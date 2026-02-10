Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Google, 100 yıllık tahvil satacak: Dot-com döneminden bu yana bir ilk

    Alphabet, dot-com döneminden bu yana bir ilke imza atarak sterlin cinsinden 100 yıl vadeli tahvil satışı planlıyor. Dev borçlanma ile AI yatırımlarının finansmanın hedefleniyor.

    Google, 100 yıllık tahvil satışına başlıyor Tam Boyutta Gör
    Google’ın çatı şirketi Alphabet, teknoloji sektöründe uzun süredir görülmeyen bir adım atmaya hazırlanıyor. Şirket, büyük ölçekli borçlanma planının bir parçası olarak 100 yıl vadeli son derece nadir bir tahvil ihracı planlıyor. Bu hamle, 1990’ların sonundaki dot-com döneminden bu yana bir teknoloji şirketi tarafından gerçekleştirilecek ilk 100 yıllık tahvil satışı olacak.

    En son Motorola yapmıştı

    Alphabet, pazartesi günü ABD’de yatırım yapılabilir seviye tahvil piyasasına çıkarak yedi dilimden oluşan 20 milyar dolarlık teminatsız kıdemli tahvil satışı gerçekleştirdi. Konuya yakın bir kaynağa göre 100 yıl vadeli tahvil ise sterlin cinsinden ihraç edilecek ve aynı para biriminde dört farklı dilim daha satışa sunulacak. Bu işlem, Alphabet’in ilk sterlin tahvil ihracı olma özelliğini de taşıyor.

    Bu kadar uzun vadeli bir borçlanmaya en son Motorola 1997 yılında başvurmuştu. 100 yıllık tahvillerin piyasası ağırlıklı olarak devletler, üniversiteler ve benzeri kurumların kontrolünde bulunuyor. Şirketler açısından ise olası satın almalar, iş modellerinin zamanla geçerliliğini yitirmesi ve teknolojik eskime riski, bu tür ihraçları son derece istisnai hale getiriyor.

    Sebebi elbette AI

    Google, 100 yıllık tahvil satışına başlıyor Tam Boyutta Gör
    Buna rağmen teknoloji devlerinin belki de hiç olmadığı kadar finansman ihtiyacı oluşmuş durumda. Yapay zeka alanında rekabetçi kalmak için ölümüne mücadele eden şirketler artık neredeyse hiç tercih edilmeyen bu tür enstrümanları yeniden gündeme taşıyor. KBRA Avrupa makro stratejisti Gordon Kerr’e göre Alphabet, yapılandırılmış finans yatırımcılarından son derece uzun vadeli yatırımcı profiline kadar her kesime ulaşmayı hedefliyor. Kerr, 100 yıllık tahvillerin başlıca alıcılarının sigorta şirketleri ve emeklilik fonları olacağını belirtirken bu tahvilleri yapılandıran kişilerin büyük ihtimalle geri ödeme gününü görmeyeceğine de dikkat çekiyor.

    Özellikle İngiltere merkezli emeklilik fonları ve sigorta şirketlerinden gelen güçlü talep, sterlin piyasasını uzun vadeli fonlama arayan ihraççılar için cazip bir merkez haline getirmiş durumda.

    Alphabet, ABD tahvil piyasasına en son Kasım ayında girmiş ve 17,5 milyar dolarlık borçlanmaya karşılık yaklaşık 90 milyar dolarlık talep toplamıştı. Bu işlem kapsamında satılan 50 yıl vadeli tahvili geçen yıl ABD doları cinsinden teknoloji şirketleri arasında en uzun vadeli kurumsal tahvil olmuştu.

    Bu dev borçlanma hamlesi, Alphabet’in kısa süre önce açıkladığı 185 milyar dolara kadar çıkabilecek yıllık sermaye harcaması hedefinin hemen ardından geliyor. Bu tutar, şirketin geçen yılki harcamalarının iki katına denk geliyor ve büyük ölçüde yapay zeka yatırımlarını finanse etmek için kullanılacak.

    Diğer teknoloji devleri de 2026 için büyük ölçekli harcama planlarını açıklamış durumda. Morgan Stanley ise, “hiper ölçekleyici” olarak adlandırılan büyük bulut bilişim şirketlerinin toplam borçlanmasının 2025’te 165 milyar dolardan 2026’da 400 milyar dolara çıkmasını bekliyor.

    Amazon, Google, Meta, Microsoft ve Oracle’dan oluşan beş büyük hiper ölçekleyici geçen yıl ABD’de toplam 121 milyar dolarlık şirket tahvili ihraç etti.

    Kaynakça https://www.reuters.com/business/retail-consumer/alphabets-debt-raise-fuels-forecasts-record-year-corporate-bond-sales-2026-02-09/ https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-02-09/alphabet-mandates-banks-for-rare-100-year-sterling-bond
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın en hızlı koşan insansı robotu: Bolt

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    orient mi seiko mu bulaşık makinesi deterjan kapağı açılmıyor hem fırın hem mikrodalga yks pdf telegram endonezyalı kadınlar nelerden hoşlanır

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Tecno Spark 40 (5G)
    Tecno Spark 40 (5G)
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Altındaki Laptoplar
    CASPER Nirvana C370.4020-4C00B
    CASPER Nirvana C370.4020-4C00B
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum