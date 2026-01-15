God of War dizisinde Kratos'u kimin canlandıracağı belli oldu

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Fallout'un başarısı sonrası oyun uyarlamalarının sayısını hızla arttırmaya devam eden Amazon, smerakla beklenen God of War dizisi için de somut adımlar atmaya başladı. Artık yavaş yavaş sete çıkmaya hazırlanan dizinin başrol oyuncusunu belirleyen Amazon, dizide Kratos'a Ryan Hurst'ün hayat vereceğini duyurdu. Hurst, daha önce Sons of Anarchy ve The Walking Dead gibi dizilerde rol almıştı.

God of War Dizisi, 2018'de Başlayan Yeni Seriyi Ekrana Uyarlayacak

Battlestar Galactica dizisinin (2004 versiyonunun) yaratıcısı olarak tanıdığımız Ronald D. Moore'un hazırladığı God of War dizisi, Yunan mitolojisini konu alan orijinal üçlemeyi değil, Nors mitolojisini işleyen yeni oyunları kaynak alacak. 2018'de başlayan yeni seride olduğu gibi dizide de hikâyenin merkezinde Kratos ile ufak oğlu Atreus olacak. Daha önce gelen bilgilere göre ilk sezon, 2018'de çıkan God of War'un doğrudan bir uyarlaması olacak.

Dizinin yaratım sürecinde, oyunların yönetmeni olan Cory Barlog da aktif bir rol üstleniyor ki bu da projeye dair beklentileri daha da yukarı çekiyor.

Amazon'un şimdiden iki sezon için onay verdiği God of War dizisinin ilk sezonu 10 bölümden oluşacak. Henüz bir yayın tarihi açıklanmamış olsa da bu noktada en olası ihtimal 2027 gibi görünüyor.

