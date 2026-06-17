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    GM Defense ve Lockheed Martin'den "üretim hızını artırmaya" yönelik kritik iş birliği

    General Motors, Lockheed Martin ile savunma sanayi üretimini hızlandırmaya yönelik yeni bir ortaklık kurdu. Anlaşma, ABD’nin üretim kapasitesini ve tedarik zincirini güçlendirmeyi hedefliyor.

    ABD Savunma Bakanlığı’nın otomotiv üreticilerini askeri-sanayi kompleksinde daha büyük bir rol üstlenmeye teşvik ettiği süreçte General Motors (GM), bu çağrıya uyarak Lockheed Martin ile bir mutabakat zaptı imzaladı.

    GM Defense ve Lockheed Martin ortaklığı

    GM Defense ve Lockheed Martin'den kritik iş birliği Tam Boyutta Gör
    Anlaşma kapsamında GM Defense ve Lockheed Martin, kritik silah sistemlerinin ve savunma kabiliyetlerinin daha hızlı üretilmesi için iş birliği fırsatlarını değerlendirecek. Detaylar net olmasa da ortaklık, Lockheed’in askeri tecrübesi ile GM’in mühendislik ve üretim kapasitesini bir araya getirmeyi hedefliyor.

    GM, yapılan ilk çalışmaların “üretim hazırlığını hızlandırma ve savunma üretim gereksinimlerini desteklemek için kanıtlanmış ticari üretim yaklaşımlarını uygulama” üzerine yoğunlaşacağını açıkladı.

    Şirket ayrıca iş birliğinin üç temel hedefi olduğunu belirtti: savunma tedarik zincirlerini güçlendirmek, üretim ve tasarım kabiliyetlerini geliştirmek ve ticari üretim altyapısı sayesinde üretim kapasitesini artırma fırsatlarını değerlendirmek.

    Üretim kapasitesi anlaşmanın en önemli başlıklarından biri olarak öne çıkarken, Lockheed Martin COO’su Frank St. John da bu noktaya dikkat çekti. St. John, “Amerika’nın güvenliği yalnızca gelişmiş teknolojiler geliştirmesine değil; bunları hızlı, güvenilir ve ölçekli şekilde üretebilme yeteneğine de bağlıdır” ifadelerini kullandı.

    Şu aşamada ortaklığın somut çıktılarının ne olacağı net değil ancak üretim hızının artırılması ve ticari üretim tekniklerinin savunma sanayine uyarlanması en güçlü odak alanları olarak öne çıkıyor.

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