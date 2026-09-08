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    Godzilla Minus Zero, yeni fragmanıyla epik bir mücadele vadediyor

    Godzilla Minus One'ın devam filminden yeni fragman paylaşıldı. Godzilla Minus Zero adını taşıyan film, bu kez çok daha büyük bir kapışmayı ekrana taşıyacak gibi duruyor. 

    Godzilla Minus Zero yeni fragmanıyla epik bir mücadele vadediyor Tam Boyutta Gör
    Sinema dünyasında son yılların en hoş sürprizlerinden biri 2023 yapımı Godzilla Minus One oldu. Hollywood'da çıkan Godzilla filmlerinin aksine yeniden işin ekolojik felaket kısmına odaklanan ve bunu dramatik bir hikâyeyle harmanlayan Godzilla Minus One, hem eleştirmenlerin hem de izleyicilerin takdirini kazandı. Bu başarı gişeye de yansıyınca bir devam filminin önü açıldı. İşte o devam filmi olan Godzilla Minus Zero, bu yıl sinemaseverlerle buluşacak.

    Pek çok ülkede 6 Kasım'da vizyona girecek (Türkiye'de vizyon tarihi henüz belirlenmedi) olan Godzilla Minus Zero için tanıtım çalışmalarına hız veren Tojo, bugün filmden ilk uzun fragmanı yayınladı.

    Godzilla Minus Zero, İlk Filmden Çok Daha büyük Bir Yapım

    İsmin One'dan Zero'ya, yani Bir'den Sıfır'a doğru gitmiş olması bunun bir prequel olabileceğini, yani hikâyeyi geçmişe taşıyacağını düşündürebilir, ancak öyle değil. Godzilla Minus Zero, Minus One'a doğrudan bir devam filmi olacak. Hikâye 1949'da, yani ilk filmin iki yıl sonrasında geçiyor. Hikâyenin merkezinde ise yine Koichi Shikishima ve Noriko Oishi var.

    İlk filmde etkileyici bir iş ortaya koyan yönetmen Takashi Yamazaki, devam filminin de yönetmen koltuğunda oturuyor. Yamazaki aynı zamanda ilk filmdeki gibi senaryoya ve görsel efektlere de katkıda bulunuyor.

    Hikâyeyi kaldığı yerden devam ettiren Godzilla Minus Zero, ilk filmden daha büyük ölçekli bir yapım olacak. Nitekim yayınlanan bu fragmanda da bu net bir şekilde görülüyor. İlk filmde kısıtlı imkânlarla etkileyici bir iş çıkaran Toho ekibi için bunun bir avantaj mı yoksa dezavantaj mı olacağını ise film çıktığında göreceğiz. Çünkü Hollywood yapımı Godzilla x Kong filmlerinde de şahit olduğumuz üzere, daha büyük bütçe her zaman daha iyi film anlamına gelmiyor.

    Godzilla Minus Zero yeni fragmanıyla epik bir mücadele vadediyor Tam Boyutta Gör

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