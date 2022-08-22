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    Global kripto borsaları Türk kripto sektörü için Türk Lirası ile işlem imkanını arttırıyor!

    Son dönemlerde yaşanan ekonomik çalkantılarla birlikte yatırımlarını farklı alanlarda değerlendirmek isteyen kullanıcılar için kripto paraların yükselen değer olduğunu kolaylıkla söyleyebiliriz.
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    Global kripto borsaları
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    Son dönemlerde yaşanan ekonomik çalkantılarla birlikte yatırımlarını farklı alanlarda değerlendirmek isteyen kullanıcılar için kripto paraların yükselen değer olduğunu kolaylıkla söyleyebiliriz. Bununla birlikte artan kripto para borsalarının sayısı ise kullanıcıları güvenilir işlem yapma konusunda seçim yapmak zorunda bırakıyor. Türkiye’ye akın akın gelen yabancı kripto borsalar arasında tercih yapmak kullanıcılar için giderek zor hale geliyor. Pek çok borsa arasından tercih yaparken yüksek güvenlik, düşük komisyon oranları, yerel para birimi ile kripto satın almak, kolay arayüz gibi pek çok kriter kripto para yatırımcılarının dikkat ettiği ilk noktalar oluyor.

    Seçenekler arasından Türk Lirası ile işlem yapmaya olanak sağlayan global borsalar diğer rakiplerinden bir adım öne çıkıyor. Fakat kullanıcıları mutlu etmek için tek kriter bu değil, borsanın her seviyeden yatırımcıya hizmet verecek kolay bir ara yüzü olması, tarihinde siber saldırı vakası bulunmaması, yeterli sayıda kripto varlık sunması da seçenekleri arttırıyor. Örneğin, dünyanın en büyük borsalarından olan  Binance, Türkiye’de uygulamaya açtığı Binance TR mobil uygulamasıyla birlikte Türk Lirası ile alım satım yapımına imkan tanıyor fakat diğer bir taraftan sağlamış olduğu profesyonel arayüz yeni başlayan kullanıcılar için çözmesi zor bir uygulama haline gelebiliyor.

    Bunlara ek olarak, son günlerde dünyanın önde gelen kripto para borsalarından biri olan Singapur merkezli Phemex’ de Türk pazarına mobil uygulamasıyla giriş yapıyor. Geliştirdiği Phemex TR mobil uygulamasıyla Türk kullanıcılara TRY ile sıfır komisyon ile kripto alım satımını geliştirdiği kullanıcı dostu ara yüz ve yüksek güvenlikli kullanıcı tanımlaması ile gözleri üzerine çeken Phemex, Dünya’da Vakıfbank ve Ziraat Bankası ile entegre olmuş 3 global borsadan biri olarak biliniyor. Türk lirası ile satın aldığınız kripto varlıklarınızı spot markette yer alan pek çok seçenek içinde değerlendirebilir ve yatırımlarınızı güvenle yükseltebilirsiniz.

    Dünya çapında faaliyet gösteren Phemex, günlük 10 milyar doları aşan hacmi ve 5 milyondan fazla aktif kullanıcısıyla kripto para borsalarının gözdesi konumunda. Singapur kanunlarına göre de regülasyona uyumlu olan Phemex, Türkiye’de de değişecek regülasyonları yakından takip ederek doğabilecek tüm değişiklikler de güvenli işlemlerine devam etmeyi hedefliyor. Türkiye’nin geliştireceği regülatif yeniliklere hazırlık olan Phemex, Türkiye’de yerleşik olan müşteri hizmetleri sayesinde yaşadığınız teknik problemleri hızlıca çözmek için de ekibini her gün genişletiyor.

    Türk lirası ile güvenle kripto varlık satın almak, yatırımlarınızı soğuk cüzdanınızda korumak ve yeni çıkacak kripto paralardan haberdar olarak erkenden yayınlanan fırsatları kaçırmamanız yatırımlarınızı değerlendirmek için iyi bir fırsat olacaktır. Siz de hemen Phemex TR mobil uygulamasını indirerek 200’ü aşkın kripto varlık arasından kendinize uygun olan yatırım seçeneğini değerlendirebilirsiniz.

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