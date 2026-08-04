Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    God of War dizisinde Kratos rolünü devralacak isim belli oldu

    Amazon, yeni Kratos'unu buldu. Sette yaşanan sakatlık sebebiyle God of War dizisinin başrolünü değiştirmek zorunda kalan Amazon, başrolü devralacak oyuncuyu belirlemiş görünüyor.

    God of War dizisinde Kratos rolünü devralacak isim belli oldu Tam Boyutta Gör
    Amazon, merakla beklenen God of War dizisinde Kratos'u canlandıracak oyuncuyu değiştiriyor. Normalde bu rol için Ryan Hurst (Sons of Anarchy, The Odyssey) seçilmişti. Ancak Hurst çekimler sırasında ciddi bir sakatlık geçirince, Amazon başrol için yeni bir oyuncu aramaya başladı. Görünen o ki o arayışta sona gelinmiş. Variety'nin haberine göre Amazon, Kratos rolü için Dave Bautista ile anlaşmak üzere.

    Guardians of the Galaxy ve Dune gibi yapımlarla tanınan Dave Bautista, daha Ryan Hurst seçilmeden önce God of War hayranlarının öne sürdüğü isimlerden biriydi. Pek çok kişi bu role Bautista'yı yakıştırıyordu. O yüzden bu tercihin Hurst'ten daha güvenli bir tercih olduğunu söyleyebiliriz.

    Çekimlerin Yakında Devam Etmesi Bekleniyor

    Amazon, Dave Bautista ile henüz resmi anlaşma imzalamış değil. Ancak stüdyo kısa süre içinde anlaşmayı tamamlama niyetinde. Zira yeni oyuncunun belirlenmesi ile birlikte hızlıca sete dönülmesi planlanıyor.

    Battlestar Galactica dizisinin (2004 versiyonunun) yaratıcısı olarak tanıdığımız Ronald D. Moore'un hazırladığı God of War dizisi, Yunan mitolojisini konu alan orijinal üçlemeyi değil, Nors mitolojisini işleyen yeni oyunları kaynak alıyor. 2018'de başlayan yeni seride olduğu gibi dizide de hikâyenin merkezinde Kratos ile ufak oğlu Atreus bulunuyor. Hatta ilk sezon, 2018'de çıkan God of War'un doğrudan bir uyarlaması olacak.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Sürücüsüz nakliye çağına hazır mısınız?

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    kulak çinlamasından kurtulanların yorumları şahıs şirket üzerine araç almak barum lastik yorum hyundai accent 1.5 gls yumurta kasa messenger da arkadaşım olmadığı halde sohbet listemde gözüküyor

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Redmi Note 14
    Redmi Note 14
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo IdeaPad Slim 3
    Lenovo IdeaPad Slim 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum