki GITEX Summit ile başlayacak. Expand North Star etkinliğinin de eşlik edeceği organizasyona 180 ülkeden 6 binden fazla şirket ve girişimin katılması bekleniyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Yapay Zeka Haberleri

GITEX 2026'da yeni nesil insansı robotlar sergilenecek

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: