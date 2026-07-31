GlobalFoundries ayağa kalkıyor: Trump hükümeti hisse satın alacak

GlobalFoundries önemli konuma geliyor
Bir dönem dünyanın en büyük üçüncü sözleşmeli dökümcüsü olan ve kritik anlaşmalara imza atan GlobalFoundries, giderek artan rekabet ve ekonomik süreci iyi yönetemediği için beşinci sıraya kadar gerilemişti. Trump hükümeti GlobalFoundries kapasitesinin atıl kalmasını istemiyor.
Yapılan anlaşmaya göre Trump hükümeti GlobalFoundries hisselerinin yüzde 1’ini satın alacak. Ayrıca CHIPS kanunu kapsamında daha önce alınan 1.5 milyar dolarlık fona ek olarak 300 milyon dolarlık daha fon sağlanacak.
GlobalFoundries döküm tarafında rekabetin gerisine düşse de veri iletmek ve işlemek için daha hızlı, daha verimli hale gelen silikon fotonik teknolojisine önemli yatırımlar yaptı. Yapay zekâ sistemlerinin önem kazandığı günümüzde silikon fotonik teknolojileri de yükselişe geçti. Zira paket içerisinde 400Gb/s gibi hızlar oldukça önemli. AMD, Microsoft, Nvidia, Cisco gibi devler bir süredir GlobalFoundries ile tedarik konusunda çalışmalar yapıyor.
GlobalFoundries elde ettiği yeni yatırımlarla Malta, New York ve Burlington’da bulunan tesislerini geliştirecek. Ayrıca üretimi kolay yakın paketlenmiş optik (NPO) teknolojisi, yüksek performanslı birlikte paketlenmiş optik (CPO) teknolojisi ve hızlı iletişim için 3D melez bağlantı teknolojilerine de ağırlık verecek.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: