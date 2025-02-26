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    Golf sahaları, güneş enerjisi santrallerinden daha fazla alan kaplıyor!

    Yapılan yeni bir çalışmaya göre, golf sahalarının yaygın olduğu ülkelerde bu sahalar, güneş enerjisi santrallerinden daha fazla alan kaplıyor.                   
    Golf sahaları, güneş santrallerinden daha fazla alan kaplıyor! Tam Boyutta Gör
    Yapılan yeni bir çalışma, dünya genelinde arazi kullanımının verimsizliğini ortaya koyuyor. Bu çalışmaya göre, golf sahalarının yaygın olduğu ülkelerde bu sahalar, güneş enerjisi santrallerinden daha fazla alan kaplıyor.

    Golf sahalarının %80'i 10 ülkede bulunuyor

    Alman araştırma enstitüsü Forschungszentrum Jülich'ten araştırmacılar, OpenStreetMap veritabanını kullanarak dünya çapında 38.000'den fazla golf sahası tespit etti. Bu sahaların %80'i sadece 10 ülkede yoğunlaşmış durumda. ABD, 16.000 saha ile küresel olarak en fazla golf sahasına sahip ülke konumunda. Ardından İngiltere (yaklaşık 3.100) ve Japonya (yaklaşık 2.700) geliyor. İlk 10 içerisinde, Kanada, Avustralya, Almanya, Güney Kore, Fransa, Çin ve İsveç yer alıyor.

    Çalışma, en çok golf sahasına sahip 10 ülkedeki golf sahası arazilerinin %25 ila %75'inin güneş panelleri için kullanılması durumunda 281 GW ile 842 GW arasında güneş enerjisi kapasitesi eklenebileceğini ortaya koyuyor. 842 GW'lık güneş kapasitesi, bu 10 ülkenin 646 GW'lık kurulu güneş kapasitesini aşıyor.

    Çalışma ayrıca, golf sahalarının rüzgar enerjisi kapasitesini araştırdı ve bu alanlara 174 GW ile 659 GW arasında rüzgar kapasitesi kurabileceğini ortaya koydu.

    Golf sahaları yüksek çevresel etkiye sahip

    Nüfusun küçük ve zengin bir kesimi tarafından oynanan golf sporu, çok geniş araziler gerektirdiği için büyük miktarda yatırımların yapılmasını gerektiriyor. Dahası, bu golf sahalarını sulama ihtiyacı, büyük miktarda su tüketimine sebep oluyor. Ayrıca sahaların mevcut durumunun korunması için kimyasal işlemlerin yapılması gerekiyor. Özetle, golf sahaları büyük bir çevresel etkiye sahipler.

    Güneş enerjisinin ayak izi rüzgardan küçük

    Golf sahaları, güneş santrallerinden daha fazla alan kaplıyor! Tam Boyutta Gör

    Araştırmacılar ayrıca kamu ölçeğindeki yenilenebilir enerji tesislerinin arazi verimliliğiyle ilgili hesaplamalar da yaptılar. Bu hesaplara göre güneş çiftliklerinin, rüzgar çiftliklerinden daha küçük bir ayak izine sahip olduğu tespit edildi. Güneş enerjisi santralleri için üretilen her megavat elektrik için yaklaşık 0,01 kilometrekare gerekirken, rüzgar santrallerinde 0,12 kilometrekare alana ihtiyaç duyulduğu hesaplandı.

    Bu sonuçlar şaşırtıcı denebilir. Güneş santralleri için geniş alanların gerektiği biliniyor. Ancak rüzgar türbinleri arasında büyük boşlukların olması gerektiği için, güneş çiftliklerinden daha fazla alana ihtiyaç duyuluyor.

    Araştırmacılar, amaçlarının golf sahalarını dönüştürmeye zorlamak olmadığını söylüyor. Ancak, arazilerin dar bir kesime hitap etmek yerine, yenilenebilir enerjiyi de düşünerek daha faydalı bir biçimde kullanılması gerektiğini ifade ediyorlar.

    Kaynakça https://www.pv-magazine.com/2025/02/24/global-golf-courses-take-up-more-land-than-solar-wind-plants/ https://iopscience.iop.org/article/10.1088/2515-7620/adb7bd
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