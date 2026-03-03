God of War oyunlarının yaratıcısı, diziden yayınlanan ilk görselle dalga geçti

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör God of War serisinin yaratıcısı ve ilk oyunun yönetmeni olarak tanınan David Jaffe, artık kontrol etmediği serinin son dönemdeki gidişatından pek memnun görünmüyor. Geçtiğimiz günlerde çıkan God of War: Ghost of Sparta oyununu seriye yakıştıramadığını söyleyen Jaffe, hazırlık aşamasındaki Gof of War dizisinden de pek etkilenmemiş görünüyor.

Amazon'un uzun süredir hazırlık aşamasında olan God of War dizisi geçtiğimiz günlerde sete çıktı ve çekimlerin başlanmasıyla birlikte diziden ilk görsel de paylaşıldı. Kratos ve Atreus'u bir arada gördüğümüz bu görsel, serinin hayranları tarafından pek beğenilmedi. Özellikle Kratos'un görünümü eleştiri topladı. Yayınlanan bu görseli beğenmeyen isimlere artık David Jaffe'yi de ekleyebiliriz. Zira Jaffe yaptığı son paylaşımda bu görselle adeta dalga geçti.

God of War'un Yaratıcısı: "İlk Görsel Olarak Bunun Seçilmesi Aptalca"

Tam Boyutta Gör YouTube kanalından yayınladığı videoda paylaşılan bu ilk görseli değerlendiren Jaffe, bunun "berbat bir görsel" olduğunu ve diziden paylaşılan ilk görsel olarak bunun seçilmesini "aptalca" bulduğunu söyledi.

"Gerçekten tuhaf; Görselin genel görüntüsü... Atreus, saçına gereğinden fazla jöle sürmüş kafası karışık bir çocuk gibi görünüyor. Bu karakterlerden hiçbiri ilginç ya da ilgi çekici görünmüyor. Ahmak gibi duruyorlar. Sanki bu God of War: Salak ile Avanak versiyonuymuş gibi duruyor."

Amazon'un God of War uyarlamasını, Battlestar Galactica dizisinin (2004 versiyonunun) yaratıcısı olarak tanıdığımız Ronald D. Moore hazırlıyor ki bu da diziye dair beklentiyi yükseltiyor. Nitekim Jaffe de Moore'dan övgüyle söz ediyor ve dizinin kendisi konusunda endişeli olmadığını söylüyor. Fakat Jaffe'ye göre yayınlanan bu ilk görsel gerçekten diziyi kötü gösteriyor.

