Gizemli heykelden Divinity çıktı: İşte ilk fragman

Yoğun bir RPG deneyimi sunacak
Oyun dünyasının en prestijli etkinliklerinden The Game Awards 2025 sırasında yayınlanan fragman, oyuncuları Rivellon diyarına davet ediyor. Açıklamada, Larian ekibinin Baldur’s Gate 3’ü geliştiren ekip olarak, şimdi her zamankinden daha geniş ve derin bir RPG deneyimi sunmayı hedeflediği vurgulanıyor.
Larian kurucusu ve oyun yönetmeni Swen Vincke, Larian Studios'un kurucusu ve oyun direktörü Swen Vincke, “Serinin uzun geçmişine rağmen, bu bizim ‘Divinity’ adlı ilk oyunumuz. Daha önce yaptığımız her şeyi tek bir yerde bir araya getirmeye hazırız. Bu, daha önce yarattığımız her şeyden daha geniş, daha derin ve daha samimi bir şeyin başlangıcıdır. Kaderimizi kendi ellerimize aldığımızdan beri bu an için çalışıyoruz. Bu, her zaman yapmak istediğimiz Divinity ve siz de bu oyunla çok eğleneceksiniz” ifadelerini kullandı.
Larian Studios, 2002’den bu yana seriye beş ana oyun kazandırdı: Divine Divinity, Beyond Divinity, Divinity 2, Divinity: Original Sin ve Divinity: Original Sin 2. Serinin son oyunu 2017’de piyasaya sürülmüştü. Ardından stüdyo odağını Baldur’s Gate 3 üzerine kaydırdı ve oyun 2023’te büyük bir başarı elde etti.
Larian’ın geçtiğimiz yıl yaptığı açıklamalara göre stüdyo, Dungeons & Dragons evreninden ayrılarak kendi IP’lerini geliştirme fırsatını değerlendirmeyi planlıyordu. Bu kapsamda stüdyo, iki yeni proje üzerinde çalıştığını da duyurmuştu.
Aşağıdaki fragmanda hassas ve sert öğeler yer almaktadır.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: