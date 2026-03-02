İddia: God of War evreninde geçen yeni bir oyun geliyor

Kratos'un eşi Faye'e odaklanabilir
Söz konusu sızıntıda, "God of War evreninde geçen yeni bir franchise için anlatı vizyonu ve yaratıcı yön üzerinde çalışıldığı" belirtiliyor. Bu da projenin basit bir spin-off'tan ziyade, kendi karakterleri ve hikâyesi olan daha kapsamlı bir yapım olabileceğini gösteriyor. Daha önce stüdyo lideri Cory Barlog'un yeni bir bilim kurgu IP'si üzerinde çalıştığı öne sürülmüştü.
Ancak Bloomberg’'en Jason Schreier bu iddiayı yalanladı. Schreier'e göre geliştirilen proje "yeni bir IP değil ancak yeni bir IP gibi hissettirebilir." Bu da, oyunun evren olarak God of War'a bağlı kalacağını ancak karakterler ve anlatı tarafında radikal bir değişim sunacağını düşündürüyor. Sektör içinden NateTheHate ise oyunda başrolün Kratos'un eşi Faye’e ait olacağını iddia etti.
Bilindiği üzere Faye, özellikle İskandinav döneminde hikâyenin merkezinde yer alsa da oyuncular tarafından doğrudan kontrol edilebilir bir karakter olmamıştı. Yeni projede Faye'in merkezde olması, hem mitolojik arka planı hem de Kratos öncesi dönemi daha derinlemesine keşfetme fırsatı sunabilir.
Oynanış tarafında da Norse üçlemesinden farklı bir yapı bekleniyor. Yani bu yapım, klasik omuz kamerası aksiyon formülünden ayrılabilir. Mevcut plana göre oyunun bu yıl içinde duyurulması, çıkışının ise 2027'nin ilk yarısında gerçekleşmesi hedefleniyor. Sony cephesinden resmi bir doğrulama ise henüz gelmiş değil.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: