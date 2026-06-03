God of War Laufey duyuruldu: Kratos’un eşi Faye merkezde

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Tam Boyutta Gör Sony Interactive Entertainment ve Santa Monica Studio, düzenlenen State of Play etkinliğinde God of War serisinin yeni ana oyunu olan God of War Laufey’i resmen tanıttı. Yaklaşık 20 dakikalık oynanış görüntüleriyle gösterilen yapım, bu kez oyuncuları Kratos’un eşi ve Atreus’un annesi olan Laufey “Faye” the Just karakterinin hikayesine götürüyor.

Serinin önceki oyunlarında önemli bir yere sahip olmasına rağmen doğrudan oynanabilir bir karakter olarak karşımıza çıkmayan Faye, yeni yapımda hikayenin merkezine yerleşiyor. Oyunun tanıtım videosu, ilk God of War yeniden yapımındaki Faye’nin ölüm sahnesiyle başlıyor. Ancak kısa süre sonra karakterin gizemli bir şekilde yeniden hayata döndüğü ve kimliği bilinmeyen bir grup tarafından esir alındığı görülüyor. Bu sekans Faye’nin doğaüstü düşmanlarla mücadele ettiği yoğun yakın dövüş sahneleriyle sona eriyor.

Ölümden sonra başlayan bir yolculuk

Tam Boyutta Gör Santa Monica Studio tarafından paylaşılan hikaye detaylarına göre Faye için ölüm, beklenen son olmuyor. Cenazesinin ardından bilinmeyen bir diyarda gözlerini açan karakter, Kratos ve Atreus’u korumak amacıyla geçmişte yaptığı planların artık tehlikeye girdiğini fark ediyor.

Bu tehdidi ortadan kaldırmak isteyen Faye, tanrıların ölümden sonraki yaşam alanı olarak tanımlanan Everywhen adlı gizemli bölgeye adım atıyor. Farklı mitolojilerden gelen güçlü tanrıların iktidar mücadelesi verdiği bu dünya aynı zamanda tehlikeli büyülerle dolu bir yer olarak tasvir ediliyor.

Tam Boyutta Gör Stüdyonun açıklamasına göre Everywhen, tüm büyülerin doğduğu ve sonunda geri döndüğü yer olarak kabul ediliyor. Aynı zamanda farklı mitolojilere ait tanrılar ve yaratıkların bir araya geldiği bu bölge, huzurlu bir ortak yaşamdan çok uzak bir yapıya sahip.

Oyunda Faye karakterini bir kez daha Deborah Ann Woll seslendiriyor. Ona yolculuğu boyunca iki yeni karakter eşlik ediyor. Bunlardan biri, Jack Quaid tarafından canlandırılan kozmik küp biçimindeki yoldaş Phranque, diğeri ise Perlina Lau tarafından seslendirilen büyülü kurdele Rue.

Tanıtımda ayrıca Faye’nin karşılaşacağı iki güçlü tanrı da gösterildi. Bunlar, oyuncuların Everywhen’de karşısına çıkacak olan Sekhmet ve Begtse. Santa Monica Studio topluluk yöneticisi Grace Orlady, her iki karakterin de yeni gelen bir yabancıya karşı oldukça düşmanca yaklaştığını belirtti.

Modern ve klasik dönem birleşecek

Santa Monica Studio, God of War Laufey’in oynanış tarafında serinin son yıllardaki başarılı savaş sistemini temel aldığını, ancak bununla birlikte Yunan mitolojisi dönemindeki klasik God of War oyunlarının DNA’sını da geri getireceğini açıkladı.

Geliştirici ekip, Faye’nin savaş stilinin serinin hayranlarına hem tanıdık hem de yeni hissettireceğini belirtiyor. Karakterin dikkat çeken özelliklerinden biri ise yüksek hareket kabiliyeti olacak. Faye, çatışmalar sırasında aksiyonu kesintiye uğratmadan yer ve hava arasında hızlı geçiş yapabilecek. Stüdyo, bu sistem sayesinde karakterin savaşlarda çok daha çevik hale geldiğini ve hem saldırı hem de savunma açısından önemli avantajlar kazandığını ifade ediyor.

God of War Laufey çıkış tarihi

Tam Boyutta Gör God of War Laufey’in yönetmen koltuğunda Ariel Lawrence bulunuyor. Öte yandan, 2018’de çıkan God of War’ın yönetmenliğini üstlenen ve serinin modern dönemini şekillendiren Cory Barlog’un da yeni proje üzerinde çalıştığı belirtiliyor.

God of War Laufey PlayStation 5 için geliştiriliyor. Ancak oyun için henüz bir çıkış tarihi açıklanmış değil.

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God of War Laufey duyuruldu: GoW evreninde yeni dönem

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