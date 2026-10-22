GM yeni elektrikli araç platformunu duyurdu: Yüzde 15 daha hafif, yüzde 20 daha verimli

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör General Motors (GM), elektrikli araç teknolojisinde verimliliği artırmak ve üretim maliyetlerini azaltmak amacıyla geliştirdiği dördüncü nesil elektrikli araç mimarisini duyurdu. Şirketin New York'ta düzenlediği GM Forward etkinliğinde tanıtılan yeni platform, daha az batarya kapasitesiyle daha uzun menzil elde etmeyi ve araçların elektronik altyapısını önemli ölçüde güçlendirmeyi hedefliyor.

GM, yeni mimarinin hangi modellerde kullanılacağını ve araçların ne zaman satışa sunulacağını henüz açıklamadı. Ancak şirketin Başkanı Mark Reuss, platformun farklı segmentlerdeki önemli sayıda araca temel oluşturacağını ve ilk modellerin çok yakında geleceğini belirtti. Şirketin en yüksek satış hacmine sahip segmentlerini hedefleyen mimarinin, özellikle crossover SUV modellerinde kullanılması bekleniyor.

Yeni platform, daha az bataryayla daha fazla menzil sunacak

General Motors'un açıkladığı verilere göre dördüncü nesil elektrikli araç mimarisi, mevcut teknolojiye kıyasla önemli iyileştirmeler sağlayacak. Yeni platformla araç ağırlığının yüzde 15, enerji verimliliğinin yüzde 20 ve toplam batarya kapasitesinin yüzde 20 oranında azaltılması hedefleniyor. Aerodinamik performansın ise yüzde 25 iyileştirilmesi planlanıyor.

Şirket, bu kazanımlar sayesinde daha küçük bataryalarla yeterli menzil sunarak elektrikli araçların en önemli maliyet kalemlerinden birini azaltmayı amaçlıyor. GM Başkanı Mark Reuss, elektrikli araçların dünya genelinde giderek daha fazla ilgi gördüğünü belirterek şirketin gelecekte ABD pazarında talebin büyümesi durumunda bu talebi karşılamaya hazır olacağını ifade etti.

Yeni platformun merkezinde lityum-manganez açısından zengin (LMR) batarya hücreleri yer alıyor. GM'nin açıklamasına göre bu kimya, yüksek nikel içeren bataryalara kıyasla daha düşük maliyet sunarken lityum demir fosfat (LFP) hücrelerden yüzde 33 daha yüksek enerji yoğunluğuna sahip.

GM Küresel Elektrikli Araç Mimarisi Direktörü Zach Walker, batarya kapasitesinin yüzde 20 azaltılmasına rağmen benzer veya daha uzun menzil sunulabilmesinin maliyet avantajı sağlayacağını vurguladı. Walker'a göre batarya, elektrikli araçların toplam malzeme maliyetinde önemli bir paya sahip olduğu için bu gelişme hem üretici hem de tüketici açısından değer yaratabilir.

Yeni araçlarda prizmatik batarya hücreleri doğrudan yapısal tasarıma entegre edilecek. GM, hücrelerin doğrudan pakete yerleştirildiği bir yapı mı yoksa modüllü bir sistem mi kullanılacağı konusunda henüz ayrıntı paylaşmadı. Bununla birlikte yeni mimarinin bataryaların araç içerisine daha verimli yerleştirilmesine olanak tanıması bekleniyor. Böylece araçların tavan yüksekliği ve gövde biçimi gibi tasarım unsurlarından ödün vermeden daha aerodinamik bir yapı elde edilebilecek.

Şirket ayrıca elektrik motorlarını ve güç elektroniğini yeniden tasarladı. Bu çalışmalar sonucunda her bir motorun içerisindeki parça sayısının yüzde 40 azaltıldığı açıklandı. Daha az parçayla üretim, maliyetlerin düşürülmesine ve sistemlerin sadeleştirilmesine katkı sağlayabilir.

İşlem gücü 40 kat artacak, kablo miktarı azalacak

General Motors'un yeni nesil elektrikli araçları yalnızca batarya ve motor teknolojisinde değil, elektronik altyapı ve bilgi işlem kapasitesinde de önemli değişiklikler sunacak. Şirket, farklı araç işlevlerini kontrol eden çok sayıdaki bağımsız elektronik kontrol ünitesinin yerine daha merkezi ve güçlü bir sistem kullanmaya hazırlanıyor.

Tam Boyutta Gör Yeni mimaride aracın ön bölümüne yerleştirilen tek bir merkezi bilgi işlem birimi; çevre algılama, güç aktarımı, güvenlik sistemleri ve şasi kontrolleri gibi işlevleri yönetecek. GM, bu altyapının araç içi yapay zekâ özellikleri ile otonom sürüş sistemlerini aynı anda çalıştırabilecek işlem gücünü sağlayacağını belirtiyor.

Şirketin paylaştığı verilere göre yeni elektrik ve bilgi işlem mimarisi, mevcut elektrikli araçlara kıyasla yüzde 30 daha az kablo kullanacak. İşlem gücü 40 kat artarken hücresel bağlantı hızı yüzde 50 yükseltilecek. Daha az kablo kullanılması, araç ağırlığının ve elektrik sisteminin karmaşıklığının azaltılmasına da yardımcı olacak.

Merkezi mimarinin bir diğer avantajı, uzaktan yazılım güncellemelerinin daha kapsamlı hale gelmesi ve araçlara yeni özelliklerin daha kolay eklenebilmesi olacak. Tesla ve Rivian gibi üreticilerin de benimsediği merkezi elektronik yaklaşım, otomobillerin yazılım üzerind

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GM'nin yeni elektrikli araçları yüzde 15 daha hafif olacak

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