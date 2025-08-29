Giriş
    Ridley Scott, Gladiator 3'ün akıbetini paylaştı

    Gladiator 2 ile beklediği başarıyı yakalayamayan Ridley Scott, bu hayal kırıklığı sonrası iptal edilmiş olabileceği düşünülen Gladiator 3 projesinin akıbetini paylaştı.  

    Gladiator 3 Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz yılın en merakla beklenen filmlerinden biri de Gladiator 2'ydi. Yıllar sonra gelen bu devam filminin başında yine usta yönetmen Ridley Scott vardı ve stüdyo kendisine devasa bir bütçe vermişti. Bu da filme dair ciddi bir beklenti yarattı. Ancak günün sonunda ortaya çıkan sonuç pek çok kişi için hayal kırıklığı oldu. İlk filmden çok daha zayıf bulunan Gladiator 2, gişede de pek başarılı olamadı.

    Gladiator 2'nin hayal kırıklığı yaratması, Ridley Scott'ın çekmek istediği Gladiator 3'ün iptal edileceğini düşündürdü. Ancak Ridley Scott'ın yaptığı son açıklamalar, projenin iptal edilmediğini, aksine şu anda hazırlık sürecinde olduğunu ortaya çıkardı.

    Ridley Scott: "Gladiator 3 Şu Anda Hazırlanıyor"

    Bu hafta The Guardian'a konuşan Ridley Scott'a yeni bir Gladiator ya da Alien filmi çekip çekmeyeceği soruldu. İyi bir fikir bulursa yeni bir Alien filmi çekebileceğini söyleyen Scott, Gladiator 3 içinse "şu anda hazırlanıyor" dedi.

    250 milyon dolarlık bütçesine karşın gişede 500 milyon dolara bile ulaşamayan bir filmin devam filminin çekilecek olması hayret verici olsa da Gladiator 3 bir şekide hayata geçirilecek gibi görünüyor.

    Gladiator 3, Paul Mescal'ın canlandırdığı Lucius karakterinin hikâyesinianlatmaya devam edecek. Roma İmparatorluğu'nun yeni imparatoru olarak muazzam bir güce kavuşan Lucius, içine girdiği bu yeni dünyaya alışmakta zorluk çekerken, değişim için mücadele vermek zorunda kalacak.

