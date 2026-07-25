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    God of War Laufey çıkış tarihi duyuruldu: Kratos'lu yeni God of War oyunu da yolda

    Santa Monica Studio, PS5 özel God of War Laufey oyunu için çıkış tarihini duyurdu. Stüdyo, Kratos'un başrolde olduğu yeni God of War oyununun da geleceğini doğruladı.

    God of War Laufey çıkış tarihi açıklandı & Kratoslu yeni God of War oyunu onaylandı Tam Boyutta Gör
    Marvel's Wolverine'in Eylül ayında çıkışının ardından Sony'nin bir sonraki PS5 özel oyunu God of War Laufey olacak. Cuma gecesi gerçekleşen San Diego Comic-Con 2026 panelinde, Santa Monica Studio'nun geliştirdiği aksiyon-macera oyunu için çıkış tarihi açıklandı ve mitolojik destanın bir sonraki bölümünün diğer büyük oyun lansmanlarıyla birlikte geleceği resmiyet kazandı.

    God of War Laufey, 16 Şubat 2027’de çıkış yapacak

    God of War Laufey, 16 Şubat 2027’de PlayStation 5 konsollara çıkış yapacak. Sony Santa Monica'nın God of War Laufey’nin fiziksel diskle piyasaya sürüleceğini onaylamasının ardından oyun için 2027 çıkış tarihi bekleniyordu. Bu duyuru, Sony'nin 2028'den itibaren PlayStation disklerinin üretimini durduracağını açıklamasının ardından geldi.

    Kratos'lu yeni God of War oyunu onaylandı

    Aynı panelde, Santa Monica Stüdyosu'nun yaratıcı direktörü Cory Barlog, Kratos'un başrolde olduğu bir sonraki God of War oyununun God of War Laufey'den sonra geleceğini ve doğrudan onun hikayesiyle bağlantılı olduğunu açıkladı. Faye'nin bağımsız macerası, gelecek hakkında bazı ipuçları sunuyor. Yunan panteonunu alt üst ettikten ve çeşitli İskandinav tanrılarını öldürdükten sonra, Laufey'e bakılırsa Kratos, Mısır ve Tibet tanrıları da dahil olmak üzere tamamen yeni mitolojilere doğru ilerleyebilir.

    Kratos'un son ana macerası 2022'deki God of War Ragnarök. Bu yılın başlarında Sony Santa Monica ve Mega Cat Studios, genç Kratos'un oynanabilir baş karakter olduğu, serinin tamamının öncesini anlatan God of War Sons of Sparta oyununu yayınladı. Ayrıca orijinal God of War üçlemesinin yeniden yapımı da geliyor ancak bu proje hakkında çok az bilgi var.

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