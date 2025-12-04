Google, 2027’ye kadar uzaya veri merkezleri kuracak

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Google, uzay tabanlı bilgi işlem için şimdiye kadarki en iddialı adımlarından birini atmaya hazırlanıyor. Şirket CEO’su Sundar Pichai, yaptığı açıklamada tamamen güneş enerjisiyle çalışan veri merkezlerini 2027’den itibaren yörüngeye yerleştirmeye başlayacaklarını duyurdu. Bu hamle, hem yapay zeka altyapısının büyüyen enerji ihtiyacına yanıt vermeyi hem de geleneksel tesislerin yarattığı elektrik yükünü azaltmayı amaçlıyor.

Pichai, Project Suncatcher adı verilen girişimin yüksek enerji tüketimiyle bilinen bulut ve yapay zeka altyapılarını uzay ortamında güneş enerjisiyle besleyerek daha verimli hale getirmeyi hedeflediğini söyledi. Projenin ilk aşaması kapsamında iki prototip uyduya küçük ölçekli sunucu rafları yerleştirilecek ve bu sistemler 2027’de sınırlı kapasiteyle hizmet vermeye başlayacak.

Google'ın kendi TPU'ları kullanılacak

Tam Boyutta Gör Google’ın bu adımı, Planet ile yapılan iş birliği sayesinde mümkün olacak. Projenin ilerleyen aşamalarında yörüngede gigawatt ölçeğine ulaşacak veri merkezleri inşa edilecek.

Şirket, uzayda konuşlanacak bu sistemlerde TPU tabanlı yapay zeka çiplerinin kullanılacağını ve bunların fiber yerine lazer bağlantılar üzerinden birbirleriyle iletişim kuracağını belirtiyor. Bu mimari, yalnızca enerji verimliliği sağlamakla kalmayacak aynı zamanda yüksek hızlı veri alışverişiyle yapay zeka eğitim süreçlerini hızlandıracak.

Enerji tarafındaki ihtiyaç ise giderek daha kritik hale geliyor. Lawrence Berkeley National Laboratory’nin 2024 tarihli raporu, yalnızca ABD’deki veri merkezlerinin ülke elektrik tüketiminin %4’ünden fazlasını kullandığını ortaya koyuyor. Bu oranın 2028’e kadar %12’ye yükselmesi bekleniyor ve bu durum hem şebekeleri zorluyor hem de yerel halkın tepkilerine yol açıyor.

Google’ın bu alandaki vizyonu sektörde yalnız değil. Amazon’un kurucusu Jeff Bezos da geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada, uzay tabanlı güneş enerjili veri merkezlerinin önümüzdeki 20 yıl içinde yaygınlaşacağını ve Dünya’daki geleneksel tesislere göre daha düşük maliyetli olacağını öne sürmüştü.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Yapay Zeka Haberleri

Google, 2027’ye kadar uzaya veri merkezleri kuracak

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: