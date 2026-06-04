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    GOG sonunda TL'ye geçti! Bölgesel fiyatlandırma da aktif

    DRM'siz oyunlarıyla tanınan GOG, Türkiye'de Türk Lirası desteğini kullanıma sundu. Ayrıca platformda bölgesel fiyatlandırma sistemini de devreye alındı. İşte detaylar...

    GOG, Türkiye için önemli bir adım attı! TL desteği geldi Tam Boyutta Gör
    CD Projekt çatısından ayrılarak bağımsız bir yapıya kavuşan GOG, Türkiye'deki oyuncuları ilgilendiren önemli bir yeniliği hayata geçirdi. Platform, uzun süredir beklenen Türk Lirası desteğini resmen kullanıma sunarken, Türkiye'ye özel bölgesel fiyatlandırma sistemini de devreye aldığını duyurdu.

    GOG sonunda TL'ye geçti

    Yeni güncellemeyle birlikte Türkiye'deki kullanıcılar artık GOG mağazasındaki oyun fiyatlarını doğrudan Türk Lirası üzerinden görüntüleyebilecek ve satın alabilecek. Dolayısıyla Steam'in TL'yi bırakmasının ardından Epic Games'e ek olarak yeni bir alternatif daha sunulmuş oldu.  Ayrıca GOG'un attığı adım yalnızca para birimi desteğiyle sınırlı değil. Şirket, Türkiye pazarına özel bölgesel fiyatlandırma sistemini de aktif hale getirdiğini açıkladı.

    Bu sayede oyun fiyatları yalnızca güncel kur üzerinden çevrilmek yerine, Türkiye'nin yerel pazar koşulları da dikkate alınarak belirlenecek. Kaçıranlar için GOG'u diğer dijital oyun mağazalarından ayıran en önemli özelliklerden biri DRM'siz oyun yaklaşımı. Platform, yeni fiyatlandırma sistemine geçmesine rağmen bu politikasında herhangi bir değişiklik olmayacağını vurguluyor.

    Kullanıcılar satın aldıkları oyunları indirmeye, yedeklemeye ve çevrimdışı olarak oynamaya devam edebilecek. Mevcut hesaplar ve oyun kütüphaneleri de bu değişiklikten etkilenmeyecek.

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    İnsansı robot Atlas bu kez buzdolabı taşıdı

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    Nat Alianovna 22 saat önce

    Bir ara en etkileyici humanoid robotik işleri Boston Dynamics'ten çıkıyordu ama Çinliler son 2-3 yılda inanılmaz bir atılımla onlara yetiştiler ve hatta onları geçtiler.

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    PoTemKiN_02 1 gün önce

    449 dolara kimse almaz, hakkı 250-300 dolardır.

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