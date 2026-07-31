Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    GlobalFoundries ayağa kalkıyor: Trump hükümeti hisse satın alacak

    7nm süreçlerinin geliştirildiği dönemde rekabetin gerisinde kalan ve döküm sektöründe gerilere düşen GlobalFoundries, silikon fotonik teknolojiler konusunda atağa kalkıyor. 

    GlobalFoundries Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz aylarda Intel’den hisse satın alarak yonga yarışında ülkeye avantaj sağlamak isteyen Trump hükümeti şimdi de GlobalFoundries ile niyet mektubu imzaladı. Amaç ise yeni nesil silikon fotonik teknolojileri geliştirmek.

    GlobalFoundries önemli konuma geliyor

    Bir dönem dünyanın en büyük üçüncü sözleşmeli dökümcüsü olan ve kritik anlaşmalara imza atan GlobalFoundries, giderek artan rekabet ve ekonomik süreci iyi yönetemediği için beşinci sıraya kadar gerilemişti. Trump hükümeti GlobalFoundries kapasitesinin atıl kalmasını istemiyor.

    Yapılan anlaşmaya göre Trump hükümeti GlobalFoundries hisselerinin yüzde 1’ini satın alacak. Ayrıca CHIPS kanunu kapsamında daha önce alınan 1.5 milyar dolarlık fona ek olarak 300 milyon dolarlık daha fon sağlanacak.

    GlobalFoundries döküm tarafında rekabetin gerisine düşse de veri iletmek ve işlemek için daha hızlı, daha verimli hale gelen silikon fotonik teknolojisine önemli yatırımlar yaptı. Yapay zekâ sistemlerinin önem kazandığı günümüzde silikon fotonik teknolojileri de yükselişe geçti. Zira paket içerisinde 400Gb/s gibi hızlar oldukça önemli. AMD, Microsoft, Nvidia, Cisco gibi devler bir süredir GlobalFoundries ile tedarik konusunda çalışmalar yapıyor.

    GlobalFoundries elde ettiği yeni yatırımlarla Malta, New York ve Burlington’da bulunan tesislerini geliştirecek. Ayrıca üretimi kolay yakın paketlenmiş optik (NPO) teknolojisi, yüksek performanslı birlikte paketlenmiş optik (CPO) teknolojisi ve hızlı iletişim için 3D melez bağlantı teknolojilerine de ağırlık verecek.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Sürücüsüz nakliye çağına hazır mısınız?

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    yeni mezun diş hekimi maaşı kurtlar vadisi kirve oto şampuan tavsiye poppy playtime chapter 5 türkçe yama vestel mi arçelik mi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Redmi Note 14
    Redmi Note 14
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000-40.000 TL Arası Laptoplar
    HP OmniBook 5 Flip
    HP OmniBook 5 Flip
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum