Göcek Otto Marina’da Tüm Yatlar WiFi’a Bağlanabilecek

Haziran 2020 – Son yıllarda başarılı kurumsal projelere imza atan TP-Link®, açık alanda WiFi kullanımı konusunda iyi bir örnek olan yeni bir ağ projesi gerçekleştirdi. İş ortağı Teknolojik firmasıyla birlikte Göcek’teki Otto Marina’nın ağ altyapısını kuran şirket, marinanın her noktasında ve tüm bağlı yatlarda WiFi’a erişim sağlıyor.

270 tekne kapasitesine sahip olan marinada, tüm teknelerin, tekne sahibi ve personelinin WiFi ağına erişimi önemli bir gereksinim olarak belirlendi. Bu nedenle güçlü ve marinanın her noktasından erişim sağlanabilecek bir ağ altyapısı ve internet bağlantısı için TP-Link ürünleri tercih edildi. İç mekanlarda EAP225 erişim noktaları ve farklı model ağ anahtarları (switch’ler) ile ağ altyapısı oluşturuldu. Geniş bir açık alanda 270 tekneye sorunsuz ve güvenli WiFi sunmak için ise dış mekanlar için geliştirilen EAP225-Outdoor model erişim noktaları tercih edildi. Tüm erişim noktalarını tek bir cihazdan yönetmek için de TP-Link OC200 denetleyici kullanıldı.

TP-Link EAP serisi erişim noktaları, gün içinde farklı kişilerin WiFi’a eriştiği işletmeler, mekanlar için özel geliştirilen ağ çözümü. Otto Marina gibi yerler için ideal olan bu ürünler, hem kolay kuruluyor hem de yönetimleri son derece basit. Tek bir PC’den yüzlerce erişim noktası yönetilebiliyor. Bu projede olduğu gibi OC200 denetleyici ile hem iç hem dış mekan erişim noktaları akıllı telefonlar üzerinden de yönetilip her türlü denetimi yapılabiliyor.

Açık Havada Güçlü WiFi Sinyali

Otto Marina projesinde kullanılan güçlü sinyal yayımı, gelişmiş teknik donanımlar ve kolay yönetim özelliklerinin tümüne sahip olan EAP225-Outdoor erişim noktaları, aynı zamanda her tür hava koşuluna uygun yapıda. Neme, rüzgar ve yağmura dayanıklı; bu nedenle Otto Marina gibi yerler için ideal çözüm. Yüksek WiFi hızı (1200 Mbps) sunan bu ürünün çift bant desteği de bulunuyor. MU-MIMO teknolojisi ile donatılan ürün, aynı anda birden fazla müşteri ile sorunsuz iletişim kurabiliyor. Bu nedenle yüksek yoğunluklu WiFi bağlantısı olan yerler için uygun bir çözüm. Küçük boyutu (215x46x27 mm) ve cep telefonuna benzeyen yapısı ile her yere uyum sağlayan EAP225-Outdoor, PoE (Power over Ethernet) özelliği sayesinde elektrik hattı olmayan yerlere de kurulabiliyor.

TP-Link’in güçlü ve güvenli ağ ürünleriyle sorunsuz bir WiFi ağı kurulan Otto Marina’da bağlı tüm tekneler WiFi kapsama alanı altına alındı. Yat sahipleri ve görevliler Misafir Ağı’na bağlanarak güvenli bir şekilde internete erişebilecekler. Marina da ağ güvenliğini koruyarak hizmet kalitesini yükseltecek.

