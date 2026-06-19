Goodyear, Orta Çağ yöntemiyle patlamayan zırhlı lastik geliştirdi

2000'li yılların başından bu yana basılı ve online mecralarda teknoloji içeriği üreten Onur, DonanımHaber takipçilerinin ilgiyle okuyacağı haberlere imza atmaya çalışıyor. Sıkı bir Scorsese fanı olmakla birlikte futbola ve yakın tarihe ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Uzay keşiflerinin geleceği, Orta Çağ savaş meydanlarında kullanılan eski bir yöntemle şekilleniyor. Ünlü lastik üreticisi Goodyear, NASA'nın Artemis programı kapsamında Ay yüzeyinde görev yapacak Pegasus adlı keşif aracı için geliştirdiği yeni nesil lastiklerini tanıttı.

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Yeni lastiklerin en dikkat çekici yanı, Orta Çağ şövalyelerinin zincir zırhlarını hatırlatan tasarımı. Özel olarak geliştirilen metal örgü, adeta bir dış iskelet görevi görüyor. Bu yapı, hava basıncına ihtiyaç duymadan aracın yükünü taşıyabilecek ve keskin Ay kayalarına dayanabilecek kadar sağlam. Aynı zamanda Ay'ın engebeli yüzeyindeki titreşimleri sönümleyecek ve düşük yerçekiminde zemine tutunmayı destekleyecek kadar da esnek.

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Havasız çalışıyor

Ay'ın zorlu güney kutbu koşulları için özel olarak tasarlan lastik havasız yapıya sahip olduğu için patlama ya da sönme riski yok. Kayalık yüzeylerde ilerleyebilen, aşırı sıcaklık değişimlerine dayanabilen ve yıllarca bakım gerektirmeden çalışabilen bu teknoloji, astronotların daha önce ulaşılamayan bölgeleri keşfetmesine olanak sağlayacak.

Aslına bakılırsa bu Goodyear'ın ilk Ay macerası değil. Şirket Apollo günlerinden beri uzay görevlerinin içinde. 125 yıllık mühendislik birikimini modern uzay teknolojileriyle birleştiren Goodyear, Pegasus keşif aracı ile 2028'den itibaren Ay'a geri dönmeye hazırlanıyor.

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Ay'ın güney kutbundaki zorlu koşullarda test edilmesi beklenen bu modern zırhlı lastiklerin, gelecekte Dünya yollarındaki otomobillere uyarlanıp uyarlanmayacağı ise şimdiden merak konusu oldu.

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