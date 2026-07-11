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    GMKtec EVO-X1 Pro tanıtıldı: Kompakt boyutta Ryzen AI 9 HX 470

    GMKtec, Ryzen AI 9 HX 470 işlemcili yeni EVO-X1 Pro mini PC modelini tanıttı. Cihaz, 64 GB RAM, OCuLink desteği ve kompakt tasarımıyla küresel pazara geliyor.  

    GMKtec EVO-X1 Pro tanıtıldı: Kompakt boyutta Ryzen AI 9 HX 470 Tam Boyutta Gör
    GMKtec, EVO serisinin yeni üyesi EVO-X1 Pro mini PC modelini duyurdu. Kompakt kasasını koruyan cihaz, AMD'nin yeni Ryzen AI 9 HX 470 işlemcisi, 64 GB'a kadar RAM desteği ve OCuLink bağlantısıyla geliyor. Yeni model, yılın başında tanıtılan EVO-X1'in devamı niteliğinde satışa çıkacak.

    GMKtec EVO-X1 Pro özellikleri

    GMKtec EVO-X1 Pro, 110 x 107 x 63 mm boyutlarındaki kompakt kasasını korurken donanım tarafında güncellenmiş bileşenlere yer veriyor. EVO-X1 Pro'nun merkezinde AMD'nin Gorgon Point ailesine ait Ryzen AI 9 HX 470 işlemcisi bulunuyor. Bu işlemci, önceki nesilde kullanılan Ryzen AI 9 HX 370'in geliştirilmiş sürümü. Ayrıca entegre Radeon 890M grafik biriminin çalışma frekansı da 2,9 GHz'den 3,1 GHz'e yükseltilmiş durumda.

    Bağlantı seçenekleri arasında harici ekran kartı kullanımına imkan tanıyan OCuLink desteği yer alıyor. Bunun yanında cihazda PCIe Gen4 M.2 SSD yuvası, çift Gigabit Ethernet bağlantısı ve 64 GB'a kadar RAM LPDDR5-6400 desteği sunuluyor.

    GMKtec EVO-X1 Pro, Çin'de 64 GB RAM ve 1 TB SSD yapılandırmasıyla 9.999 yuan (yaklaşık 1.469 dolar) fiyat etiketiyle satışa sunuldu. Şirketin paylaştığı bilgilere göre mini PC'nin Türkiye dahil küresel pazarda 14 Temmuz itibarıyla 1.249 dolar başlangıç fiyatıyla satışa çıkması bekleniyor. 

    • İşlemci: AMD Ryzen AI 9 HX 470 (Gorgon Point)
    • Grafik birimi: AMD Radeon 890M (3.1 GHz)
    • RAM: 64 GB'a kadar LPDDR5-6400
    • Depolama: 1 TB PCIe Gen4 SSD (M.2)
    • Harici GPU desteği: OCuLink
    • Ethernet: Çift Gigabit Ethernet
    • Kablosuz bağlantı: Wi-Fi ve Bluetooth
    • Kasa boyutları: 110 × 107 × 63 mm
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