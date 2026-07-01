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    Gmail Live ile e-postalar artık konuşarak bulunacak: Testler başladı

    Google, Gmail için geliştirdiği Gemini destekli sesli arama özelliğini beta kullanıcılarına açtı. Gmail Live ile kullanıcılar, e-postalarını doğal konuşma diliyle sesli komut vererek arayabilecek.

    Gmail'de e-postalar artık konuşarak bulunacak: Testler başladı Tam Boyutta Gör

    Google, Gmail deneyimini yapay zeka ile geliştirmeye yönelik yeni adımlar atmayı sürdürüyor. Şirketin Gmail Live adını verdiği ve Gemini destekli sesli e-posta arama özelliği, beta sürecinde ilk kullanıcılarla buluşmaya başladı. Yeni sistem sayesinde kullanıcılar, gelen kutularında anahtar kelime yazmak yerine doğal konuşma diliyle sesli arama yapabiliyor.

    Gemini destekli Gmail Live kullanıma sunuluyor

    Google'ın geçtiğimiz ay düzenlediği Google I/O etkinliğinde duyurduğu Gmail Live, şu anda sınırlı sayıdaki Android ve iOS kullanıcısına beta kapsamında dağıtılıyor ve test ediliyor. Aktarılanlara göre özellik, yaz ayları içinde daha geniş çapta Google AI Pro ve Google AI Ultra abonelerine sunulacak.

    Yeni özellik etkin olduğunda Gmail'in arama çubuğunda Live simgesi görüntüleniyor ve yanında Gemini düğmesi yer alıyor. Bu düğmeye dokunulduğunda Gmail Live tam ekran olarak açılıyor. Kullanıcılar Gemini'ye doğal bir şekilde konuşarak yaklaşan seyahat tarihlerini, sipariş durumlarını veya belirli içeriklere sahip e-postaları bulmasını isteyebiliyor.

    Diğer Google uygulamalarına da gelecek

    Google, Live deneyimini yalnızca Gmail ile sınırlı tutmayı planlamıyor. Şirketin üzerinde çalıştığı Docs Live, kullanıcının sesli düşüncelerini düzenli bir belge taslağına dönüştürebilecek ve gerekli izin verilmesi halinde diğer Google uygulamalarındaki bilgileri de belgeye ekleyebilecek. Benzer şekilde geliştirilen Keep Live ise Google Keep uygulamasına yapay zeka destekli sesli etkileşim özellikleri kazandıracak.

    Google, yeni Live özelliklerini ilk etapta Google AI Pro ve Google AI Ultra abonelerine sunacak. Google Workspace kurumsal müşterileri ise bu yenilikleri ön izleme programı kapsamında test edebilecek.

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    eski_nesil 3 gün önce

    Aynen önde iki tane farı var.

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    funky soul 3 gün önce

    thanks

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    enreka_tr 5 gün önce

    On bildiğin Kia olmuş

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