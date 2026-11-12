Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    GITEX World RobotiX 2026'da yeni nesil insansı robotlar sergilenecek

    Dünyanın önde gelen robotik şirketleri, yeni insansı robot modellerini ve fiziksel yapay zeka teknolojilerini Aralık ayında düzenlenecek GITEX World RobotiX 2026 fuarında tanıtacak.

    GITEX 2026'da yeni nesil insansı robotlar sergilenecek Tam Boyutta Gör
    GITEX GLOBAL kapsamında bu yıl ilk kez düzenlenecek GITEX World RobotiX 2026, dünyanın önde gelen robotik şirketlerini Dubai'de buluşturacak. Etkinlikte insansı robotlar, otonom makineler, robot asistanlar ve fiziksel yapay zeka alanındaki yeni teknolojiler sergilenecek.

    8-11 Aralık tarihlerinde Dubai'de gerçekleştirilecek etkinliğe Unitree, UBTECH, DEEP Robotics, AiMOGA ve Micropolis Robotics gibi sektörün önemli şirketleri katılacak. . Etkinlikte, çevresini algılayan, karar verebilen ve fiziksel dünyada harekete geçebilen makinelerin üretim, lojistik, sağlık, konaklama ve akıllı altyapı gibi farklı sektörleri nasıl dönüştürdüğü sergilenecek.

    Robotlara olan ilginin arttığına dikkat çeken Counterpoint Research verilerine göre, 2026'nın ilk yarısında dünya genelinde 22 binden fazla insansı robot sevk edildi. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 300 artış yaşanırken, yıl sonuna kadar sevkiyatların 50 bini aşması bekleniyor. Dubai de 2032 yılına kadar 200 bin robotu kullanıma almayı planlıyor.

    GITEX 2026'da yeni nesil insansı robotlar sergilenecek Tam Boyutta Gör
    Etkinlikte dikkat çeken ürünlerden biri, Lumos Robotics tarafından geliştirilen MOS 2 olacak. Çift kollu ve tekerlekli yapıya sahip robot, 50 kilograma kadar yük taşıyabiliyor ve sekiz saatten uzun süre çalışabiliyor. Şirket, robotu Orta Doğu'da ilk kez tanıtacak.

    Raydiculous ise İngilizce ve Arapça konuşabilen TP01 insansı robotunu ve iki ayak üzerinde yürüyebilen DINOBOT isimli dinozor robotunu sergileyecek. Light Origins de tavşan şeklindeki ev robotunu ilk kez ziyaretçilerin karşısına çıkaracak.

    Etkinlik boyunca otonom devriye robotları, hizmet ve temizlik robotları ile endüstriyel robotik sistemler de sergilenecek. Ziyaretçiler ayrıca canlı robot gösterilerini izleyebilecek ve giyilebilir dış iskelet teknolojisini deneyebilecek.

    Bu yıl 46'ncı kez düzenlenecek GITEX GLOBAL, 7 Aralık'taki GITEX Summit ile başlayacak. Expand North Star etkinliğinin de eşlik edeceği organizasyona 180 ülkeden 6 binden fazla şirket ve girişimin katılması bekleniyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Ekranlı ve mikrofonlu akıllı yüzük

    K
    kadirozgur87 8 saat önce

    merhabalar, reklama karışmak istemem ama L40 Ultra Complete Edition (CE) L40 Ultra serisinin devamı değilmiş, aslında L10s Plus'ın emiş gücü artırılmış ve mop yıkalamalı versiyonuymuş. Burada Dreame markası kötü niyetli bir isimlendirme yapmış

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    yht business farkı clio 4 arka kapı dışarıdan açılmıyor fiat servis izmir nokia 8910 3. selim ıslahatları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    POCO C81 Pro
    POCO C81 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Laptoplar
    GIGABYTE GAMING A18
    GIGABYTE GAMING A18
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum