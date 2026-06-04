GOG sonunda TL'ye geçti! Bölgesel fiyatlandırma da aktif

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör CD Projekt çatısından ayrılarak bağımsız bir yapıya kavuşan GOG, Türkiye'deki oyuncuları ilgilendiren önemli bir yeniliği hayata geçirdi. Platform, uzun süredir beklenen Türk Lirası desteğini resmen kullanıma sunarken, Türkiye'ye özel bölgesel fiyatlandırma sistemini de devreye aldığını duyurdu.

GOG sonunda TL'ye geçti

Yeni güncellemeyle birlikte Türkiye'deki kullanıcılar artık GOG mağazasındaki oyun fiyatlarını doğrudan Türk Lirası üzerinden görüntüleyebilecek ve satın alabilecek. Dolayısıyla Steam'in TL'yi bırakmasının ardından Epic Games'e ek olarak yeni bir alternatif daha sunulmuş oldu. Ayrıca GOG'un attığı adım yalnızca para birimi desteğiyle sınırlı değil. Şirket, Türkiye pazarına özel bölgesel fiyatlandırma sistemini de aktif hale getirdiğini açıkladı.

CD Projekt Red, GOG'u resmen sattı: Platform artık bağımsız 5 ay önce eklendi

Bu sayede oyun fiyatları yalnızca güncel kur üzerinden çevrilmek yerine, Türkiye'nin yerel pazar koşulları da dikkate alınarak belirlenecek. Kaçıranlar için GOG'u diğer dijital oyun mağazalarından ayıran en önemli özelliklerden biri DRM'siz oyun yaklaşımı. Platform, yeni fiyatlandırma sistemine geçmesine rağmen bu politikasında herhangi bir değişiklik olmayacağını vurguluyor.

Kullanıcılar satın aldıkları oyunları indirmeye, yedeklemeye ve çevrimdışı olarak oynamaya devam edebilecek. Mevcut hesaplar ve oyun kütüphaneleri de bu değişiklikten etkilenmeyecek.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Oyunlar Haberleri

GOG, Türkiye için önemli bir adım attı! TL desteği geldi

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: