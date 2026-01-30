God of War dizisinin oyuncu kadrosu şekilleniyor: Thor'dan sonra Odin de belli oldu

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz günlerde bir paylaşım yaparak God of War dizisinde Kratos'a Ryan Hurst'ün (Sons of Anarchy) hayat vereceğini duyuran Amazon, sonraki günlerde yan rolleri de doldurmaya başladı. Kratos'tan sonra Thor, Odin, Heimdall ve Sif'i kimlerin canlandıracağı da belli oldu.

God of War Dizisi, 2018'de Başlayan Yeni Seriyi Ekrana Uyarlayacak

Battlestar Galactica dizisinin (2004 versiyonunun) yaratıcısı olarak tanıdığımız Ronald D. Moore'un hazırladığı God of War dizisi, Yunan mitolojisini konu alan orijinal üçlemeyi değil, Nors mitolojisini işleyen yeni oyunları kaynak alacak. 2018'de başlayan yeni seride olduğu gibi dizide de hikâyenin merkezinde Kratos ile ufak oğlu Atreus olacak. Hatta ilk sezon, 2018'de çıkan God of War'un doğrudan bir uyarlaması olacak.

Bildiğiniz gibi bu yeni seride Thor ve Odin gibi Nors tanrıları da yer alıyor. Dizide Thor'u İzlanda kökenli oyuncu Ólafur Darri Ólafsson'un canlandıracağı birkaç gün önce belli olmuştu. Dün de Odin'e hayat verecek oyuncu açıklandı. Odin'i The Princess Bride ve Homeland gibi yapımlardan tanıdığımız usta oyuncu Mandy Patinkin canlandıracak.

Henüz resmi olarak açıklanmamış olsa da geçtiğimiz günlerde gelen bilgiler Sif karakteri için Teresa Palmer ile anlaşıldığını gösteriyor. Son olarak Heimdell rolü için de genç oyuncu Max Parker ile anlaşıldı. Şu ana kadar belirlenen roller ve karakterleri canlandıracak oyuncular şunlar oldu:

Ólafur Darri Ólafsson - Thor

Tam Boyutta Gör Dizinin yaratım sürecinde, oyunların yönetmeni olan Cory Barlog da aktif bir rol üstleniyor ki bu da projeye dair beklentileri daha da yukarı çekiyor.

Amazon'un şimdiden iki sezon için onay verdiği God of War dizisinin ilk sezonu 10 bölümden oluşacak. Henüz bir yayın tarihi açıklanmamış olsa da bu noktada en olası ihtimal 2027 gibi görünüyor.

