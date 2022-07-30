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    Google'ın gizli arama hilelerini biliyor muydunuz? İşte birbirinden eğlenceli o özellikler

    Arama devi Google'ın 17 gizli özelliğini sizler için sıraladık. İşte eğlenceli ama bir o kadar da gizli olan Google hileleri:                                    
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    Arama moturu denilince akla ilk gelen isimlerden Google, "arama" işlevi dışında küçük ama bir o kadar da eğlenceli özelliklere ev sahipliği yapıyor. Bunlardan birisi de Google Easter Eggs ya da Google hileleri olarak bilinen çeşitli arama sorguları olarak karşımıza çıkıyor. Peki birçok kişinin bihaber olduğu gizli Google hileleri neler? Bu yazımızda gizli Google özelliklerini sizler için bir araya getirdik. İşte yazı tura atmaktan Pacman oynamaya, ekranı yamultmaktan Google'ın 1998'deki arayüzüne dönmenizi sağlayan o Google hileleri:

    Çarkıfelek ve stres çarkı çevirme

    Gizli Google özelliği: Çarkıfelek
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    Google fırıldak sorgusuyla çarkıfelek ya da stres çarkı çevirebilirsiniz.

    Yazı tura atma

    Gizli Google hilesi: Çarkıfelek

    Yazı tura at sorgusuyla yazı tura atabilirsiniz.

    Zar atma

    Google zar atma

    Google zar at sorgusuyla zar atabilirsiniz.

    Yılan oyunu oynama

    Google yılan oyunu

    Google yılan sorgusuyla bir zamanların sevilen yılan oyununu oynayabilirsiniz.

    XoX oynama

    Google xox oynama

    Google tic-tac-toe sorgusuyla XoX oyununu oynayabilirsiniz. Ayrıca oyunun zorluk seviyesini kendinize göre değiştirebilir ve isterseniz de herhangi bir arkadaşınızla karşılıklı oynayabilirsiniz.

    Mayın tarlası oynama

    Google gizli oyunlar: Mayın tarlası

    Google mayın tarlası sorgusunu gerçekleştirerek, eski Windows işletim sistemlerinin ikonik oyunu mayın tarlasını oynayabilirsiniz.

    PAC-MAN oynama

    Google pac man oynama

    Google PAC-MAN aramasıyla PAC-MAN oynayabilirsiniz.

    Solitaire oynama

    Google solitaire

    Google solitaire aramasını gerçekleştirerek Solitaire oyanayabilirsiniz.

    Ekranı yamultma

    Google ekranı yamultma
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    Gizli Google özelliklerinden biri olan Askew sorgusuyla ekranı yamutlabilirisiniz.

    Eğlenceli bilgiler edinme

    Google hilesi eğlenceli bilgi öğrenme

    Kulakların ve burnun büyümesinin ne zaman durduğunu biliyor musunuz? Fun Facts aramasıyla bunun gibi yeni ve eğlenceli bilgiler öğrenebilirsiniz.

    Arama sonuçlarını imha etme

    Google aramada Zerg rush sorgusu gerçekleştirerek, Starcraft'taki zerg hücumundaki büyük sayıların düşmanı ezdiği gibi arama sonuçlarını yok edebilirsiniz.

    Hayvan seslerini dinleme

    Google hayvan sesleri dinleme

    Google hilelerinden biri olan hayvan sesleri araması yaparak, hayvanların nasıl sesler çıkardığını dinleyebilirsiniz.

    Akort yapma

    Google akort yapma

    Google akort aracı sorgusuyla müzik enstrümanınızın akort işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

    Ekranı 360 derece döndürme

    Gizli Google arama hileleri
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    Do A Barrel Roll aramasıyla ekranınızı 360 derece döndürebilirsiniz.

    Nefes egzersizi

    Google nefes alma egzersizi

    Google nefes alma egzersizi sorgusuyla kısa bir nefes egzersizi gerçekleştirebilirsiniz.

    Rastgele numara oluşturma

    Google random sayı oluşturma

    Random Number Generator aramasını gerçekleştirerek, belirlediğiniz alt ve üst sınırlar arasında rastgele sayılar oluşturabilirsiniz.

    1998'deki Google tasarımına dönme

    eski google tasarımı
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    Gizli Google hilelerinin son özelliği de ikonik Google tasarımına geri dönmemizi sağlıyor. Öyle ki Google in 1998 sorgusuyla, arama devi Google'ın 1998'deki arayüzünü görüntüleyebilirsiniz.

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