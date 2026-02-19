Giriş
    God of War: Sons of Sparta, serinin en düşük puanlı oyunu oldu

    God of War Sons of Sparta'nın Metacritic puanı, ilk incelemelerin ardından açıklandı. Şu ana kadar serinin diğer oyunları kadar iyi bir performans sergilemedi.  

    God of War Sons of Sparta MetaCritic puanı Tam Boyutta Gör
    Aylar süren söylentilerin ardından, Santa Monica geçen haftaki State of Play etkinliğinde 2D God of War oyununu dünyaya göstermeye kalmadı, oyunu piyasaya sürdü. O zamandan beri, serinin orijinal yapımcısının oyun hakkında sert yorumlar paylaştığını da gördük. Şimdi inceleme puanları ortaya çıktı ve Sons of Sparta, şimdiye kadar gördüğümüz en zayıf God of War oyunu.

    God of War Sons of Sparta, 69 puan aldı

    MetaCritic sitesinde tüm God of War oyunlarının puanlarına bakıldığında, Sons of Sparta'nın düşük puan aldığı açıkça görülüyor. 2018 yapımı God of War ve Ragnarok, 94 puanla listenin en başında yer alıyor. Ayrıca, Greek Trilogy de 90'ın üzerinde puana sahip. Dahası, PSP sürümleri olan Ghost of Sparta ve Chains of Olympus da yeni çıkan oyundan önemli ölçüde daha yüksek puan aldı.

    Şimdiye kadar en düşük puan alan God of War oyunu, 80 puanla God of War: Ascension idi. Ancak, Sons of Sparta, eleştirmen yorumlarına göre 69, kullanıcı yorumlarına göre ise 6.6 puan alarak daha da düşük bir puan elde etti. Sons of Sparta’nın Metroidvania meraklılarından ziyade God of War hayranlarına hitap eden bir oyun olarak nitelendiriliyor.

    Öte yandan, God of War 2018 ve Ragnarok'un toplam satışı 1.4 milyar doları aştı. Santa Monica'nın God of War üçlemesi yeniden yapımı dışında başka çalışmaları olduğu iddia ediliyor.

