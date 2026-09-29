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    God of War Laufey ön siparişe açıldı: İşte Türkiye fiyatı

    Sony'nin yeni God of War oyunu God of War Laufey, PlayStation 5 ailesi için ön siparişe açıldı. 2027’nın başında çıkacak oyunun Türkiye fiyatı 3.449 TL olarak açıklandı.

    God of War Laufey ön siparişe açıldı: İşte Türkiye fiyatı Tam Boyutta Gör
    Sony'nin yeni God of War oyunu God of War Laufey, PlayStation 5 ailesi için ön siparişe açıldı. Serinin yeni ana oyunu, Kratos'un eşi Faye'i merkeze alarak oyuncuları tanrıların ölümden sonraki hayatına götürüyor. Şubat 2027'de çıkacak oyun, Türkiye'de 3.449 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

    Santa Monica Studio tarafından geliştirilen God of War Laufey, Haziran 2026'da düzenlenen State of Play etkinliğinde duyuruldu. Paylaşılan ilk oynanış görüntülerinde Faye'in hızlı ve yakın dövüş odaklı savaş tarzı öne çıkarken Sony, yeni oyunla birlikte serinin mitolojik dünyasını farklı bir karakterin gözünden anlatmayı hedefliyor.

    God of War Laufey fiyatı ve çıkış tarihi

    God of War Laufey ön siparişe açıldı: İşte Türkiye fiyatı Tam Boyutta Gör
    PlayStation Store üzerinden ön siparişe açılan God of War Laufey, PS5 ve PS5 Pro için 16 Şubat 2027'de piyasaya sürülecek. Oyunun standart sürümü Türkiye'de 3.449 TL fiyat etiketiyle satışa sunulurken, ek dijital içerikler içeren Deluxe Sürümün fiyatı 3.849 TL olarak belirlendi.

    Dijital Deluxe Sürüm, ana oyunun yanı sıra dijital mini sanat kitabı, oyunun müzikleri, oyun içi bir set ve kaynak paketi içeriyor.

    Sony, oyunun hikayesini şu ifadelerle açıklıyor:

    “Ölümün son olması gerekiyordu ancak Kratos'un karısı ve savaşçı Laufey (Faye) için yeni bir macera daha yeni başlıyor. Ölümünden sonra garip bir diyarda beklenmedik bir şekilde uyanan Faye, yokluğunda Kratos ve Atreus'u korumak için yaptığı planların artık risk altında olduğunu keşfediyor.

    Sevdiklerini kurtarmak için Faye, tehlikeli büyülerle dolup taşan bir diyarda mitolojinin dört bir yanından gelen acımasız tanrıların güç için rekabet ettiği tanrıların ölümden sonraki hayatı olan Hepzaman'da savaşmalıdır. En şiddetli düşmanları bile kararlı, ölümcül bir hassasiyetle alt etmek için Faye'in hızından, kontrolünden ve acımasızlığından yararlanın.”

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