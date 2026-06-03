God of War Laufey duyuruldu: Kratos’un eşi Faye merkezde

Serinin önceki oyunlarında önemli bir yere sahip olmasına rağmen doğrudan oynanabilir bir karakter olarak karşımıza çıkmayan Faye, yeni yapımda hikayenin merkezine yerleşiyor. Oyunun tanıtım videosu, ilk God of War yeniden yapımındaki Faye’nin ölüm sahnesiyle başlıyor. Ancak kısa süre sonra karakterin gizemli bir şekilde yeniden hayata döndüğü ve kimliği bilinmeyen bir grup tarafından esir alındığı görülüyor. Bu sekans Faye’nin doğaüstü düşmanlarla mücadele ettiği yoğun yakın dövüş sahneleriyle sona eriyor.
Ölümden sonra başlayan bir yolculuk
Bu tehdidi ortadan kaldırmak isteyen Faye, tanrıların ölümden sonraki yaşam alanı olarak tanımlanan Everywhen adlı gizemli bölgeye adım atıyor. Farklı mitolojilerden gelen güçlü tanrıların iktidar mücadelesi verdiği bu dünya aynı zamanda tehlikeli büyülerle dolu bir yer olarak tasvir ediliyor.
Oyunda Faye karakterini bir kez daha Deborah Ann Woll seslendiriyor. Ona yolculuğu boyunca iki yeni karakter eşlik ediyor. Bunlardan biri, Jack Quaid tarafından canlandırılan kozmik küp biçimindeki yoldaş Phranque, diğeri ise Perlina Lau tarafından seslendirilen büyülü kurdele Rue.
Tanıtımda ayrıca Faye’nin karşılaşacağı iki güçlü tanrı da gösterildi. Bunlar, oyuncuların Everywhen’de karşısına çıkacak olan Sekhmet ve Begtse. Santa Monica Studio topluluk yöneticisi Grace Orlady, her iki karakterin de yeni gelen bir yabancıya karşı oldukça düşmanca yaklaştığını belirtti.
Modern ve klasik dönem birleşecek
Santa Monica Studio, God of War Laufey’in oynanış tarafında serinin son yıllardaki başarılı savaş sistemini temel aldığını, ancak bununla birlikte Yunan mitolojisi dönemindeki klasik God of War oyunlarının DNA’sını da geri getireceğini açıkladı.
Geliştirici ekip, Faye’nin savaş stilinin serinin hayranlarına hem tanıdık hem de yeni hissettireceğini belirtiyor. Karakterin dikkat çeken özelliklerinden biri ise yüksek hareket kabiliyeti olacak. Faye, çatışmalar sırasında aksiyonu kesintiye uğratmadan yer ve hava arasında hızlı geçiş yapabilecek. Stüdyo, bu sistem sayesinde karakterin savaşlarda çok daha çevik hale geldiğini ve hem saldırı hem de savunma açısından önemli avantajlar kazandığını ifade ediyor.
God of War Laufey çıkış tarihi
God of War Laufey PlayStation 5 için geliştiriliyor. Ancak oyun için henüz bir çıkış tarihi açıklanmış değil.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: