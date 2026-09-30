General Motors'un LFP'yi geride bırakacak bataryası seri üretime giriyor

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör General Motors (GM), elektrikli araçlarda maliyetleri düşürürken menzili artırmayı hedefleyen lityum-manganez açısından zengin (LMR) batarya hücrelerinin seri üretimi için önemli bir adım attı. Şirket, yeni nesil prizmatik LMR hücrelerinin üretimini ABD'nin Tennessee eyaletindeki Spring Hill batarya fabrikasında gerçekleştirecek.

GM ile LG Energy Solution'ın ortak girişimi olan Ultium Cells tarafından işletilen tesiste, LMR batarya üretimine yönelik güncellemelerin bu yılın sonlarında başlaması ve 2028'e kadar tamamlanması planlanıyor. GM, Spring Hill tesisinin dünyanın ilk seri üretim prizmati̇k LMR batarya hücrelerinin üretileceği tesis olacağını belirtiyor.

LFP'ye göre yüzde 33 daha yüksek enerji yoğunluğu sunacak

GM ve LG Energy Solution, LMR batarya teknolojisini ilk kez 2025 yılında tanıtmıştı. Yeni kimyanın temel avantajı, uygun fiyatlı elektrikli araçlarda yaygın olarak kullanılan lityum demir fosfat (LFP) bataryalara kıyasla daha yüksek enerji yoğunluğu sunması.

Ultium Cells'in verilerine göre LMR hücreleri, benzer maliyet seviyesinde LFP'ye kıyasla yüzde 33'e kadar daha yüksek enerji yoğunluğu sağlayabilecek. Bu sayede aynı batarya hacminde daha fazla enerji depolanması ve dolayısıyla elektrikli araçların menzilinin artırılması hedefleniyor.

GM, LMR teknolojisini özellikle elektrikli pickup ve tam boy SUV modellerinde kullanacak. Şirket, bu bataryalara sahip gelecekteki modellerde 650 km'nin üzerinde menzil sunmayı amaçlıyor.

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Yüksek nikel ve LFP bataryalar da kullanılmaya devam edecek

GM'nin yeni stratejisinde LMR, mevcut batarya kimyalarının yerini tamamen almayacak. Şirket, yüksek nikel içeren hücrelerin en uzun menzili sunmaya devam edeceğini belirtiyor. LFP ise maliyet odaklı modeller için kullanılmayı sürdürecek.

GM Başkan Yardımcısı Kurt Kelty, LMR teknolojisinin uygun maliyetli batarya kimyalarının performansını ileri taşımasını hedeflediklerini belirterek, daha düşük maliyetle daha yüksek performans elde etmeyi amaçladıklarını söyledi.

Şirket ayrıca yüksek nikel, LFP ve LMR kimyalarını hem kese (pouch) hem de prizmatik hücre formatında üretebilmenin üretim kapasitesini daha esnek şekilde ölçeklendirmesine yardımcı olacağını belirtiyor.

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Spring Hill tesisindeki dönüşüm çalışmalarının tamamlanmasıyla fabrikada yaklaşık 500 yeni istihdam oluşturulması planlanıyor. Böylece tesisin toplam çalışan sayısı yaklaşık 1.700'e çıkacak.

GM'nin yeni LMR bataryalarını kullanacak ilk elektrikli aracını 2028 yılında piyasaya sürmesi bekleniyor. Şirket böylece özellikle elektrikli pickup ve büyük SUV segmentinde, yüksek menzil ile daha düşük batarya maliyetini aynı platformda bir araya getirmeyi hedefliyor.

GM'nin mevcut en uzun menzilli elektrikli modeli olan Chevrolet Silverado EV, yüksek nikel kimyasına sahip batarya ile EPA tahminlerine göre tek şarjla 769 km'ye kadar menzil sunuyor. LMR teknolojisinin ise bu seviyenin altında konumlanmasına rağmen daha düşük maliyetle 650 km'nin üzerinde menzil sunabilen yeni modellerin önünü açması bekleniyor.

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GM'nin LFP'yi geride bırakacak bataryası seri üretime giriyor

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