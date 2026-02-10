Google, 100 yıllık tahvil satacak: Dot-com döneminden bu yana bir ilk

En son Motorola yapmıştı
Alphabet, pazartesi günü ABD’de yatırım yapılabilir seviye tahvil piyasasına çıkarak yedi dilimden oluşan 20 milyar dolarlık teminatsız kıdemli tahvil satışı gerçekleştirdi. Konuya yakın bir kaynağa göre 100 yıl vadeli tahvil ise sterlin cinsinden ihraç edilecek ve aynı para biriminde dört farklı dilim daha satışa sunulacak. Bu işlem, Alphabet’in ilk sterlin tahvil ihracı olma özelliğini de taşıyor.
Bu kadar uzun vadeli bir borçlanmaya en son Motorola 1997 yılında başvurmuştu. 100 yıllık tahvillerin piyasası ağırlıklı olarak devletler, üniversiteler ve benzeri kurumların kontrolünde bulunuyor. Şirketler açısından ise olası satın almalar, iş modellerinin zamanla geçerliliğini yitirmesi ve teknolojik eskime riski, bu tür ihraçları son derece istisnai hale getiriyor.
Sebebi elbette AI
Özellikle İngiltere merkezli emeklilik fonları ve sigorta şirketlerinden gelen güçlü talep, sterlin piyasasını uzun vadeli fonlama arayan ihraççılar için cazip bir merkez haline getirmiş durumda.
Alphabet, ABD tahvil piyasasına en son Kasım ayında girmiş ve 17,5 milyar dolarlık borçlanmaya karşılık yaklaşık 90 milyar dolarlık talep toplamıştı. Bu işlem kapsamında satılan 50 yıl vadeli tahvili geçen yıl ABD doları cinsinden teknoloji şirketleri arasında en uzun vadeli kurumsal tahvil olmuştu.
Bu dev borçlanma hamlesi, Alphabet’in kısa süre önce açıkladığı 185 milyar dolara kadar çıkabilecek yıllık sermaye harcaması hedefinin hemen ardından geliyor. Bu tutar, şirketin geçen yılki harcamalarının iki katına denk geliyor ve büyük ölçüde yapay zeka yatırımlarını finanse etmek için kullanılacak.
Diğer teknoloji devleri de 2026 için büyük ölçekli harcama planlarını açıklamış durumda. Morgan Stanley ise, “hiper ölçekleyici” olarak adlandırılan büyük bulut bilişim şirketlerinin toplam borçlanmasının 2025’te 165 milyar dolardan 2026’da 400 milyar dolara çıkmasını bekliyor.
Amazon, Google, Meta, Microsoft ve Oracle’dan oluşan beş büyük hiper ölçekleyici geçen yıl ABD’de toplam 121 milyar dolarlık şirket tahvili ihraç etti.Kaynakça https://www.reuters.com/business/retail-consumer/alphabets-debt-raise-fuels-forecasts-record-year-corporate-bond-sales-2026-02-09/ https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-02-09/alphabet-mandates-banks-for-rare-100-year-sterling-bond Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: