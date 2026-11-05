God of War Laufey ertelendi, yeni çıkış tarihi açıklandı

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Oynat PlayStation 5 özel oyunu God of War Laufey'nin çıkış tarihi ertelendi. Santa Monica Studio, daha önce Şubat 2027 olarak planlanan çıkış tarihini 20 Mayıs 2027 olarak güncelledi. Yapılan açıklamada, verilen ek sürenin oyunu en iyi seviyeye taşımak ve geliştirme sürecini tamamlamak için kullanılacağı belirtildi. Faye'in hikayesini konu alan yapım, farklı oynanış dinamikleriyle dikkat çekiyor. Yeni takvimle birlikte oyun, 2027 baharının en önemli yapımlarından biri olacak. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Sony'nin merakla beklenen PS5 özel oyunu God of War Laufey, planlanan çıkış tarihinden üç ay sonra piyasaya sürülecek. Santa Monica Studio, oyunun 20 Mayıs 2027'de çıkacağını duyurdu.

God of War Laufey neden ertelendi?

Santa Monica Studio, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada erteleme kararının arkasındaki nedenleri paylaştı. Stüdyo, haziran ayında duyurulan oyuna gösterilen ilgiden memnuniyet duyduğunu ve hayranların beklentilerini karşılayacak bir deneyim sunmayı hedeflediğini belirtti.

Açıklamaya göre ek süre, oyunun son geliştirme aşamasını tamamlamak ve God of War Laufey'yi mümkün olan en iyi seviyeye taşımak için kullanılacak. Oyun daha önce 16 Şubat 2027'de çıkış yapacak şekilde planlanmıştı.

Erteleme, oyunun 2027'nin başındaki yoğun çıkış takviminden de uzaklaşmasını sağlayacak. Sony'nin diğer yapımları arasında 28 Ocak'ta çıkması planlanan Until Dawn 2 bulunuyor. Şirket ayrıca genellikle MLB The Show serisinin yeni oyunlarını mart ayında piyasaya sürüyor. Yeni takvimle birlikte God of War Laufey, Sony'nin 2027 bahar dönemindeki önemli birinci parti oyunlarından biri olacak. Bunun dışında Şubat 2027’de Metro 2039, Tomb Raider Legacy of Atlantis, Persona 4 ve Fable da çıkış yapacak.

God of War Laufey, Faye'in hikayesini anlatacak

God of War Laufey, serinin önceki oyunlarında Kratos'un eşi olarak tanıdığımız Faye'i merkezine alıyor. Deborah Ann Woll tarafından canlandırılan Faye, God of War (2018) oyununun başlangıcından önce hayatını kaybetmişti. Yeni oyunda ise öteki dünyada yeniden uyanarak kendi macerasına atılıyor.

Faye'in yolculuğu, Kratos ve oğlu Atreus'un God ofWar ve God of War Ragnarök oyunlarında yaşadıklarıyla paralel ilerleyecek. Oyunun bu yönüyle serinin bilinen hikayesine farklı bir perspektif kazandırması bekleniyor.

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Daha önce yayımlanan 23 dakikalık oynanış videosu, God of War Laufey'nin önceki oyunlardan farklı bir oynanış yapısına sahip olacağını ortaya koymuştu. Akrobatik aksiyonun daha fazla öne çıkacağı yapımda konuşan, mavi renkte bir jel küp gibi sıra dışı karakterler de yer alacak.

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God of War Laufey ertelendi, yeni çıkış tarihi açıklandı

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