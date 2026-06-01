Giyilebilir robotik teknoloji markası HyperShell, Bilkom güvencesiyle Türkiye’de

HyperShell nedir?
Son yıllarda hızla gelişen giyilebilir robotik teknolojileri, özellikle outdoor sporlar, yürüyüş, kampçılık, saha çalışmaları ve kişisel mobilite alanlarında yeni kullanım senaryoları yaratıyor. HyperShell de bu alana odaklanan markalardan biri olarak dikkat çekiyor. HyperShell, yüksek efor gerektiren kullanımlar için kullanıcıya fiziksel destek sağlayarak yükünü hafifletiyor.
Şirketin ürün gamında yer alan HyperShell X Serisi, kullanıcının hareketlerini gerçek zamanlı olarak analiz eden yapay zeka destekli bir dış iskelet sistemi olarak dikkat çekiyor. Markanın geliştirdiği AI MotionEngine teknolojisini kullanıyor. Sistem; sensörlerden gelen verileri işleyerek kullanıcının yürüyüş temposunu, eğimi ve hareket yönünü algılıyor, ardından uygun destek seviyesini otomatik olarak belirliyor. Sistemin sağladığı ekstra itiş desteği sayesinde uzun yürüyüşlerde ve ağır yük taşınan işlerde insanların daha az efor sarf etmesi sağlanıyor.
HyperShell X serisinin tepe modeli olan X Ultra; karbon fiber ve titanyum alaşımlı yapısı, 12 adaptif destek modu, 30 kilometreye kadar batarya menzili ve 1000 W’a kadar güç çıkışıyla öne çıkıyor. X Ultra, belirli kullanım koşullarında fiziksel eforu yüzde 39’a kadar azaltabiliyor ve ortalama kalp atış hızında yüzde 42’ye varan düşüş sağlayabiliyor.
Bilkom Ürün Grup Müdürü Dilek Çinçin, HyperShell iş birliğine hakkında şunları söyledi:
"Tüketici teknolojilerinde dönüşüm artık ekran, bağlantı ve cihaz performansı ekseninin ötesine geçerek insan hareketini, aktif yaşamı ve kişisel mobilite deneyimini destekleyen yeni alanlara uzanıyor. Giyilebilir robotik, bu dönüşümün en dikkat çekici alanlarından biri. HyperShell'i portföyümüze dahil ederek yüksek potansiyelli bu kategorinin Türkiye'de daha görünür, erişilebilir ve güvenilir bir kullanıcı deneyimiyle büyümesine katkı sunmayı hedefliyoruz. Bilkom olarak yeni nesil teknolojileri ülkemize taşırken, kullanıcıların hayatına değer katacak kategorileri doğru zamanda ekosistemimize kazandırmayı önemsiyoruz. HyperShell iş birliğimizi de bu vizyonun güçlü bir yansıması olarak görüyoruz."