God of War dizisinde sürpriz gelişme: Kratos'u canlandıran oyuncu değişiyor

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Amazon'un büyük bütçeli God of War dizisi, bugün sürpriz bir gelişmeyle gündemde. Çekimlerine aylar önce başlanan dizi, sette yaşanan bir sakatlık yüzünden başrol oyuncusunu değiştiriyor. Dizide Kratos'a hayat veren Ryan Hurst'ün bir sahnenin çekimleri sırasında biceps'ini, yani pazı kasını yırttığı ve ameliyat olmak zorunda kaldığı belirtiliyor. Bu yüzden Amazon ve Sony, şimdi rolü devralacak yeni bir oyuncu arıyor. Şimdilik yeni Kratos'un kim olacağına dair herhangi bir bilgi paylaşılmış değil.

Yeni Kratos'un Yakında Duyurulması Bekleniyor

Hatırlarsanız God of War dizisinin ilk görseli Şubat ayında paylaşılmış, fakat beklenen etkiyi yaratamamıştı. Özellikle Kratos'u canlandıran oyuncunun görünümü pek beğenilmemişti. Bu yüzden şimdi Ryan Hurst'ün değiştirilecek olması, Amazon ve Sony'ye ikinci bir fırsat sunmuş olacak.

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Battlestar Galactica dizisinin (2004 versiyonunun) yaratıcısı olarak tanıdığımız Ronald D. Moore'un hazırladığı God of War dizisi, Yunan mitolojisini konu alan orijinal üçlemeyi değil, Nors mitolojisini işleyen yeni oyunları kaynak alıyor. 2018'de başlayan yeni seride olduğu gibi dizide de hikâyenin merkezinde Kratos ile ufak oğlu Atreus bulunuyor. Hatta ilk sezon, 2018'de çıkan God of War'un doğrudan bir uyarlaması olacak.

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God of War dizisinde Kratos'u canlandıran oyuncu değişiyor

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