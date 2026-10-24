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    Şeffaf ekranlı ilginç kamera Godox C100 ülkemizde satışta

    Şeffaf ekranı ve kompakt gövdesi ile dikkat çeken Godox C100 dijital kamera ülkemizde de satışa çıkıyor. Akıllı telefon döneminde rekabetçi olmaya çalışacak.     

    Godox C100 Tam Boyutta Gör
    Akıllı telefonların profesyonel kameralar ile rekabet edecek derecede gelişmesine rağmen zaman zaman piyasada farklı fikirler de yer açılıyor. Yaz aylarında piyasaya çıkan Godox C100 dijital kamera ülkemize de geldi.

    Godox C100 neler sunuyor?

    Standart kameraların aksine oldukça ince ve kompakt bir gövdeye sahip olan Godox C100 modeli 60.8 x 47.8 mm boyutlarında şeffaf bir vizöre sahip. Kullanıcı gerçek görüntüyü de görebilirken ekran üzerinde pil seviyesi, çekim modu ve pozlama ayarları gibi bilgiler gösteriliyor. Ekran farklı görüntü oranları barındırıyor.

    Işık ölçüm modunda ise kullanıcı kadrajın merkezindeki doğru pozlama değerlerini görebiliyor ve analog fotoğraf makinelerinde oldukça işe yarıyor. 128GB’a kadar hafıza kartı takılabilen cihaz Full HD kayıt da yapabiliyor. USB Tip-C üzerinden telefonlara bağlanan Godox C100 modelinin fiyatı 3499TL olarak belirlenmiş. Henüz sevkiyatlar ne zaman başlayacak bilinmiyor.

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    emrahmt 15 saat önce

    tuhaf

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