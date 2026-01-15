God of War dizisinde Kratos'u kimin canlandıracağı belli oldu

God of War Dizisi, 2018'de Başlayan Yeni Seriyi Ekrana Uyarlayacak
Battlestar Galactica dizisinin (2004 versiyonunun) yaratıcısı olarak tanıdığımız Ronald D. Moore'un hazırladığı God of War dizisi, Yunan mitolojisini konu alan orijinal üçlemeyi değil, Nors mitolojisini işleyen yeni oyunları kaynak alacak. 2018'de başlayan yeni seride olduğu gibi dizide de hikâyenin merkezinde Kratos ile ufak oğlu Atreus olacak. Daha önce gelen bilgilere göre ilk sezon, 2018'de çıkan God of War'un doğrudan bir uyarlaması olacak.
Dizinin yaratım sürecinde, oyunların yönetmeni olan Cory Barlog da aktif bir rol üstleniyor ki bu da projeye dair beklentileri daha da yukarı çekiyor.
Amazon'un şimdiden iki sezon için onay verdiği God of War dizisinin ilk sezonu 10 bölümden oluşacak. Henüz bir yayın tarihi açıklanmamış olsa da bu noktada en olası ihtimal 2027 gibi görünüyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: