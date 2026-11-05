Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    God of War Laufey ertelendi, yeni çıkış tarihi açıklandı

    God of War Laufey'nin çıkış tarihi üç ay ertelendi. PS5'e özel olarak geliştirilen oyun, Faye'in hikayesini anlatacak ve seriye daha farklı bir oynanış tarzı getirecek.

    God of War Laufey ertelendi, yeni çıkış tarihi açıklandı Tam Boyutta Gör

    Sony'nin merakla beklenen PS5 özel oyunu God of War Laufey, planlanan çıkış tarihinden üç ay sonra piyasaya sürülecek. Santa Monica Studio, oyunun 20 Mayıs 2027'de çıkacağını duyurdu.

    God of War Laufey neden ertelendi?

    Santa Monica Studio, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada erteleme kararının arkasındaki nedenleri paylaştı. Stüdyo, haziran ayında duyurulan oyuna gösterilen ilgiden memnuniyet duyduğunu ve hayranların beklentilerini karşılayacak bir deneyim sunmayı hedeflediğini belirtti.

    Açıklamaya göre ek süre, oyunun son geliştirme aşamasını tamamlamak ve God of War Laufey'yi mümkün olan en iyi seviyeye taşımak için kullanılacak. Oyun daha önce 16 Şubat 2027'de çıkış yapacak şekilde planlanmıştı.

    Erteleme, oyunun 2027'nin başındaki yoğun çıkış takviminden de uzaklaşmasını sağlayacak. Sony'nin diğer yapımları arasında 28 Ocak'ta çıkması planlanan Until Dawn 2 bulunuyor. Şirket ayrıca genellikle MLB The Show serisinin yeni oyunlarını mart ayında piyasaya sürüyor. Yeni takvimle birlikte God of War Laufey, Sony'nin 2027 bahar dönemindeki önemli birinci parti oyunlarından biri olacak. Bunun dışında Şubat 2027’de Metro 2039, Tomb Raider Legacy of Atlantis, Persona 4 ve Fable da çıkış yapacak.

    God of War Laufey, Faye'in hikayesini anlatacak

    God of War Laufey, serinin önceki oyunlarında Kratos'un eşi olarak tanıdığımız Faye'i merkezine alıyor. Deborah Ann Woll tarafından canlandırılan Faye, God of War (2018) oyununun başlangıcından önce hayatını kaybetmişti. Yeni oyunda ise öteki dünyada yeniden uyanarak kendi macerasına atılıyor.

    Faye'in yolculuğu, Kratos ve oğlu Atreus'un God ofWar ve God of War Ragnarök oyunlarında yaşadıklarıyla paralel ilerleyecek. Oyunun bu yönüyle serinin bilinen hikayesine farklı bir perspektif kazandırması bekleniyor.

    Daha önce yayımlanan 23 dakikalık oynanış videosu, God of War Laufey'nin önceki oyunlardan farklı bir oynanış yapısına sahip olacağını ortaya koymuştu. Akrobatik aksiyonun daha fazla öne çıkacağı yapımda konuşan, mavi renkte bir jel küp gibi sıra dışı karakterler de yer alacak.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Green Goblin’in uçan kaykayı gerçeğe dönüştü

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    en iyi silikon markası anafranil kullananlar yorumlar orjinal parfüm seri no sorgulama 2009 toyota corolla 1.4 d-4d ankara bahçelievler çilingir

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Nothing CMF Phone 1
    Nothing CMF Phone 1
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000-50.000 TL Arası Laptoplar
    Dell Vostro 3530
    Dell Vostro 3530
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum