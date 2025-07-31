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    Google, 18 yaş altı olduğunuzu düşünürse hesabınızı kısıtlayacak

    Google tarafından ABD’de başlatılan yeni uygulama, 18 yaş altı kullanıcıları otomatik olarak tespit edip çeşitli kısıtlamalarla karşı karşıya bırakacak. Google, süreçte yapay zekayı kullanacak.

    Google, 18 yaş altı olduğunuzu düşünürse hesabınızı kısıtlayacak Tam Boyutta Gör
    Google, kullanıcı yaşını artık yapay zeka ile belirleyip sınırlamalar uygulamaya başlıyor. Şirket, daha önce YouTube özelinde duyurduğu yaş tespiti sistemini genişletiyor ve ABD'deki tüm Google kullanıcılarını kapsayacak şekilde devreye alıyor. İlk etapta küçük bir kullanıcı grubunu etkileyecek olan sistem, zamanla daha geniş bir kitleyi hedef alacak.

    Hesaplar otomatik olarak kısıtlanacak

    Yeni sistem, kullanıcının yaptığı aramalar ve YouTube'da izlediği video türlerine bakarak yaşını tahmin ediyor. Eğer bir kullanıcının 18 yaşından küçük olduğu tespit edilirse, Google bu kullanıcıları doğrudan çocuk kullanıcı gibi sınıflandıracak ve hesaplarını kısıtlayacak.

    Yapılacak hesap kısıtlamaları ile YouTube’da uyku zamanı hatırlatmaları etkinleştirilecek, içerik önerileri sınırlandırılacak, Google Haritalar’daki zaman çizelgesi özelliği kapatılacak, kişiselleştirilmiş reklamlar devre dışı bırakılacak ve Play Store’daki yetişkinlere yönelik uygulamalara erişim engellenecek.

    Google, yanlış sınıflandırma durumlarına karşı da bir çözüm sunuyor. Eğer kullanıcı sistem tarafından hatalı şekilde 18 yaş altı olarak algılanırsa, kimlik belgesi fotoğrafı ya da bir selfie yükleyerek yaşını doğrulayabilecek.

    Bu adım, son dönemde hız kazanan küresel yaş doğrulama baskılarının bir yansıması olarak görülüyor. ABD’de politikacılar, teknoloji şirketlerine çocuklar için daha güvenli dijital ortamlar sağlama konusunda baskı yaparken, Birleşik Krallık ise Bluesky, Reddit, Discord ve Spotify gibi platformlara yaş doğrulama zorunluluğu getirmiş durumda.

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