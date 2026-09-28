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    Godzilla Minus One gibi devam filmi de övgülere boğuluyor: İşte ilk yorumlar

    Hem eleştirmenlerin hem de izleyicilerin beğenisini kazanan Godzilla Minus One'ın devam filmi Godzilla Minus Zero da övgü yağmuruna tutuluyor. Eleştirmen puanları dikkat çekici.

    Godzilla Minus One gibi devam filmi de övgülere boğuluyor: İşte ilk yorumlar Tam Boyutta Gör
    Hollywood'da çıkan Godzilla filmlerinin aksine yeniden işin ekolojik felaket kısmına odaklanan ve bunu dramatik bir hikâyeyle izleyicilere sunan Godzilla Minus One, çok yakında bir devam filmine kavuşacak. Yine aynı ekip tarafından yapılan Godzilla Minus Zero, pek çok ülkede 6 Kasım'da vizyona girecek (Maalesef Türkiye bu ülkelerden biri değil). 

    Filmin çıkışına daha bir aydan uzun süre olsa da bu hafta New York Film Festivali'nde ilk basın gösterimi gerçekleşti. Bu vesileyle filme dair ilk yorumlar da gelmeye başladı. Aynı Godzilla Minus One gibi Godzilla Minus Zero da övgülere boğuluyor. Hatta ilk filmden daha iyi olduğunu bile söyleyenler var.

    Rotten Tomatoes ve MetaCritic gibi platformlardaki eleştirmen puanları da bu övgüleri yansıtıyor. Bugün itibarıyla filmin Rotten Tomatoes puanı %95, MetaCritic puanı ise 79.

    Godzilla Minus Zero, İlk Filmden Çok Daha büyük Bir Yapım

    Godzilla Minus Zero, Minus One'a doğrudan bir devam filmi olarak çekildi. Hikâye 1949'da, yani ilk filmin iki yıl sonrasında geçiyor. Hikâyenin merkezinde de yine aynı karakterler var.

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    Paylaşılan ilk yorumlarda, aynı ilk film gibi Godzilla Minus Zero'nun dramatik ve duygu dolu bir hikâye anlatarak izleyicileri etkilemeyi başardığı söyleniyor. Öte yandan filmin etkileyici aksiyon sahneleri ve epik hissi de övgü topluyor. Pek çok eleştirmen, bunun sinemada görülmesi gereken bir film olduğuna vurgu yapıyor. İlk filmden daha büyük bir bütçeyle çekilen ve çok daha büyük bir yapım olacağı söylenen Minus Zero'nun bu vaadini yerine getirdiği belirtiliyor. Son olarak filmin bu devasa canavarların sebep olduğu vahşetten de kaçınmadığı ve yıllar sonra 18+ yaş sınırı alan ilk Godzilla filmi olarak bu konuda da epey çarpıcı bir iş ortaya koyduğu söyleniyor.

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