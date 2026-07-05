General Motors'un Amerikan devleri Escalade, Tahoe ve Suburban'ı neler sunuyor?

TUROTO ile Türkiye'ye gelen GM'in efsane Amerikan devleri Escalade, Tahoe, Suburban, Yukon ve Sierra Denali'nin sergilendiği özel lansmandan donanımlar ve fiyatları aktardığımız video yayında

General Motors'un ikonik Amerikan SUV ve pickup ailesi resmen Türkiye'de! TUROTO'nun İstanbul'da düzenlediği özel lansman etkinliğinde General Motors Specialty Vehicles (GMSV) çatısı altında satışa sunulan Cadillac Escalade, Chevrolet Tahoe, Chevrolet Suburban, GMC Yukon Denali ve GMC Sierra Denali modellerini yakından inceledik. Bu videoda her modelin motor seçeneklerini, iç donanımını, güvenlik teknolojilerini ve Türkiye fiyatlarını sizler için tek tek derledik.

Türkiye'deki resmi fiyat listesine göre GM'in bu serisi 11,5 milyon TL ile başlayıp 47,5 milyon TL'ye kadar çıkıyor. Bu fiyat aralığı elbette hitap ettiği premium segment için normal karşılanabilir; ancak Amerikan SUV kültürünü bu denli net yansıtan bir aile ülkemizde ilk kez bu kadar geniş bir yelpazede sunuluyor.

Chevrolet Suburban High Country, 6.2 litre V8 EcoTec3 motoru, 420 beygir gücü ve 624 Nm tork değeriyle karşımıza çıkıyor. Magnetic Ride Control ve Air Ride havalı süspansiyon, 12,6 inçlik arka medya ekranı, gelişmiş römork paketi ve kapsamlı hava yastığı donanımıyla dikkat çekiyor.

GMC Yukon Denali de aynı 6.2 litre V8 EcoTec3 motoru, 420 beygir güç ve 624 Nm tork sunuyor. 16,8 inçlik bilgi-eğlence ekranı, Bose Centerpoint surround ses sistemi, StabiliTrak elektronik denge kontrolü ve IntelliBeam otomatik far sistemiyle donatılmış. Chevrolet Tahoe RST ise aynı motor ve şanzıman kombinasyonuyla daha sportif bir karakter sunuyor; 17,7 inçlik ekranı ve geniş güvenlik paketiyle segmentinde öne çıkıyor.

GMC Sierra Denali'de ise 3.0 litre Duramax turbo dizel motor devreye giriyor: 305 beygir güç, 671 Nm tork, GMC Multi-Pro Power Steps elektrikli basamak ve 13,4 inçlik GMC Premium multimedya sistemi ile pickup segmentinde iddialı bir seçenek olarak öne çıkıyor. Serinin zirvesindeki Cadillac Escalade ise yarı anilin deri döşemeler, AKG Studio Reference ses sistemi ve 55 inçlik kavisli HD ekranıyla lüksü zirveye taşıyor.

TUROTO; Cadillac, Chevrolet ve GMC markalarının Türkiye'deki resmi distribütörü olarak İstanbul, Ankara, İzmir ve Konya'da satış ve satış sonrası hizmet ağını hayata geçirdi. Donanım Haber ekibi olarak lansmandaki tüm araçları sizler için görüntülemeye devam edeceğiz; kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın!

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