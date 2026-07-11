GMKtec EVO-X1 Pro tanıtıldı: Kompakt boyutta Ryzen AI 9 HX 470

Donanım ve Teknoloji Editörü

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Donanım ve Teknoloji Editörü

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Tam Boyutta Gör GMKtec, EVO serisinin yeni üyesi EVO-X1 Pro mini PC modelini duyurdu. Kompakt kasasını koruyan cihaz, AMD'nin yeni Ryzen AI 9 HX 470 işlemcisi, 64 GB'a kadar RAM desteği ve OCuLink bağlantısıyla geliyor. Yeni model, yılın başında tanıtılan EVO-X1'in devamı niteliğinde satışa çıkacak.

GMKtec EVO-X1 Pro özellikleri

GMKtec EVO-X1 Pro, 110 x 107 x 63 mm boyutlarındaki kompakt kasasını korurken donanım tarafında güncellenmiş bileşenlere yer veriyor. EVO-X1 Pro'nun merkezinde AMD'nin Gorgon Point ailesine ait Ryzen AI 9 HX 470 işlemcisi bulunuyor. Bu işlemci, önceki nesilde kullanılan Ryzen AI 9 HX 370'in geliştirilmiş sürümü. Ayrıca entegre Radeon 890M grafik biriminin çalışma frekansı da 2,9 GHz'den 3,1 GHz'e yükseltilmiş durumda.

Bağlantı seçenekleri arasında harici ekran kartı kullanımına imkan tanıyan OCuLink desteği yer alıyor. Bunun yanında cihazda PCIe Gen4 M.2 SSD yuvası, çift Gigabit Ethernet bağlantısı ve 64 GB'a kadar RAM LPDDR5-6400 desteği sunuluyor.

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GMKtec EVO-X1 Pro, Çin'de 64 GB RAM ve 1 TB SSD yapılandırmasıyla 9.999 yuan (yaklaşık 1.469 dolar) fiyat etiketiyle satışa sunuldu. Şirketin paylaştığı bilgilere göre mini PC'nin Türkiye dahil küresel pazarda 14 Temmuz itibarıyla 1.249 dolar başlangıç fiyatıyla satışa çıkması bekleniyor.

İşlemci: AMD Ryzen AI 9 HX 470 (Gorgon Point)

AMD Ryzen AI 9 HX 470 (Gorgon Point) Grafik birimi: AMD Radeon 890M (3.1 GHz)

AMD Radeon 890M (3.1 GHz) RAM: 64 GB'a kadar LPDDR5-6400

64 GB'a kadar LPDDR5-6400 Depolama: 1 TB PCIe Gen4 SSD (M.2)

1 TB PCIe Gen4 SSD (M.2) Harici GPU desteği: OCuLink

OCuLink Ethernet: Çift Gigabit Ethernet

Çift Gigabit Ethernet Kablosuz bağlantı: Wi-Fi ve Bluetooth

Wi-Fi ve Bluetooth Kasa boyutları: 110 × 107 × 63 mm

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GMKtec EVO-X1 Pro tanıtıldı: Kompakt boyutta Ryzen AI 9 HX 470

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