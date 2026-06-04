GOG sonunda TL'ye geçti! Bölgesel fiyatlandırma da aktif

GOG sonunda TL'ye geçti
Yeni güncellemeyle birlikte Türkiye'deki kullanıcılar artık GOG mağazasındaki oyun fiyatlarını doğrudan Türk Lirası üzerinden görüntüleyebilecek ve satın alabilecek. Dolayısıyla Steam'in TL'yi bırakmasının ardından Epic Games'e ek olarak yeni bir alternatif daha sunulmuş oldu. Ayrıca GOG'un attığı adım yalnızca para birimi desteğiyle sınırlı değil. Şirket, Türkiye pazarına özel bölgesel fiyatlandırma sistemini de aktif hale getirdiğini açıkladı.
Bu sayede oyun fiyatları yalnızca güncel kur üzerinden çevrilmek yerine, Türkiye'nin yerel pazar koşulları da dikkate alınarak belirlenecek. Kaçıranlar için GOG'u diğer dijital oyun mağazalarından ayıran en önemli özelliklerden biri DRM'siz oyun yaklaşımı. Platform, yeni fiyatlandırma sistemine geçmesine rağmen bu politikasında herhangi bir değişiklik olmayacağını vurguluyor.
Kullanıcılar satın aldıkları oyunları indirmeye, yedeklemeye ve çevrimdışı olarak oynamaya devam edebilecek. Mevcut hesaplar ve oyun kütüphaneleri de bu değişiklikten etkilenmeyecek.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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449 dolara kimse almaz, hakkı 250-300 dolardır.