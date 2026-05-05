Neptün’ün ötesinde “imkânsız” keşif: Küçük bir gök cisminde atmosfer bulundu

Güneş Sistemi’nin dış çeperlerinde yer alan küçük gökcisimleri hakkında bugüne kadar kabul gören temel görüş, bu tür nesnelerin zayıf yerçekimleri nedeniyle atmosfer tutamayacakları yönündeydi. Özellikle Neptün’ün ötesindeki Kuiper Kuşağı’nda bulunan cisimlerin, hem düşük kütleleri hem de aşırı düşük sıcaklık koşulları sebebiyle gazları uzun süre muhafaza edemeyeceği düşünülüyordu. Bunun tek istisnası Plüton'du ki o da aslında uzun süre gezegen olarak sınıflandırılacak kadar büyüktü. Ancak şimdi yapılan yeni bir gözlem, bu yerleşik anlayışı ciddi şekilde sarsabilecek bir keşfe işaret ediyor.

"2002 XV93" Küçük Gök Cisimlerinin de Atmosfer Barındırabileceğini Gösteriyor

Gökbilimciler, Neptün’ün ötesinde yer alan ve yaklaşık 500 kilometre çapında olan "2002 XV93" adlı küçük bir buzlu cismin etrafında ince bir atmosfer bulunduğunu ortaya koydu. Bu keşif, söz konusu nesneyi Kuiper Kuşağı’nda atmosfer taşıdığı doğrulanan ikinci cisim hâline getirirken, aynı zamanda “çok küçük cisimler atmosfer barındıramaz” şeklindeki genel kabule de doğrudan meydan okuyor.

Beklenmedik bu bulgu, 2024 yılında yapılan istisnai bir gözlem sırasında ortaya çıktı. Japonya’daki teleskoplarla takip edilen olayda, 2002 XV93 uzak bir yıldızın önünden geçti. Normal şartlarda böyle bir geçişte yıldız ışığının aniden kesilmesi beklenirken, gözlemler ışığın kısa bir süre boyunca kademeli olarak sönüp tekrar arttığını gösterdi. Bu tür bir ışık eğrisi ise ancak ışığın ince bir atmosfer tabakasından geçerken kırılmasıyla açıklanabiliyor.

Yapılan analizler, bu atmosferin son derece seyrek olduğunu ortaya koyuyor. Yoğunluğunun Dünya atmosferinden milyonlarca kat daha düşük olduğu tahmin edilirken, bileşiminin büyük ölçüde metan, azot ya da karbon monoksit gibi uçucu gazlardan oluştuğu düşünülüyor. Ancak asıl dikkat çekici nokta, bu atmosferin varlığından çok nasıl varlığını sürdürebildiği. Araştırmacılara göre bu kadar küçük bir cismin, sahip olduğu zayıf yerçekimi nedeniyle bu gazları uzun süre tutabilmesi neredeyse imkânsız. Modellemeler, bu atmosferin birkaç yüz ila bin yıl gibi görece kısa bir sürede tamamen uzaya kaçması gerektiğini gösteriyor. Bu da atmosferin ya çok yeni oluştuğunu ya da sürekli olarak yenilendiğini düşündürüyor.

2002 XV93, Yakın Geçmişte Bir Kuyruklu Yıldız ile Çarpışmış Olabilir

Bu noktada iki temel senaryo öne çıkıyor. İlkine göre 2002 XV93 yakın geçmişte bir kuyruklu yıldız ya da buzlu bir gök cismiyle çarpıştı ve bu çarpışma sonucu açığa çıkan gazlar geçici bir atmosfer oluşturdu. İkinci senaryo ise daha ilginç: Tıpkı Plüton’da olduğu gibi, bu küçük cisimde de kriyovolkanizma, yani buz volkanları aktif olabilir. Bu volkanlar, yüzeyin altındaki uçucu maddeleri dışarı salarak sürekli bir gaz kaynağı yaratıyor olabilir.

2002 XV93, “plutino” olarak adlandırılan bir gökcismi sınıfına ait. Bu tür cisimler, Neptün ile belirli bir yörünge rezonansı içinde hareket ediyor ve Güneş Sistemi’nin erken dönemine dair önemli ipuçları taşıyor. Bu nedenle bu tür beklenmedik keşifler, yalnızca tek bir cismin özelliklerini değil, aynı zamanda Güneş Sistemi’nin oluşumuna dair modelleri de etkileyebilecek potansiyele sahip. 2002 XV93 etrafında tespit edilen bu “imkânsız atmosfer”, küçük gökcisimlerinin doğasına dair bildiklerimizi yeniden düşünmemiz gerektiğini ortaya koyuyor.