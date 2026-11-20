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Oynat Dünya yörüngesindeki hızlı artış, geceleri gökyüzündeki yıldızların yerini uyduların almasına neden oluyor. Araştırmalara göre orta enlemlerde aynı anda 700'den fazla uydu bulunuyor. Özellikle Starlink projesiyle katlanan bu trafik, şehirlerde görülen yıldız sayısını geçerken teleskop görüntülerinde parlak izler bırakarak gök bilimsel çalışmaları olumsuz etkiliyor. Gelecekte fırlatılacak yeni uydularla birlikte gökyüzü kirliliğinin daha da artmasından endişe ediliyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Dünya'nın alçak yörüngesinde bulunan aktif uydu sayısı hızla artarken geceleri gökyüzündeki uydu trafiği de dikkat çekici boyutlara ulaştı. Yeni bir araştırmaya göre ortalama bir orta enlem yerleşkesinin üzerinde herhangi bir anda 700'den fazla uydu bulunuyor. Bunların önemli bir bölümü, özellikle gün batımından sonraki ve gün doğumundan önceki saatlerde çıplak gözle görülebiliyor.

Gece gökyüzünde aynı anda 710 uydu bulunuyor

Mühendislik şirketi Accu Components tarafından gerçekleştirilen araştırma, Dünya'nın 2.000 kilometrenin altındaki alçak Dünya yörüngesinde (LEO) bulunan 15.833 aktif uydunun hareketlerini inceledi. ABD Uzay Kuvvetleri'nin uydu takip verilerinden yararlanan araştırmacılar, 12 ve 18 Ekim 2026 tarihlerine ait yörünge bilgilerini analiz etti.

Araştırmaya göre ufkun tamamen açık olduğu varsayıldığında Birleşik Krallık'taki ortalama bir kasabanın üzerinde gecenin herhangi bir anında yaklaşık 710 uydu bulunuyor. Bu sayı, özellikle ışık kirliliğinin yoğun olduğu büyük şehirlerde çıplak gözle görülebilen yıldız sayısını geride bırakıyor.

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çalışma, Birleşik Krallık'a odaklansa da benzer uydu yoğunluğunun Avrupa'nın büyük bölümünde, ABD'de ve diğer orta enlem bölgelerinde de görüldüğünü belirtiyor. Özellikle kuzey ve güney yarım kürede 40 ile 50 derece enlemleri arasındaki bölgeler, yoğun uydu trafiğine sahne oluyor. Dolayısıyla Türkiye de uydu kirliliğinden payını alıyor.

Bunun temel nedenlerinden biri ise SpaceX'in Starlink uydularının yörünge dağılımı. Şirketin internet hizmeti için kullandığı uyduların büyük bölümü ekvatora yaklaşık 53 derece eğimli yörüngelerde hareket ediyor. Bu nedenle orta enlemlerdeki bölgelerin üzerinden daha fazla uydu geçiyor. Ekvator çevresinde ise bu yoğunluk daha düşük ve herhangi bir anda yaklaşık 490 uyduya ulaşıyor.

Her uydu çıplak gözle görülemiyor

Bununla birlikte belirtilen 710 uydu sayısı, çıplak gözle görülebilen uydu sayısı anlamına gelmiyor. Çünkü uydular yıldızlar gibi kendi ışıklarını üretmiyor. Çıplak gözle görülebilmeleri için Güneş ışığını yansıtmaları ve yeryüzü karanlığa gömülmüşken aydınlatılmaya devam etmeleri gerekiyor.

Bu nedenle söz konusu 710 uydunun ortalama 105'i herhangi bir anda Güneş ışığını yansıtarak yıldızlar kadar parlak görünebiliyor. Ancak görünür uydu sayısı gece boyunca önemli ölçüde değişiyor.

Verilere göre Birleşik Krallık'taki tipik bir kasabada gün batımından sonraki ilk bir saat içinde yaklaşık 300 uydu Güneş ışığını yansıtarak görülebiliyor. Gece yarısına doğru bu sayı 20'nin altına düşüyor. Gün doğumundan önce ise yeniden yaklaşık 300 seviyesine yükseliyor.

Bir gecede üstümüzden 12 binden fazla uydu geçiyor

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Uydu trafiğinin boyutunu ortaya koyan bir diğer veri ise gece boyunca gerçekleşen geçişlerin toplamı. Araştırmaya göre, ortalama bir Birleşik Krallık kasabasının veya aynı enlemdeki bir konumun üzerinden bir gece boyunca 12.891 farklı uydu geçiyor.

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Bu yoğunluk, gökyüzündeki yıldızlarla karşılaştırıldığında daha dikkat çekici hale geliyor. OwnStarMap verilerine göre Londra ve New York gibi yoğun ışık kirliliğine sahip büyük şehirlerde gece yarısı gökyüzünde çıplak gözle yalnızca birkaç düzine yıldız görülebiliyor. Banliyölerde ve küçük kasabalarda bu sayı birkaç yüze çıkıyor. Binlerce yıldızı gözlemleyebilmek içinse şehir ışıklarından uzak kırsal bölgelere veya yüksek dağlık alanlara gitmek gerekiyor.

Astronomlar endişeli

Dünya yörüngesindeki uydu sayısı son 10 yılda önemli ölçüde arttı. Bu yükselişte, Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX'in Starlink projesi kapsamında gerçekleştirdiği fırlatmalar belirleyici rol oynadı. Uydu üzerinden internet erişimi sunan sistemin büyümesiyle birlikte alçak Dünya yörüngesindeki uydu yoğunluğu da hızla yükseldi. Yörüngedeki aktif Starlink uydu sayısı 11.200’ü geçmiş durumda.

Üstelik mevcut planlar, önümüzdeki yıllarda yüz binlerce, hatta milyonlarca uydunun daha yörüngeye yerleştirilmesini öngörüyor. Bu hedeflerin gerçekleşmesi halinde Dünya'nın hemen her bölgesinde uyduların oluşturduğu trafik, yıldızların görünürlüğünü büyük ölçüde gölgede bırakabilir.

Bu gelişme özellikle astronomi araştırmaları açısından endişe yaratıyor. Çünkü uydular, yeryüzündeki teleskopların görüş alanından geçerken astronomik görüntülerde parlak izler bırakabiliyor. Ayrıca yüzeylerinden yansıttıkları Güneş ışığı, gece gökyüzünün genel parlaklığını artırarak gözlem koşullarını olumsuz etkiliyor.

Özellikle uzak yıldızları ve galaksileri inceleyen astronomlar, uydu izleri ve artan gökyüzü parlaklığı nedeniyle daha fazla veri kaybıyla karşılaşabilir. Bu durum, evrenin geçmişine ve yapısına ilişkin önemli soruların yanıtlanmasını sağlayan gözlemleri giderek daha güç hale getirebilir.

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