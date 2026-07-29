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Tam Boyutta Gör GOG, uzun süredir topluluk tarafından talep edilen GOG Galaxy Linux sürümü üzerinde çalıştığını resmen doğruladı. Şirket, Linux desteği için gerekli uzman ekibin oluşturulduğunu belirtirken, geliştirme sürecinin devam ettiğini ancak henüz paylaşılacak bir çıkış tarihi bulunmadığını açıkladı.

Linux desteği için çalışmalar başladı

GOG Eş CEO'su Krzysztof Papliński, GamingOnLinux'a yaptığı açıklamada şirketin Linux desteğini hayata geçirmek için aktif olarak çalıştığını söyledi. Papliński, yılın başında duyurulan işe alım sürecinin tamamlandığını ve Linux desteği üzerinde çalışacak uzmanın ekibe katıldığını belirtti. Şirket şu anda GOG Galaxy'yi Linux'a taşımanın en uygun yöntemini değerlendiriyor.

Bununla birlikte GOG, geliştirme sürecinin kapsamlı olduğunu vurgulayarak şimdilik özellik listesi, teknik detaylar veya çıkış takvimi paylaşmadı. Kaçıranlar için GOG mağazasında Linux sürümü bulunan oyunlar zaten doğrudan indirilebiliyor. Ancak GOG Galaxy istemcisi yalnızca Windows ve macOS platformlarında kullanılabiliyor.

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Bu nedenle Linux kullanıcıları oyunlarını manuel olarak indirmek veya üçüncü taraf başlatıcıları kullanmak zorunda kalıyor. Resmi Galaxy istemcisi ise oyun kütüphanesi yönetimi, otomatik güncellemeler, bulut kayıtları ve başarımlar gibi özellikleri tek çatı altında sunuyor.

En büyük soru Windows oyunları

Resmi bir Linux istemcisinin yayınlanması, tek başına Windows oyunlarının Linux'ta çalışacağı anlamına gelmiyor. SteamOS'ta olduğu gibi geniş oyun uyumluluğu sağlanabilmesi için GOG'un Valve'ın Proton teknolojisini entegre etmesi, Wine tabanlı farklı bir uyumluluk katmanı kullanması veya kendi çözümünü geliştirmesi gerekiyor. Şirket şu an için hangi teknik yaklaşımı tercih edeceğine ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.

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GOG sonunda Linux'a geliyor: Resmi çalışmalar başladı

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