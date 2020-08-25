Goldmaster Klass Filtre Kahve Makinesi ile First Klass Bir Kahve Deneyimi Yaşayın!

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Filtre kahve makinelerinin günlük hayattaki yerini düşündüğümüzde oldukça geniş bir yeri kapladığınızı görüyoruz. Bazen kendimizi rahat, keyifli veya ödüllendirilmiş hissetmek için, bazen de negatif duygularımızdan kurtulmak için filtre kahve içeriz. Enerjik ve dinlenmiş olmak için de tercihimiz kahve olur. Filtre kahve sayesinde daha motive olur odaklanmış bir zihne ulaşırız.

Günlük kahve ritüelimizde tercihimiz genellikte üçüncü nesil kahvecilerden yana olmaya başladı. Bu kahvecilerin nitelikli kahve kültürünün sonucu olarak ev dışında da kahve tüketimimiz arttı. Filtre kahvede farklı aromaları deneyimlemek isteyenlere hafif öğle yemeğinin yanında, sevdiği tatlının yanında sunulmaya başlandı. Farklı demleme tekniklerinin gelişmesi, farklı aromaları deneyimlemek bizi meraklandırmaya başladı; kahve içme motivasyonumuz arttı. Farklı bir duygusal durum oluştu, hazırlığı sırasında eğlenme ihtimalimiz yükseldi. Goldmaster Filtre kahve makinesi alıp ev konforunda bunu yaşamak isteyen kitleler oluştu.

Birçok evde mutfakların olmazsa olmazı haline geldi. Yeni evine taşınanlara dahi ilk götürülecek hediye seçeceğine dönüştü. Sizin evinizde de bir kahve makinesi yoksa, almak istiyorsanız veya mevcut makinenizi yenilemek istiyorsanız makine seçiminde önemli olan özellikleri mutlaka göz önünde bulundurun.

Kahvenizin tadını belirleyecek olan şey kahvenin öğütme inceliğidir. Buradaki ayar milimetrik değişimle kahveye direkt etki eder. Kullanmak için ayrı bir öğütücü almak maliyetlidir, bunun yerine öğütücü seçeceği olan makineler damak tadınıza en uygun aromayı yakalamak için maddi anlamda tasarruf da sağlar, ince ve kalın öğütme seçeneği de sunar.

Fonksiyonel özellikleri çok olan makineler kahve yapma konusunda fazla özelliğe sahip olsalar da kullanımı karmaşık bir makine günlük yaşamımızda kahve keyfimiz için yorucu olabiliyor. Bir fincan kahve için sürekli tuşlar ve özellikle temizlikle uğraşmayı genelde kimse istemez. Değişim gerektirmeyen yıkanabilir bir filtre evinizde ve işyerinizde size kolaylık sağlayacak.

Makineyi günlük kaç kişi kullanacağınız çok önemli bir detay. Bir fincan kahve sizin için yeterli mi? Çekirdek ailenizle birlikte mi kahve tüketiyorsunuz? 4 kişilik su haznesi olan makineler ihtiyacınızı karşılamaya yetecektir, bir fincan kahve de demleyebilirsiniz 4 fincan da…

Kahve kokusuyla uyandığınızı hayal edin. Sabah uyanmışsınız ve taze çekilmiş mis gibi kahveniz hazır. Kendinizi mutlu ve keyifli hissettiniz değil mi? Seçeceğiniz kahve makinesinin 24 saat programlama özelliğinin olması ayarladığınız saate kahvenizin demlenmesini programlar ve sesli uyarı ile kahvenizin demlendiğini size bildirir.

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Kahve makinelerinde karaflar ikiye ayrılır: Cam ve çelik karaf. Cam karaf sıcaklığı tutmak için alttan ısıtma kullanılırken, kahveniz sürekli sıcak kalır. Paslanmaz çelikten yapılan termos karafların olduğu makinelerde bir ısıtma sistemi yoktur, dolayısıyla kahveniz sürekli ilk demlendirip gibi sıcak kalmaz. Cam karafın kullanımı ve temizliği oldukça kolayken termosun bakımı biraz meşakkatli.

Bulaşık makinesinde yıkayamayacağınız için zamanla içinde kahve lekeleri oluşacak ve temizlenmezse bu lekeler kötü bir tat almanıza sebep olacak. Camın sağlık açısından olumlu olduğunu da göz önünde bulundurarak seçiminizi camdan yana yapmalısınız.

Demlenme sırasında ilk fincan kahve için beklemek istemiyor olabilirsiniz. Bazı makineler demlemenin ortasında karaf çekildiğinde damlatma yapar, bulunduğu yerin kirlenmesine sebep olur. Tüm karafın dolmasını beklemek zorunda kalabilirsiniz. Bir fincan kahve için beklemek istemiyorsanız cam karaf çekildiğinde damlatma yapmayan demleme sistemi olan filtre kahve makinelerini tercih etmelisiniz.

Hayatınıza kolaylık sağlayacak özelliklerle birlikte makinenizin sizin yaşamınızı güvenli hale getirmesi gerekir. Susuz kaldığında ve aşırı ısındığında kendini korumaya almasıyla günlük hayatınızın telaşında oluşabilecek tehlikeli durumları ortadan kaldırmalı.

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Alarm Sesiyle Değil Kahve Kokusuyla Uyanın!

Goldmaster Klass Filtre Kahve Makinesi, hızlı ve taze filtre kahve deneyimi için keşfetmeniz gereken bir ürün. Led ekranı ve 24 saat programlama özelliği sayesinde kahvenizi dilediğinizin zaman demlenecek gibi ayarlayabilirsiniz. Uyumadan önce sabah uyandığınız saate programladığınızı düşünün… Filtre kahvesiz yapamam diyenler, sabah kahve kokusuyla uyanarak güne keyifli ve zinde başlayacaktır. Çekirdek ve toz kahve ile kahve yapabilme özelliği sayesinde damak tadınıza en uygun aromayı yakalayabilirsiniz. Taze çekilmiş kahvenin lezzeti her zaman daha yoğundur. Sahip olduğu öğütücü haznesi ile Klass, çekirdek kahve için size ince ve kalın çekim sunuyor, aromasını sevdiğiniz gibi öğütme seçeneğini seçebilirsiniz.

Çıkarılabilir ve kolay temizlenebilir hazne yapısıyla size kahve keyfiniz için kolaylık sağlayacaktır.

Şık cam karafı ile sağlıklı bir seçim sunarken, sıcak tutma özelliği sayesinde son yudumunuza kadar kahvenizin aroması korunur ve sıcacık kahve keyfiniz devam eder.

Damlatma yapmayan Klass ile, bir fincan kahve için beklemenize de gerek yok. Demlenme sırasında dilediğiniz zaman cam karafı çekip kendinize kahve doldurabilirsiniz. Susuz çalışma ve aşırı ısınma koruması ile güvenli bir kahve deneyimini de size sunar.

Goldmaster Klass Filtre Kahve Makinesi ile birinci sınıf lezzetli ve taze bir filtre kahve deneyimi için şimdiden afiyet olsun.

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