'Gizemli kutu' satışı yapan sitelere erişim engeli

Gizemli Kutu satın alan müşterilerin büyük bölümüne ederinin çok altında fiyata sahip ürünler yollanırken, çok küçük bölümüne değerli ürün gönderiliyor. Müşterinin ne satın alacağını bilememesi nedeniyle bu ürünlerin satışı yasaklı durumda. Yasak kararına rağmen satış yapanlara erişim engeli kararı verildi.
Kurul tarafından yapılan değerlendirmelerde; gizemli kutuların, tüketicilerin ekonomik davranışlarını önemli ölçüde bozabilecek nitelikte olduğu ve tüketicileri normal şartlarda taraf olmayacakları işlemlere yönlendirebileceği tespit edilmiştir.
Bu doğrultuda;
- Gizemli kutu ve benzeri satış yöntemlerinin haksız ticari uygulama olduğu değerlendirilmiş,
- Söz konusu tanıtımlar hakkında erişim engeli uygulanmasına,
- Yasa dışı faaliyet yürüten sitelerin muhatapları hakkında adli tahkikat süreçlerinin başlatılması için ilgili kurumlara başvurulmasına karar verildi.
