Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    God of War dizisinde Kratos'u kimin canlandıracağı belli oldu

    Tüm zamanların en sevilen oyun serileri arasında yer alan God of War, Amazon tarafından diziye uyarlanıyor. Büyük bütçeli bu dizide Kratos'u kimin canlandıracağı belli oldu.

    God of War dizisinde Kratos'u kimin canlandıracağı belli oldu Tam Boyutta Gör
    Fallout'un başarısı sonrası oyun uyarlamalarının sayısını hızla arttırmaya devam eden Amazon, smerakla beklenen God of War dizisi için de somut adımlar atmaya başladı. Artık yavaş yavaş sete çıkmaya hazırlanan dizinin başrol oyuncusunu belirleyen Amazon, dizide Kratos'a Ryan Hurst'ün hayat vereceğini duyurdu. Hurst, daha önce Sons of Anarchy ve The Walking Dead gibi dizilerde rol almıştı.

    God of War Dizisi, 2018'de Başlayan Yeni Seriyi Ekrana Uyarlayacak

    Battlestar Galactica dizisinin (2004 versiyonunun) yaratıcısı olarak tanıdığımız Ronald D. Moore'un hazırladığı God of War dizisi, Yunan mitolojisini konu alan orijinal üçlemeyi değil, Nors mitolojisini işleyen yeni oyunları kaynak alacak. 2018'de başlayan yeni seride olduğu gibi dizide de hikâyenin merkezinde Kratos ile ufak oğlu Atreus olacak. Daha önce gelen bilgilere göre ilk sezon, 2018'de çıkan God of War'un doğrudan bir uyarlaması olacak.

    Dizinin yaratım sürecinde, oyunların yönetmeni olan Cory Barlog da aktif bir rol üstleniyor ki bu da projeye dair beklentileri daha da yukarı çekiyor.

    Amazon'un şimdiden iki sezon için onay verdiği God of War dizisinin ilk sezonu 10 bölümden oluşacak. Henüz bir yayın tarihi açıklanmamış olsa da bu noktada en olası ihtimal 2027 gibi görünüyor.

    God of War dizisinde Kratos'u kimin canlandıracağı açıklandı Tam Boyutta Gör

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    LEGO tarihinin en önemli adımı: Smart Brick

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    arçelik bulaşık makinesi yoğun 70 kaç dakikada yıkar kurutma makinesi uzatma kablosu ile kullanılır mı sonradan odaya petek eklemek trafik cezası olan araç satılır mı denetim masası kısayolu

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Redmi 15C
    Redmi 15C
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    I-LIFE ZedAir CX7
    I-LIFE ZedAir CX7
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum