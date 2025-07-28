Amazon'un God of War dizisine dair yeni detaylar paylaşıldı

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Oyun uyarlamalarının sayısını hızla arttırmaya devam eden Amazon, o projelerden biri olan God of War dizisini dün daha detaylı şekilde tanıttı. Amazon'un Comic-Con'da düzenlediği panelde, God of War dizisine dair yeni detaylar paylaşıldı.

God of War Dizisi, 2018'de Başlayan Yeni Seriyi Ekrana Uyarlayacak

Battlestar Galactica dizisinin yaratıcısı olarak tanıdığımız Ronald D. Moore'un hazırladığı God of War dizisi, Yunan mitolojisini konu alan orijinal üçlemeyi değil, Nors mitolojisini işleyen yeni oyunları kaynak alacak. 2018'de başlayan yeni seride olduğu gibi dizide de hikâyenin merkezinde Kratos ile ufak oğlu Atreus olacak. Zaten ilk sezon, 2018'de çıkan God of War'un doğrudan bir uyarlaması olacak.

Ağustos ayında başlayacak dikkat çekici 10 dizi 3 gün önce eklendi

Senaryoları hâlâ yazılmakta olan dizinin yaratım sürecinde, oyunların yönetmeni olan Cory Barlog da aktif bir rol üstleniyor.

Amazon'un şimdiden iki sezon için onay verdiği God of War dizisinin ilk sezonu 10 bölümden oluşacak. Ronald D. Moore, çekimlerin en erken 2026'da başlayabileceğini söylüyor. Bu da diziyi muhtemelen 2027'den önce görmeyeceğimiz anlamına geliyor ki 2028'e kalması da sürpriz olmaz.

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God of War dizisine dair yeni detaylar paylaşıldı

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