GÖKBEY’in yer simülatörü GÖKSİM hazır: Pilotlar artık yerde uçacak

Tam Boyutta Gör Türkiye’nin ilk genel maksat helikopteri GÖKBEY için geliştirilen Tam Uçuş Simülatörü GÖKSİM, göreve hazır hale geldi. GÖKBEY’in pilotları, GÖKSİM’de yetişecek.

Türkiye’nin savunma ve havacılık teknolojilerinde dışa bağımlılığını azaltacak projelerden biri olarak görülen GÖKSİM, helikopter pilotlarının gerçek uçuşa çıkmadan önce tüm eğitim süreçlerini güvenli şekilde tamamlamasını sağlayacak.

GÖKSİM ile birlikte pilot adayları, GÖKBEY’in birebir kopyasında dijital ortamda eğitim alma imkanı elde ediyor. GÖKSİM, tip intibak eğitimi, acil durum senaryoları, görev provası, tazeleme uçuşları, bakım ve test pilotu eğitimleri gibi kritik süreçlerde görev alacak kişiler için geliştirildi.

HAVELSAN tarafından geliştirilen GÖKSİM, tamamen yerli yazılım ve mühendislik altyapısıyla oluşturuldu. Daha önce ATAK, Seahawk, Black Hawk ve Cougar helikopterleri için simülatör geliştiren şirket, bu projede ilk kez tüm sistemi baştan sona milli imkanlarla geliştirerek önemli bir başarıya imza attı.

Simülatördeki uçuşlar gerçek uçuş saati olarak kabul edilecek

GÖKSİM, Avrupa Havacılık Güvenliği Ajansı tarafından belirlenen üst seviye kalifikasyon standartlarını karşılıyor. Bu sayede simülatörde geçirilen eğitim süresi, pilotların gerçek uçuş saati olarak kabul edilecek. Bu durum eğitim maliyetlerini düşürüyor, riskli senaryoların güvenli ortamda çalışılmasını sağlıyor ve helikopterlerin operasyonel kullanım süresini artırıyor.

Geliştirilen sistem yalnızca GÖKBEY’in kokpitini birebir yansıtmakla kalmayıp aynı zamanda çevreyi de gerçekçi bir şekilde dijital ortama aktarıyor. Havaalanları, şehirler,

arazi yapıları ve çevresel detaylarda HAVELSAN ekibi tarafından hazırlanan modeller kullanılıyor.

Simülatör ayrıca altı eksende hareket edebilen platforma sahip. Bu hareket sistemi sayesinde kokpit; tırmanış, dönüş, türbülans veya sert manevra gibi tüm fiziksel tepkileri yerde birebir hissettirebiliyor. Böylece görüntü ile vücut algısı arasındaki uyumsuzluk önlenerek havacılıkta “vertigo” riski ortadan kaldırılıyor.

Gerçek hayatın ötesinde tecrübe edinme imkanı

GÖKSİM’in en kritik görevlerinden biri, gerçek uçuşta uygulanması tehlikeli veya imkânsız olan durumları pilotlara yaşatmak olacak.

Simülatörde şu senaryolar güvenli şekilde uygulanabilecek:

Motor arızası

Kokpit yangını

Kuş çarpması

Sistem kayıpları

Yapısal hasar senaryoları

Yüzlerce farklı acil durum prosedürü pilotlara öğretilecek.

GÖKBEY helikopteri Jandarma Havacılık Komutanlığı envanterine girmişti. Buradaki pilotları eğitimleri ilk olarak GÖKSİM üzerinde gerçekleştirecek.

Helikoptere hem Türkiye’de hem de uluslararası pazarda yoğun ilgi bulunuyor. Helikopter ihracatlarının başlamasıyla birlikte yalnızca hava aracı değil, eğitim ekosistemi de ihraç edilecek. HAVELSAN’ın hedefleri arasında yurt dışında simülatör satışı, eğitim hizmeti sağlanması ve anahtar teslim eğitim merkezleri kurulması yer alıyor.

