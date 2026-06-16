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    Sony duyurmadan sızdı: God of War: Laufey çıkış tarihi ortaya çıktı

    Yeni bir sızıntıda God of War: Laufey'in çıkış tarihi ortaya çıktı. Oyunun ardından God of War Trilogy Remake'in de gelmesi bekleniyor. İşte beklenen tarih...  

    God of War: Laufey için çıkış tarihi sızdırıldı! İşte tarih Tam Boyutta Gör
    Sony Interactive Entertainment tarafından haziran ayındaki State of Play etkinliğinde duyurulan God of War: Laufey için yeni çıkış tarihi iddiaları ortaya çıktı. Sektörde güvenilir kaynaklar arasında gösterilen NateTheHate'e göre hedeflenen çıkış dönemi için oyuncuların uzun süre daha beklemeleri gerekecek.

    God of War: Laufey için çıkış tarihi 

    Paylaşılan bilgilere göre God of War serisinin yeni oyunu God of War: Laufey için beklenen çıkış dönemi 2027'nin ilk yarısı olarak planlanıyor. Kaçıranlar için yeni oyun, serinin baş karakteri Kratos yerine eşi Faye'yi merkezine alıyor. Hikâye, Faye'nin 2018 yapımı God of War olaylarının ardından tanrıların öteki dünyasında uyanmasıyla başlıyor.

    Midgard ve Devler'in eski koruyucusu olan Faye, gördüğü trajik geleceği engelleme planının başarısız olabileceğini fark ettikten sonra Kratos ve Atreus'a yardım edebilmek için ölüm diyarından geri dönmenin yollarını arıyor. Oyuncular bu süreçte tanrıların öteki dünyasında geçen yeni bir maceraya atılacak. Hikâyede iki farklı savaş tanrısının yönettiği bölgeler bulunurken, Faye'ye yolculuğu boyunca gizemli bir küp ve özel bir kılıç eşlik edecek.

    Sızıntıda dikkat çeken bir diğer detay ise Santa Monica Studio'nun yalnızca Laufey üzerinde çalışmadığı yönündeki iddia. Buna göre stüdyo aynı zamanda uzun süredir konuşulan God of War Trilogy Remake projesini de geliştiriyor. Yeniden yapım paketi, muhtemel olarak God of War: Laufey'in çıkışından sonra oyuncularla buluşacak.

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