Google'ın gizli arama hilelerini biliyor muydunuz? İşte birbirinden eğlenceli o özellikler

Arama moturu denilince akla ilk gelen isimlerden Google, "arama" işlevi dışında küçük ama bir o kadar da eğlenceli özelliklere ev sahipliği yapıyor. Bunlardan birisi de Google Easter Eggs ya da Google hileleri olarak bilinen çeşitli arama sorguları olarak karşımıza çıkıyor. Peki birçok kişinin bihaber olduğu gizli Google hileleri neler? Bu yazımızda gizli Google özelliklerini sizler için bir araya getirdik. İşte yazı tura atmaktan Pacman oynamaya, ekranı yamultmaktan Google'ın 1998'deki arayüzüne dönmenizi sağlayan o Google hileleri:

Çarkıfelek ve stres çarkı çevirme

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Google fırıldak sorgusuyla çarkıfelek ya da stres çarkı çevirebilirsiniz.

Yazı tura atma

Yazı tura at sorgusuyla yazı tura atabilirsiniz.

Zar atma

Google zar at sorgusuyla zar atabilirsiniz.

Yılan oyunu oynama

Google yılan sorgusuyla bir zamanların sevilen yılan oyununu oynayabilirsiniz.

XoX oynama

Google tic-tac-toe sorgusuyla XoX oyununu oynayabilirsiniz. Ayrıca oyunun zorluk seviyesini kendinize göre değiştirebilir ve isterseniz de herhangi bir arkadaşınızla karşılıklı oynayabilirsiniz.

Mayın tarlası oynama

Google mayın tarlası sorgusunu gerçekleştirerek, eski Windows işletim sistemlerinin ikonik oyunu mayın tarlasını oynayabilirsiniz.

PAC-MAN oynama

Google PAC-MAN aramasıyla PAC-MAN oynayabilirsiniz.

Solitaire oynama

Google solitaire aramasını gerçekleştirerek Solitaire oyanayabilirsiniz.

Ekranı yamultma

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Gizli Google özelliklerinden biri olan Askew sorgusuyla ekranı yamutlabilirisiniz.

Eğlenceli bilgiler edinme

Kulakların ve burnun büyümesinin ne zaman durduğunu biliyor musunuz? Fun Facts aramasıyla bunun gibi yeni ve eğlenceli bilgiler öğrenebilirsiniz.

Arama sonuçlarını imha etme

Google aramada Zerg rush sorgusu gerçekleştirerek, Starcraft'taki zerg hücumundaki büyük sayıların düşmanı ezdiği gibi arama sonuçlarını yok edebilirsiniz.

Hayvan seslerini dinleme

Google hilelerinden biri olan hayvan sesleri araması yaparak, hayvanların nasıl sesler çıkardığını dinleyebilirsiniz.

Akort yapma

Google akort aracı sorgusuyla müzik enstrümanınızın akort işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

Ekranı 360 derece döndürme

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Do A Barrel Roll aramasıyla ekranınızı 360 derece döndürebilirsiniz.

Nefes egzersizi

Google nefes alma egzersizi sorgusuyla kısa bir nefes egzersizi gerçekleştirebilirsiniz.

Rastgele numara oluşturma

Random Number Generator aramasını gerçekleştirerek, belirlediğiniz alt ve üst sınırlar arasında rastgele sayılar oluşturabilirsiniz.

1998'deki Google tasarımına dönme

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Gizli Google hilelerinin son özelliği de ikonik Google tasarımına geri dönmemizi sağlıyor. Öyle ki Google in 1998 sorgusuyla, arama devi Google'ın 1998'deki arayüzünü görüntüleyebilirsiniz.

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