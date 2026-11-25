Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Çinli teknoloji şirketi Z.ai, yapay zekâ dünyasında ezber bozan yeni modeli GLM-5.4'ü tanıttı. 750 milyar parametreli model, katmanları iki kez işleyen özel bir mimari kullanıyor. Bu sayede parametre sayısını artırmadan devasa modellerin performansına ulaşarak çok daha derin bir akıl yürütme ve yüksek bellek verimliliği sunuyor. Kodlamadan üç boyutlu simülasyonlara kadar geniş yetenekler sunan model yakında geliştiricilere açılacak. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Podcast Formatında Dinle 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x

Tam Boyutta Gör Çin'in dikkat çekici yapay zekâ şirketlerinden olan Z.ai, bu hafta yeni modeli GLM-5.4'ü yayınladı. Bir önceki modeli olan GLM-5.3 ile piyasadaki en iyi açık modellerden birini çıkaran şirket, yine zirveye oynuyor. Ancak GLM-5.4, performansından ziyade tasarım şekliyle dikkat çekiyor. Zira Z.ai bu yeni modelde alışık olduğumuzdan farklı bir yaklaşım benimsiyor.

750 milyar parametreye sahip GLM 5.4, Loop Transformer adı verilen ve aynı sinir ağı katmanlarını birden fazla kez kullanarak hesaplama derinliğini artıran bir mimariye dayanıyor.

Z.ai, Aynı Sinir Ağı Katmanlarını İki Kez Kullanarak Performansı Artırıyor

Bugün yaygın olarak kullanılan standart Transformer modellerinde her katman, bir hesaplama geçişi sırasında yalnızca bir kez çalıştırılıyor. Loop Transformer mimarisinde ise aynı ağırlıkları paylaşan katman grubu birden fazla kez çalıştırılarak modelin ara sonuçları yeniden işlemesi ve geliştirmesi sağlanıyor. Bu yaklaşım sayesinde modelin parametre sayısını artırmadan hesaplama derinliği yükseltiliyor. Şirkete göre GLM-5.4 bu sayede 2 ila 3 trilyon parametreli modellerle karşılaştırılabilecek bir akıl yürütme kapasitesine ulaşabiliyor.

Üstelik şirket yeni modeli sıfırdan eğitmek yerine mevcut GLM-5 modelini ek eğitim süreçlerinden geçirerek bu mimariye uyarlamış durumda. Z.ai, mevcut bir modelin bu şekilde dönüştürülmesinin, aynı işlem gücüyle sıfırdan eğitilen bir Loop Transformer modeline kıyasla daha iyi sonuçlar verdiğini belirtiyor.

Z.ai bu yaklaşımda ortaya çıkabilecek performans sorunlarını ortadan kaldırmak için üç farklı mekanizmayı devreye sokuyor. Bunlardan ilki, her bir token için ara temsillerin güncellenme miktarını dinamik olarak ayarlayan bir mekanizma. Bu sayede model, daha karmaşık token'ları işlerken daha kapsamlı güncellemeler yapabiliyor. İkinci yenilik olan hibrit KV (Key-Value) önbelleği ise tekrar hesaplama sırasında ihtiyaç duyulan bellek miktarını sınırlıyor. Normalde her döngü için ayrı bir KV önbelleği tutulması gerekirken GLM-5.4, önceki döngüde oluşturulan seyrek dikkat (sparse attention) verilerini yeniden kullanıyor. Yalnızca belirli bir yerel pencere için yeni önbellek oluşturulması, özellikle uzun bağlamlarda bellek maliyetini azaltıyor. Son olarak model, seyrek dikkat mekanizmasının hangi verilere odaklanacağını belirleyen indeksleri de tekrar hesaplamak yerine önceki döngüden devralıyor.

Z.ai, bu değişikliklerin özellikle 1 milyon token'lık bağlam uzunluğunda ek bellek ve dağıtım maliyetlerini kontrol altında tutmasını sağladığını söylüyor.

Performans Testleri Loop Transformers Mimarisinin Gücünü Ortaya Koyuyor

Tam Boyutta Gör Z.ai'nin paylaştığı test sonuçları, Loop Transformer mimarisinin performansa katkısını ortaya koyuyor. Ancak burada önemli bir ayrıntının altını çizmek gerekiyor: Şirketin yayımladığı karşılaştırmalı sonuçlar doğrudan 750 milyar parametreli GLM-5.4 modeline değil, aynı mimarinin uygulandığı 30 milyar parametreli deneysel modele ait. Yaklaşık yüzde 10 daha fazla eğitim işlem gücü kullanılan bu model, farklı performans testlerinde geleneksel Transformer mimarisine kıyasla daha yüksek puanlar elde etti.

Yapay zeka dünyasında bu hafta (24 Kasım 2026) 1 gün önce eklendi

Z.ai, Kodlama Kabiliyetlerini Farklı Alanlara Uyarlamak İstiyor

Z.ai'nin yeni modelle birlikte öne çıkardığı bir diğer kavram ise "Generalized Coding" (genelleştirilmiş kodlama). Şirket, kodlamayı yalnızca yazılım geliştirme süreçlerinde kullanılan bir araç olarak değil, video üretiminden oyun geliştirmeye ve mühendislik tasarımlarına kadar farklı alanlarda problem çözmenin temel yollarından biri olarak konumlandırıyor.

Bu yaklaşımı göstermek için GLM-5.4 kullanılarak hazırlanan çeşitli çalışmalar da paylaşıldı. Bunlar arasında kendi anlatımına sahip bir müzik videosu, FreeCAD yazılımı kullanılarak tasarlanan altı eksenli robot kolu, hareket ve fizik mekaniklerine sahip eksiksiz bir video oyunu ve etkileşimli bir 3D kuş gözlem simülasyonu bulunuyor. Şirketin paylaştığı bu örnekler, modelin geleneksel yazılım geliştirme görevlerinin dışına çıkabilen yeteneklerini göstermeyi amaçlıyor.

GLM-5.4'ün Kaynak Kodları Paylaşılacak

GLM-5.4 şu anda Z.ai Chat ve ZCode üzerinden kullanılabiliyor. Şirket ayrıca modeli GLM Coding Plan aboneliği kapsamında da sunuyor. API desteğinin daha sonraki bir aşamada eklenmesi planlanırken, modelin ağırlıkları da güvenlik iyileştirmeleri tamamlandıktan sonra yayımlanacak. Bu ağırlıklar yayınlandıktan sonra geliştiriciler modeli kendi donanımlarında da çalıştırma imkânına kavuşacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Yapay Zeka Haberleri

GLM-5.4 tanıtıldı Yapay zeka modellerinde ezber bozan mimari

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: