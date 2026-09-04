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    Gmail, Dokümanlar ve Keep ile artık sohbet etmek mümkün

    Google, Gmail, Dokümanlar ve Keep’e sesli yapay zeka özellikleri ekledi. Kullanıcılar artık yapay zekayla e-postaları arayabiliyor, belge hazırlayabiliyor ve konuşarak not tutabiliyor.

    Gmail, Dokümanlar ve Keep ile artık sohbet etmek mümkün Tam Boyutta Gör
    Google, Gmail, Dokümanlar ve Keep uygulamalarına doğal konuşma üzerinden kullanılabilen yeni yapay zeka özellikleri ekledi. Gmail Live, Dokümanlar Live ve Keep Live adı verilen özellikler, kullanıcıların uygulamalarla konuşarak bilgi bulmasını, içerik oluşturmasını ve not almasını sağlıyor.

    Google, yeni özellikleri ilk olarak mayıs ayında düzenlenen Google I/O etkinliğinde göstermişti. Şirket şimdi bu özellikleri mobil platformlarda İngilizce olarak dünya genelinde kullanıma sunmaya başladı.

    Gmail’de e-postaları konuşarak arama dönemi

    Gmail Live, uzun e-posta zincirleri arasında arama yapmak yerine kullanıcının doğrudan sorular sorarak gelen kutusundaki bilgilere ulaşmasını sağlıyor. Örneğin kullanıcı, “Çocuğumun bir sonraki okul etkinliği ne zaman?” diye sorabiliyor.

    Gemini, gerekli bilgiyi Gmail’deki ilgili e-postalardan bulup özetleyerek sesli şekilde aktarıyor. Elde edilen bilgilerin kaynakları ise ekrandaki canlı transkript içerisinde ilgili bağlantılarla gösteriliyor. Kullanıcı, yeni bir sohbet başlatmasına gerek kalmadan Gmail Live’a ek sorular yöneltebiliyor. Ayrıca asistan konuşurken araya girerek konuyu değiştirmek de mümkün.

    Live, Dokümanlar ve Keep’e de geldi

    Dokümanlar Live, kullanıcıların hazırlamak istedikleri içeriği konuşarak tarif etmesine ve Gemini’nin bu anlatımı yapılandırılmış bir belgeye dönüştürmesine yardımcı oluyor. Örneğin uzun bir dokümanın özetlenmesi veya içeriğin bir iş teklifine dönüştürülmesi istenebiliyor.

    Gerekli izinler verildiğinde Gmail, Drive, Google Chat ve web üzerinden bilgi toplayarak hazırlanan içeriği daha kişisel ve bağlama uygun hale getirebiliyor. Böylece kullanıcı, oluşturmak istediği belgenin içeriğini ve amacını doğal bir konuşmayla anlatarak ilk taslağı hazırlatabiliyor.

    Google Keep tarafındaki Keep Live ise uygulamayı sesli bir karalama alanına dönüştürüyor. Kullanıcı, yazmak yerine doğal şekilde konuşarak notlarını oluşturabiliyor ve Gemini bu konuşmanın bağlamını anlayarak gerekli düzenlemeleri yapabiliyor.

    Hangi kullanıcılara sunuluyor?

    Yeni sesli yapay zeka özellikleri bugün itibarıyla iOS ve Android cihazlarda İngilizce olarak kullanıma açılmaya başladı. Gmail Live, Google AI Plus, Pro ve Ultra abonelerine sunuluyor.

    Dokümanlar Live ve Keep Live ise Google AI Pro ve Ultra aboneleri için geliyor. Dokümanlar Live hem iOS hem Android’de kullanılabilirken Keep Live şimdilik yalnızca Android cihazlarda çalışıyor.

    Google, üç özelliğin de Workspace Business müşterilerine yakında sunulacağını belirtiyor.

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