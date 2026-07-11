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    God of War Laufey, fiziksel disk ile satışa çıkacak

    God of War serisinin bir sonraki ana oyunu God of War Laufey olacak ve çıkış tarihi 2027 olarak işaretlendi. Santa Monica Studio, oyunun disk formatında satışa sunulacağını doğruladı.

    God of War Laufey fiziksel disk çıkış tarihi Tam Boyutta Gör
    God of War'ın geliştiricisi Sony Santa Monica, PlayStation'ın fiziksel medya üretimini sonlandıracağına dair bu ayki tartışmalı duyurunun ardından, bir sonraki oyunun disk formatında satışa sunulacağını onayladı.

    Yayıncı Sony Interactive Entertainment ve geliştirici Santa Monica Studio, geçtiğimiz ay PlayStation 5 için God of War serisinin yeni ana oyunu God of War Laufey'i duyurmuştu. Oyunun çıkış tarihi açıklanmamıştı ancak Santa Monica Studio'nun oyunun disk formatında da satışa sunulacağını duyurmasıyla birlikte oyunun Ocak 2028'den önce piyasaya sürüleceği anlaşılıyor.

    Geliştirici, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “God of War Laufey'in disk formatında da satışa sunulacağını doğrulayabiliriz" dedi.

    Bu duyuru önemli çünkü; PlayStation, bu ayın başlarında Ocak 2028'den itibaren PlayStation konsollarında piyasaya sürülen tüm yeni oyunlar için fiziksel oyun diski üretimini sonlandıracağını açıklamıştı. Bu tarihten itibaren PlayStation Store'da ve perakendecilerde PlayStation konsollarında piyasaya sürülen tüm yeni oyunlar yalnızca dijital formatta olacak.

    God of War Laufey, geçen ay Santa Monica Studio'nun 20 dakikadan daha uzun süreli bir oynanış videosuyla State of Play canlı yayınında duyuruldu. Oyun, God of War serisinin bir sonraki bölümü olarak tanımlanıyor ve başrolde Kratos'un İskandinav eşi ve 2018 God of War'a giden olaylarda ölen Atreus'un annesi Faye (Adil Laufey) yer alıyor.

    God of War Laufey Oyun Yönetmeni Ariel Lawrence ve Santa Monica Studio Creative Başkanı Cory Barlog, 24 Temmuz Cuma günü San Diego Comic-Con 2026’da perde arkası hikayeleri, yeni kahramanlar hakkında detaylar ve daha fazlasını aktaracak.

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