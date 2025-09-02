DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Ticaret Bakanlığı’na bağlı Reklam Kurulu, son toplantısında “Gizemli Kutu” adı altında, içeriği belirsiz ürünlerden oluşan satışlara erişim yasağı getirdi. Çeşitli platformlarda “Gizemli Kutu” olarak satılan kutularda müşterilere rastgele ürünler gönderiliyor.

Gizemli Kutu satın alan müşterilerin büyük bölümüne ederinin çok altında fiyata sahip ürünler yollanırken, çok küçük bölümüne değerli ürün gönderiliyor. Müşterinin ne satın alacağını bilememesi nedeniyle bu ürünlerin satışı yasaklı durumda. Yasak kararına rağmen satış yapanlara erişim engeli kararı verildi.

Türkiye’de fiber internet abone sayısı ilk kez 8,3 milyonu aştı 3 sa. önce eklendi

Kurul tarafından yapılan değerlendirmelerde; gizemli kutuların, tüketicilerin ekonomik davranışlarını önemli ölçüde bozabilecek nitelikte olduğu ve tüketicileri normal şartlarda taraf olmayacakları işlemlere yönlendirebileceği tespit edilmiştir.



Bu doğrultuda;

Gizemli kutu ve benzeri satış yöntemlerinin haksız ticari uygulama olduğu değerlendirilmiş,

⁠Söz konusu tanıtımlar hakkında erişim engeli uygulanmasına,

⁠Yasa dışı faaliyet yürüten sitelerin muhatapları hakkında adli tahkikat süreçlerinin başlatılması için ilgili kurumlara başvurulmasına karar verildi.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Internet

Web Siteleri Haberleri

'Gizemli kutu' satışı yapan sitelere erişim engeli

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: