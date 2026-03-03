God of War oyunlarının yaratıcısı, diziden yayınlanan ilk görselle dalga geçti

Amazon'un uzun süredir hazırlık aşamasında olan God of War dizisi geçtiğimiz günlerde sete çıktı ve çekimlerin başlanmasıyla birlikte diziden ilk görsel de paylaşıldı. Kratos ve Atreus'u bir arada gördüğümüz bu görsel, serinin hayranları tarafından pek beğenilmedi. Özellikle Kratos'un görünümü eleştiri topladı. Yayınlanan bu görseli beğenmeyen isimlere artık David Jaffe'yi de ekleyebiliriz. Zira Jaffe yaptığı son paylaşımda bu görselle adeta dalga geçti.
God of War'un Yaratıcısı: "İlk Görsel Olarak Bunun Seçilmesi Aptalca"
"Gerçekten tuhaf; Görselin genel görüntüsü... Atreus, saçına gereğinden fazla jöle sürmüş kafası karışık bir çocuk gibi görünüyor. Bu karakterlerden hiçbiri ilginç ya da ilgi çekici görünmüyor. Ahmak gibi duruyorlar. Sanki bu God of War: Salak ile Avanak versiyonuymuş gibi duruyor."
Amazon'un God of War uyarlamasını, Battlestar Galactica dizisinin (2004 versiyonunun) yaratıcısı olarak tanıdığımız Ronald D. Moore hazırlıyor ki bu da diziye dair beklentiyi yükseltiyor. Nitekim Jaffe de Moore'dan övgüyle söz ediyor ve dizinin kendisi konusunda endişeli olmadığını söylüyor. Fakat Jaffe'ye göre yayınlanan bu ilk görsel gerçekten diziyi kötü gösteriyor.