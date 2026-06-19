GM: Elektrikli araçlarda bir sonraki büyük adım silikon anotlu bataryalar olacak

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Tam Boyutta Gör Katı hal bataryalar son yıllarda elektrikli araç sektörünün en çok konuşulan teknolojilerinden biri olsa da, bu bataryaların seri üretime geçmesi için hala birkaç yıl daha beklemek gerekecek gibi görünüyor. General Motors (GM) ise yakın vadede asıl dönüşümün silikon anotlu lityum iyon bataryalarla geleceğine inanıyor.

GM Batarya ve Sürdürülebilirlik Başkan Yardımcısı Kurt Kelty, San Francisco'da düzenlenen GM Empower konferansında yaptığı açıklamada, "Silikonun bir sonraki büyük anot teknolojisi olduğuna inanıyoruz" dedi.

Kelty, GM'in silikon anot teknolojileri üzerinde yoğun şekilde çalıştığını ifade ederek, kısa ve orta vadede daha yüksek silikon oranına sahip bataryaların yaygınlaşacağını söyledi.

Elektrikli araç üreticileri için temel hedef değişmiyor: Daha uzun menzil, daha hızlı şarj süreleri ve daha güvenli bataryalar. Bu noktada bataryanın kritik bileşenlerinden biri olan anotlar önemli rol oynuyor. Günümüzde anotların büyük bölümü grafitten üretilirken, sektör giderek daha fazla silikon kullanımına yöneliyor.

Silikon, bataryaların enerji yoğunluğunu arttırıyor

Grafit, yüksek enerji yoğunluğu ve kararlılık sağlasa da maliyetli üretimi ve tedarik zincirindeki yoğun Çin bağımlılığı nedeniyle eleştiriliyor. Uzmanlar, anotlardaki grafit miktarını azaltıp silikon oranını artırmanın bataryaların enerji kapasitesini ve performansını önemli ölçüde yükselttiğini belirtiyor. Silikon anotlu bataryalar halihazırda üst düzey akıllı telefonlarda kullanılıyor ve teknoloji artık otomotiv sektörüne uyarlanıyor.

Tam Boyutta Gör Kaliforniya merkezli Amprius Technologies'e göre, geleneksel bir batarya paketiyle 500 kilometre civarında menzil sunan bir elektrikli araç, silikon anot teknolojisi sayesinde yaklaşık 925 kilometreye ulaşabilir. Bir diğer ABD'li şirket olan Sila ise yüksek silikon içerikli anotlarının, batarya boyutunu büyütmeden menzili yüzde 20 artırabileceğini belirtiyor.

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Bazı araçlarda test ediliyor

Teknoloji şimdiden bazı üst düzey araçlarda kullanılmaya başlanmış durumda. Rekor performansıyla dikkat çeken McMurtry Spéirling hiper otomobili, Group14 tarafından geliştirilen silikon anot teknolojisini kullanan Molicel bataryalarından güç alıyor. Mercedes de yeni AMG GT modelinde silikon içeren anotlara yer veriyor. Şirket, aracın yüzde 10'dan yüzde 80'e yalnızca 11 dakikada şarj olabildiğini açıklıyor.

Ancak sektörün önündeki en büyük engel, bu teknolojiyi yüksek hacimlerde ve uygun maliyetlerle üretmek. Bu konuda da önemli yatırımlar yapılıyor. Sila'nın Washington eyaletindeki fabrikası yılda 50 bin elektrikli araca yetecek kapasiteyle üretime başlamış durumda. Talebin artması halinde tesisin kapasitesinin milyonlarca araca yetecek seviyeye çıkarılması planlanıyor.

GM, farklı batarya teknolojileri üzerinde çalışıyor

Öte yandan GM, yalnızca silikon anotlu bataryalara odaklanmıyor. Şirket, 2028 yılında piyasaya sürülmesi planlanan lityum-manganez zengini bataryalar üzerinde çalışırken, farklı araç segmentleri için yüksek nikel, LFP ve sodyum iyon teknolojilerini de geliştiriyor.

Buna rağmen katı hal bataryalar hala uzun vadeli hedefler arasında yer alıyor. Kelty, GM laboratuvarlarında çok sayıda katı hal batarya prototipinin test edildiğini doğrulayarak, şirketin geleceğin teknolojilerini yakından takip etmeyi sürdürdüğünü söyledi.

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GM, daha uzun menzil için silikon anotlu bataryalara geçiyor

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