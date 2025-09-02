Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    'Gizemli kutu' satışı yapan sitelere erişim engeli

    Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu tarafından içinde ne olduğu rastgele belirlenen Gizetmlı Kutu isimli ürünlerin satışını yapan sitelere erişim yasağı getirildi.  

    'Gizemli kutu' satışı yapan sitelere erişim engeli
    Ticaret Bakanlığı’na bağlı Reklam Kurulu, son toplantısında “Gizemli Kutu” adı altında, içeriği belirsiz ürünlerden oluşan satışlara erişim yasağı getirdi. Çeşitli platformlarda “Gizemli Kutu” olarak satılan kutularda müşterilere rastgele ürünler gönderiliyor.

    Gizemli Kutu satın alan müşterilerin büyük bölümüne ederinin çok altında fiyata sahip ürünler yollanırken, çok küçük bölümüne değerli ürün gönderiliyor. Müşterinin ne satın alacağını bilememesi nedeniyle bu ürünlerin satışı yasaklı durumda. Yasak kararına rağmen satış yapanlara erişim engeli kararı verildi.

    Kurul tarafından yapılan değerlendirmelerde; gizemli kutuların, tüketicilerin ekonomik davranışlarını önemli ölçüde bozabilecek nitelikte olduğu ve tüketicileri normal şartlarda taraf olmayacakları işlemlere yönlendirebileceği tespit edilmiştir.
     
    Bu doğrultuda;

    • Gizemli kutu ve benzeri satış yöntemlerinin haksız ticari uygulama olduğu değerlendirilmiş,
    • ⁠Söz konusu tanıtımlar hakkında erişim engeli uygulanmasına,
    • ⁠Yasa dışı faaliyet yürüten sitelerin muhatapları hakkında adli tahkikat süreçlerinin başlatılması için ilgili kurumlara başvurulmasına karar verildi.
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yenilenen Peugeot 308 resmen tanıtıldı

    Profil resmi
    ugur7seven 3 saat önce

    Test yorumu

    Profil resmi
    Celonfix 2 gün önce

    Makyajsız hali daha iyiydi. Son tasarımları berbat olmuş Peugeot'un. Eski 3008 ile yeni 3008'e bakmak yeterli bunu anlamak için.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    mobil ödeme bozdurma old takı çevirme evimin önüne araba park ediyor nereye şikayet edilir c4 cactus 1.6 e-hdi shine topuk dikenine rapor verilir mı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Nothing CMF Phone 1
    Nothing CMF Phone 1
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Dell Vostro 3530
    Dell Vostro 3530
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum