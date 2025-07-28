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    Amazon'un God of War dizisine dair yeni detaylar paylaşıldı

    Tüm zamanların en sevilen oyun serileri arasında yer alan God of War, Amazon tarafından diziye uyarlanıyor. Bir süredir hazırlık aşamasında olan dizinin hikâyesi hakkında yeni detaylar paylaşıldı.

    God of War dizisi Tam Boyutta Gör
    Oyun uyarlamalarının sayısını hızla arttırmaya devam eden Amazon, o projelerden biri olan God of War dizisini dün daha detaylı şekilde tanıttı. Amazon'un Comic-Con'da düzenlediği panelde, God of War dizisine dair yeni detaylar paylaşıldı.

    God of War Dizisi, 2018'de Başlayan Yeni Seriyi Ekrana Uyarlayacak

    Battlestar Galactica dizisinin yaratıcısı olarak tanıdığımız Ronald D. Moore'un hazırladığı God of War dizisi, Yunan mitolojisini konu alan orijinal üçlemeyi değil, Nors mitolojisini işleyen yeni oyunları kaynak alacak. 2018'de başlayan yeni seride olduğu gibi dizide de hikâyenin merkezinde Kratos ile ufak oğlu Atreus olacak. Zaten ilk sezon, 2018'de çıkan God of War'un doğrudan bir uyarlaması olacak.

    Senaryoları hâlâ yazılmakta olan dizinin yaratım sürecinde, oyunların yönetmeni olan Cory Barlog da aktif bir rol üstleniyor.

    Amazon'un şimdiden iki sezon için onay verdiği God of War dizisinin ilk sezonu 10 bölümden oluşacak. Ronald D. Moore, çekimlerin en erken 2026'da başlayabileceğini söylüyor. Bu da diziyi muhtemelen 2027'den önce görmeyeceğimiz anlamına geliyor ki 2028'e kalması da sürpriz olmaz.

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    _
    _Luminus_ 4 saat önce

    @mertcanureten Bu kadar cehalet fazla! Bir yazılımcı olarak açık kaynak kodlu bir yazılımın kodunun kullanılmasına "çalıntı" diyen birini görünce şaşırıyorum. İlerde şöyle haberler yaparlar: "HTML/CSS/JS yabancı dillerle yazılmış, demek ki yerli değil(!)" Puhahaha!

    M
    mp ilan web tasarım 5 saat önce

    25 yıldır dedikleri herşey yalan çıktı bunların doğru olup olmadığı allah göstermesin savaş esnasında belli olur. yalan çıkarsa zaten geri dönüş olmaz. inşallah doğrudur. deprem yangın söndürme uçakları. karadeniz gazı, gabar petrolü, suriye meselesi, vs vs vs gibi

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