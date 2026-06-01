Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Giyilebilir robotik teknoloji markası HyperShell, Bilkom güvencesiyle Türkiye’de

    Yapay zeka destekli dış iskelet sistemleriyle giyilebilir robotik teknoloji sektörünün önde gelen markalarından HyperShell, Bilkom güvencesiyle Türkiye pazarına adım atıyor.

    Giyilebilir robotik teknoloji markası HyperShell Türkiye'de Tam Boyutta Gör
    Bilkom, Türkiye’de distribütörlüğünü üstlendiği markalara bir yenisini ekledi. Yapay zeka destekli dış iskelet sistemleri geliştiren HyperShell’in ürünleri, outdoor aktivitelerde fiziksel eforu azaltmayı ve kullanıcı hareketlerini desteklemeyi hedefliyor.

    HyperShell nedir?

    Son yıllarda hızla gelişen giyilebilir robotik teknolojileri, özellikle outdoor sporlar, yürüyüş, kampçılık, saha çalışmaları ve kişisel mobilite alanlarında yeni kullanım senaryoları yaratıyor. HyperShell de bu alana odaklanan markalardan biri olarak dikkat çekiyor. HyperShell, yüksek efor gerektiren kullanımlar için kullanıcıya fiziksel destek sağlayarak yükünü hafifletiyor.

    Şirketin ürün gamında yer alan HyperShell X Serisi, kullanıcının hareketlerini gerçek zamanlı olarak analiz eden yapay zeka destekli bir dış iskelet sistemi olarak dikkat çekiyor. Markanın geliştirdiği AI MotionEngine teknolojisini kullanıyor. Sistem; sensörlerden gelen verileri işleyerek kullanıcının yürüyüş temposunu, eğimi ve hareket yönünü algılıyor, ardından uygun destek seviyesini otomatik olarak belirliyor. Sistemin sağladığı ekstra itiş desteği sayesinde uzun yürüyüşlerde ve ağır yük taşınan işlerde insanların daha az efor sarf etmesi sağlanıyor.

    Giyilebilir robotik teknoloji markası HyperShell Türkiye'de Tam Boyutta Gör
    Şirketten yapılan açıklamaya göre HyperShell, özellikle outdoor tutkunları, doğa sporlarıyla ilgilenen kullanıcılar, uzun süre ekipman taşıyan fotoğrafçılar, bisiklet kullanıcıları ve yüksek efor gerektiren saha çalışmalarında görev alan ekipleri hedefliyor.

    HyperShell X serisinin tepe modeli olan X Ultra; karbon fiber ve titanyum alaşımlı yapısı, 12 adaptif destek modu, 30 kilometreye kadar batarya menzili ve 1000 W’a kadar güç çıkışıyla öne çıkıyor. X Ultra, belirli kullanım koşullarında fiziksel eforu yüzde 39’a kadar azaltabiliyor ve ortalama kalp atış hızında yüzde 42’ye varan düşüş sağlayabiliyor. 

    Bilkom Ürün Grup Müdürü Dilek Çinçin, HyperShell iş birliğine hakkında şunları söyledi:

    “Tüketici teknolojilerinde dönüşüm artık ekran, bağlantı ve cihaz performansı ekseninin ötesine geçerek insan hareketini, aktif yaşamı ve kişisel mobilite deneyimini destekleyen yeni alanlara uzanıyor. Giyilebilir robotik, bu dönüşümün en dikkat çekici alanlarından biri. HyperShell’i portföyümüze dahil ederek yüksek potansiyelli bu kategorinin Türkiye’de daha görünür, erişilebilir ve güvenilir bir kullanıcı deneyimiyle büyümesine katkı sunmayı hedefliyoruz. Bilkom olarak yeni nesil teknolojileri ülkemize taşırken, kullanıcıların hayatına değer katacak kategorileri doğru zamanda ekosistemimize kazandırmayı önemsiyoruz. HyperShell iş birliğimizi de bu vizyonun güçlü bir yansıması olarak görüyoruz.”

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    İnsansı robot Atlas bu kez buzdolabı taşıdı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    captain black puro kasko motor arızasını karşılar mı ladosi parfüm oyunindir vip güvenilir mi bıyıklı matematik ayt pdf

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A56 5G
    Samsung Galaxy A56 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI KATANA 15 HX
    MSI KATANA 15 HX
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum