Gizemli heykelden Divinity çıktı: İşte ilk fragman

Tam Boyutta Gör Larian Studios, RPG dünyasının en çok sevilen serilerinden biri olan Divinity evrenine geri dönüyor. Stüdyonun merakla beklenen yeni oyunu şimdilik sadece Divinity olarak anılıyor ve geliştirme süreci Larian’ın merkezinde sürüyor. Oyunun duyurusu, kısa süre önce ortaya çıkan ve Hellstone adıyla bilinen gizemli heykelin aslında bu projeye işaret ettiğini de doğruladı.

Yoğun bir RPG deneyimi sunacak

Oyun dünyasının en prestijli etkinliklerinden The Game Awards 2025 sırasında yayınlanan fragman, oyuncuları Rivellon diyarına davet ediyor. Açıklamada, Larian ekibinin Baldur’s Gate 3’ü geliştiren ekip olarak, şimdi her zamankinden daha geniş ve derin bir RPG deneyimi sunmayı hedeflediği vurgulanıyor.

Tam Boyutta Gör Yeni oyun, önceki Divinity: Original Sin oyunlarını deneyimlemiş oyunculara daha derin bir bağ ve hikâye devamlılığı sunacak olsa da seriye yeni başlayanlar için herhangi bir ön bilgiye ihtiyaç duymadan oynanabilecek.

Larian kurucusu ve oyun yönetmeni Swen Vincke, Larian Studios'un kurucusu ve oyun direktörü Swen Vincke, “Serinin uzun geçmişine rağmen, bu bizim ‘Divinity’ adlı ilk oyunumuz. Daha önce yaptığımız her şeyi tek bir yerde bir araya getirmeye hazırız. Bu, daha önce yarattığımız her şeyden daha geniş, daha derin ve daha samimi bir şeyin başlangıcıdır. Kaderimizi kendi ellerimize aldığımızdan beri bu an için çalışıyoruz. Bu, her zaman yapmak istediğimiz Divinity ve siz de bu oyunla çok eğleneceksiniz” ifadelerini kullandı.

Tam Boyutta Gör Öte yandan gizemli heykelin ortaya çıkışı, oyun dünyasında büyük merak uyandırmıştı. Etkinlik organizatörü Geoff Keighley, heykelin fotoğrafını paylaşmış ve konumunu Mojave Çölü, Kaliforniya’da bir yol kenarı olarak göstermişti. Oyuncular heykeli ziyaret ederek fotoğraf ve videolar çekmiş, çevrimiçi topluluk ise hangi oyuna işaret ettiğini tahmin etmeye çalışmıştı. Heykelin üzerinde çeşitli insan, iblis ve ejderhaların figürlerinin bulunması, tahminlerin çoğunlukla fantastik veya olgun temalı oyunlar üzerine yoğunlaşmasına neden olmuştu. Öne çıkan isimler arasında God of War, Diablo, Fallout: New Vegas, Doom ve Baldur’s Gate gibi yapımlar yer alıyordu.

Larian Studios, 2002’den bu yana seriye beş ana oyun kazandırdı: Divine Divinity, Beyond Divinity, Divinity 2, Divinity: Original Sin ve Divinity: Original Sin 2. Serinin son oyunu 2017’de piyasaya sürülmüştü. Ardından stüdyo odağını Baldur’s Gate 3 üzerine kaydırdı ve oyun 2023’te büyük bir başarı elde etti.

Larian’ın geçtiğimiz yıl yaptığı açıklamalara göre stüdyo, Dungeons & Dragons evreninden ayrılarak kendi IP’lerini geliştirme fırsatını değerlendirmeyi planlıyordu. Bu kapsamda stüdyo, iki yeni proje üzerinde çalıştığını da duyurmuştu.

Aşağıdaki fragmanda hassas ve sert öğeler yer almaktadır.

