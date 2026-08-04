God of War dizisinde Kratos rolünü devralacak isim belli oldu

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Tam Boyutta Gör Amazon, merakla beklenen God of War dizisinde Kratos'u canlandıracak oyuncuyu değiştiriyor. Normalde bu rol için Ryan Hurst (Sons of Anarchy, The Odyssey) seçilmişti. Ancak Hurst çekimler sırasında ciddi bir sakatlık geçirince, Amazon başrol için yeni bir oyuncu aramaya başladı. Görünen o ki o arayışta sona gelinmiş. Variety'nin haberine göre Amazon, Kratos rolü için Dave Bautista ile anlaşmak üzere.

Guardians of the Galaxy ve Dune gibi yapımlarla tanınan Dave Bautista, daha Ryan Hurst seçilmeden önce God of War hayranlarının öne sürdüğü isimlerden biriydi. Pek çok kişi bu role Bautista'yı yakıştırıyordu. O yüzden bu tercihin Hurst'ten daha güvenli bir tercih olduğunu söyleyebiliriz.

Çekimlerin Yakında Devam Etmesi Bekleniyor

Amazon, Dave Bautista ile henüz resmi anlaşma imzalamış değil. Ancak stüdyo kısa süre içinde anlaşmayı tamamlama niyetinde. Zira yeni oyuncunun belirlenmesi ile birlikte hızlıca sete dönülmesi planlanıyor.

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Battlestar Galactica dizisinin (2004 versiyonunun) yaratıcısı olarak tanıdığımız Ronald D. Moore'un hazırladığı God of War dizisi, Yunan mitolojisini konu alan orijinal üçlemeyi değil, Nors mitolojisini işleyen yeni oyunları kaynak alıyor. 2018'de başlayan yeni seride olduğu gibi dizide de hikâyenin merkezinde Kratos ile ufak oğlu Atreus bulunuyor. Hatta ilk sezon, 2018'de çıkan God of War'un doğrudan bir uyarlaması olacak.

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God of War dizisinin yeni başrol oyuncusu belli oldu

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