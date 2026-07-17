God of War dizisinde sürpriz gelişme: Kratos'u canlandıran oyuncu değişiyor

Yeni Kratos'un Yakında Duyurulması Bekleniyor
Hatırlarsanız God of War dizisinin ilk görseli Şubat ayında paylaşılmış, fakat beklenen etkiyi yaratamamıştı. Özellikle Kratos'u canlandıran oyuncunun görünümü pek beğenilmemişti. Bu yüzden şimdi Ryan Hurst'ün değiştirilecek olması, Amazon ve Sony'ye ikinci bir fırsat sunmuş olacak.
Battlestar Galactica dizisinin (2004 versiyonunun) yaratıcısı olarak tanıdığımız Ronald D. Moore'un hazırladığı God of War dizisi, Yunan mitolojisini konu alan orijinal üçlemeyi değil, Nors mitolojisini işleyen yeni oyunları kaynak alıyor. 2018'de başlayan yeni seride olduğu gibi dizide de hikâyenin merkezinde Kratos ile ufak oğlu Atreus bulunuyor. Hatta ilk sezon, 2018'de çıkan God of War'un doğrudan bir uyarlaması olacak.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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