3I/ATLAS: Gizemli yıldızlararası cismin yeni görselleri paylaşıldı

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Tam Boyutta Gör Evrenin uzak köşelerinden gelen ve Güneş Sistemi’ne uğrayan nadir ve gizemli yıldızlararası cisimlerden biri olan 3I/ATLAS, Hawaii’deki Gemini North teleskobu tarafından görüntülendi. 3I/ATLAS, bu ayın başında sistemimize girmiş ve tespit edilmişti. Bilim insanları bu cismin son derece hızlı ve parlak olduğunu söylüyor.

Şimdiye kadarki en net görüntüsü

3I/ATLAS, 1 Temmuz 2025’te ATLAS (Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System) tarafından ilk kez tespit edildi. Uzmanlar, bu cismin yıldızlararası kökenli olduğunu ve sadece üçüncü kez böyle bir nesnenin kayıtlara geçtiğini belirtiyor. Diğer iki nesne, 2017’de keşfedilen 1I/ʻOumuamua ile 2019’daki 2I/Borisov idi. Şimdi ise Gemini gözlemevinin gelişmiş aygıtları 3I/ATLAS’ın buzlu çekirdeğini çevreleyen kompakt koma yapısını net biçimde ortaya koydu.

Tam Boyutta Gör 3I/ATLAS, çapı yaklaşık 20 kilometre ile önceki yıldızlararası nesnelerden oldukça büyük. Karşılaştırmak gerekirse, 2017’deki ʻOumuamua yaklaşık 200 metre, 2019’daki Borisov ise 1 kilometreden daha küçük bir çapta ölçülmüştü. Bu büyüklük, 3I/ATLAS’ı bilimsel çalışmalar için daha avantajlı bir hedef haline getiriyor.

Bir tehlike teşkil etmiyor

Kuyruklu yıldız, 6.2 gibi son derece yüksek bir eksantrikliğe sahip hiperbolik bir yörüngede hareket ediyor. Eksantriklik, bir cismin yörüngesinin ne kadar “sündürülmüş” olduğunu gösterir; 0 mükemmel daire, 1 ise parabolik yol demektir. 3I/ATLAS’ın 6.2 gibi aşırı bir değerle hareket etmesi, onun Güneş Sistemi’ni sadece bir kez ziyaret ettiğini ve ardından yıldızlararası boşluğa geri döneceğini garanti ediyor.

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Şu anda, 3I/ATLAS Dünya’dan yaklaşık 465 milyon kilometre (Jüpiter yörüngesi içinde), Güneş’ten ise 600 milyon kilometre uzaklıkta bulunuyor. 30 Ekim’de Mars yörüngesine yakın, Güneş’e yaklaşık 210 milyon kilometre kadar yaklaşacak. 19 Aralık’ta ise Dünya’ya yaklaşık 270 milyon kilometre mesafeden geçecek. Bu yakınlaşma sırasında hızının ise 25.000 kilometre/saat civarında olacağı hesaplanıyor. Bu yakınlaşmalar, gezegenimize herhangi bir tehlike teşkil etmiyor.

Neden önemli?

Yıldızlararası nesneler, oluştukları yıldız sistemlerinden dışarı fırlatılan kozmik kalıntılar olarak kabul ediliyor. Bu tür cisimler, yalnızca nereden geldiklerini değil, başka yıldız sistemlerinin kimyasal yapı taşlarını da ortaya koyma potansiyeline sahip. Bilim insanları, 3I/ATLAS’ın kökeninin Samanyolu Galaksisi’nin bölgelerinden geldiğini düşünüyor.

Gemini teleskobundan elde edilen yeni görüntüler cismin, kompakt bir komaya -yani gaz ve toz bulutuna- sahip olduğunu gösteriyor. Yapılan analizler, bu kuyruklu yıldızın şimdiye kadar keşfedilen en eski kuyruklu yıldız olabileceğine işaret ediyor. İlk bilgilere göre Güneş Sistemi’minden 3 milyar yıl daha yaşlı olabilir.

🔭 Kavram Sözlüğü

Yıldızlararası nesne : Kendi yıldız sisteminden koparak başka sistemlere geçen gök cismi. Güneş Sistemi’nin dışından gelir.

: Kendi yıldız sisteminden koparak başka sistemlere geçen gök cismi. Güneş Sistemi’nin dışından gelir. Kuyruklu yıldız : Buz, toz ve kaya parçalarından oluşan gök cismi. Güneş'e yaklaştıkça erir ve arkasında ışıklı bir kuyruk oluşturur.

: Buz, toz ve kaya parçalarından oluşan gök cismi. Güneş'e yaklaştıkça erir ve arkasında ışıklı bir kuyruk oluşturur. Koma : Kuyruklu yıldızın çekirdeğini saran gaz ve toz bulutu. Güneş ışığıyla ısındığında belirginleşir.

: Kuyruklu yıldızın çekirdeğini saran gaz ve toz bulutu. Güneş ışığıyla ısındığında belirginleşir. Eksantriklik (Eccentricity): Bir yörüngenin ne kadar dairesel değil, sünmüş olduğunu gösteren değer. Değer 0 ise daire, 1’e yakınsa elips, 1'in üzerindeyse yıldızlararası yolculuk anlamına gelir.

(Eccentricity): Bir yörüngenin ne kadar dairesel değil, sünmüş olduğunu gösteren değer. Değer 0 ise daire, 1’e yakınsa elips, 1'in üzerindeyse yıldızlararası yolculuk anlamına gelir. Hiperbolik yörünge: Cismin Güneş'e (veya gezegen, yıldız gibi başka bir cisme) bir kez yaklaşarak sonsuza dek uzaklaşacağı, açık uçlu yörünge türü.

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