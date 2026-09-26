GM, yüzde 100 geri dönüştürülmüş nikel, kobalt ve manganez içeren batarya üretti

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Tam Boyutta Gör General Motors (GM), kullanım ömrünü tamamlamış elektrikli araç bataryalarından elde edilen yüzde 100 geri dönüştürülmüş nikel, kobalt ve manganezli yeni batarya hücreleri üretti. Otomobil üreticisi, Cirba Solutions ve diğer ortaklarıyla yürüttüğü kapalı döngü geri dönüşüm pilot projesinde, eski bataryalardaki kritik mineralleri yeniden tedarik zincirine kazandırmayı başardı.

Eski bataryalar yeni bataryalara dönüşüyor

Proje kapsamında kullanım ömrünün sonuna ulaşan GM elektrikli araç batarya paketleri sökülerek Cirba Solutions'ın Ohio'daki lityum iyon batarya geri dönüşüm tesisine gönderildi. Burada bataryalar parçalanarak nikel, kobalt ve manganez gibi değerli mineralleri içeren "kara kütle" adı verilen yoğunlaştırılmış bir malzemeye dönüştürüldü.

Elde edilen mineraller, yeni bataryalarda kullanılabilmeleri için yeniden rafine edildi ve batarya sınıfı kalite standartlarını karşılayacak şekilde işlendi. Bunun sonucunda yeni batarya hücrelerinin katot aktif malzemesinde kullanılan nikel, kobalt ve manganezin tamamı geri dönüştürülmüş kaynaklardan elde edildi.

Üretilen yeni hücreler, GM ile LG Energy Solution'ın ortak girişimi olan Ultium Cells tarafından hazırlandı. GM daha sonra bu hücreleri Factory ZERO ve Spring Hill tesislerinde batarya modülleri ve paketlerine dönüştürdü. Geri dönüştürülmüş katot malzemelerini kullanan bataryalarla çalışan ilk elektrikli araçlar da bu ay üretim hatlarından çıkarak müşterilere gönderilmeye başlandı.

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GM'nin projesi, elektrikli araç bataryalarında kullanılan kritik minerallerin araç ömrünü tamamladıktan sonra tedarik zincirinden çıkmak yerine yeniden batarya üretiminde kullanılabileceğini gösteriyor.

GM Sürdürülebilir Elektrikli Araç Batarya Ekosistemi Direktörü Melissa Flaherty, pilot projenin bir elektrikli araç bataryasının değerinin ilk kullanım ömrünün çok ötesine taşınabileceğini ve batarya ekosistemindeki şirketler arasındaki iş birliğinin döngüsel bir yapı oluşturmak açısından önemli olduğunu belirtti.

Bu yöntem, özellikle nikel, kobalt ve manganez gibi kritik minerallere yönelik talebin artmasıyla daha önemli hale gelebilir. Geri dönüştürülmüş malzemelerin kullanılması, yeni madenlerden çıkarılan hammaddelere olan ihtiyacın azaltılmasına ve üreticilerin kritik minerallere yönelik alternatif bir tedarik kaynağı oluşturmasına yardımcı olabilir.

Geri dönüşüm altyapısının önemi artıyor

Kullanım ömrünü tamamlayan elektrikli araç bataryalarının sayısının önümüzdeki yıllarda önemli ölçüde artması bekleniyor. Şirketlerin açıklamasında aktarılan tahminlere göre, 2040 yılına kadar dünya genelinde yaklaşık 14 milyon elektrikli araç bataryasının kullanım ömrünün sonuna ulaşması bekleniyor.

Bunun yanında küresel lityum iyon batarya talebinin önümüzdeki 10 yıl içinde yıllık yaklaşık 4,2 ila 6,8 TWh seviyesine ulaşabileceği öngörülüyor. Bu tablo, yalnızca yeni maden kaynaklarına dayanan batarya tedarik zincirlerinin yanında geri dönüşümün de giderek daha önemli bir kaynak haline geleceğini gösteriyor.

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GM eski elektrikli araç bataryalarını yeni bataryalara dönüştürdü

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