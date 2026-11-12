GITEX World RobotiX 2026'da yeni nesil insansı robotlar sergilenecek

Yapay Zeka Özeti:
- Dubai, Aralık ayında düzenlenecek GITEX World RobotiX fuarıyla yeni nesil insansı robotlara ev sahipliği yapacak. Etkinlikte Unitree ve UBTECH gibi devler yer alırken, 50 kilo yük taşıyan MOS 2 ile Arapça konuşabilen TP01 gibi yenilikler tanıtılacak. Sevkiyatları 50 bini aşan fiziksel yapay zekalı robotlar; üretim, lojistik ve sağlık gibi birçok sektörü dönüştürüyor. Ziyaretçiler, canlı robot gösterileri ve dış iskelet teknolojileriyle geleceği yakından deneyimleyecek.
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8-11 Aralık tarihlerinde Dubai'de gerçekleştirilecek etkinliğe Unitree, UBTECH, DEEP Robotics, AiMOGA ve Micropolis Robotics gibi sektörün önemli şirketleri katılacak. . Etkinlikte, çevresini algılayan, karar verebilen ve fiziksel dünyada harekete geçebilen makinelerin üretim, lojistik, sağlık, konaklama ve akıllı altyapı gibi farklı sektörleri nasıl dönüştürdüğü sergilenecek.
Robotlara olan ilginin arttığına dikkat çeken Counterpoint Research verilerine göre, 2026'nın ilk yarısında dünya genelinde 22 binden fazla insansı robot sevk edildi. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 300 artış yaşanırken, yıl sonuna kadar sevkiyatların 50 bini aşması bekleniyor. Dubai de 2032 yılına kadar 200 bin robotu kullanıma almayı planlıyor.
Raydiculous ise İngilizce ve Arapça konuşabilen TP01 insansı robotunu ve iki ayak üzerinde yürüyebilen DINOBOT isimli dinozor robotunu sergileyecek. Light Origins de tavşan şeklindeki ev robotunu ilk kez ziyaretçilerin karşısına çıkaracak.
Etkinlik boyunca otonom devriye robotları, hizmet ve temizlik robotları ile endüstriyel robotik sistemler de sergilenecek. Ziyaretçiler ayrıca canlı robot gösterilerini izleyebilecek ve giyilebilir dış iskelet teknolojisini deneyebilecek.
Bu yıl 46'ncı kez düzenlenecek GITEX GLOBAL, 7 Aralık'taki GITEX Summit ile başlayacak. Expand North Star etkinliğinin de eşlik edeceği organizasyona 180 ülkeden 6 binden fazla şirket ve girişimin katılması bekleniyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
merhabalar, reklama karışmak istemem ama L40 Ultra Complete Edition (CE) L40 Ultra serisinin devamı değilmiş, aslında L10s Plus'ın emiş gücü artırılmış ve mop yıkalamalı versiyonuymuş. Burada Dreame markası kötü niyetli bir isimlendirme yapmış