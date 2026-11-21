Yapay Zeka Özeti:
- Google, Android'deki yeni üç boyutlu emoji sisteminin yüksek donanım gereksinimlerine açıklık getirdi. Şirket, altı gigabayt bellek ve on gigabayt boş alan şartının sadece arka plandaki geçici kurulum süreciyle ilgili olduğunu bildirdi. Yaklaşık iki yüz megabaytlık dosya boyutuna sahip yeni sistem, yüksek RAM kuralıyla sadece performans kaybını önlemeyi hedefliyor. Güncellemenin Samsung cihazlarda ve WhatsApp gibi uygulamalarda kullanılmayacağı belirtildi.
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Google'ın 3D Emoji Tasarımında Bitmap ve Vektör Farkı
Google'ın Noto 3D emoji adını verdiği yeni tasarım sistemi, Android'de uzun süredir kullanılan iki boyutlu vektör emojilerin yerini almayı hedefliyor. Önceki emoji sistemi yaklaşık 3 MB depolama alanı kaplarken yeni 3D yazı tipi dosyasının boyutu 220 MB'ın altında kalıyor. Aradaki fark, emoji tasarımlarının artık farklı bir grafik yaklaşımıyla hazırlanmasından kaynaklanıyor. Ancak Google'ın açıkladığı 10 GB boş alan gereksinimi, doğrudan emoji dosyasının boyutuyla açıklanabilecek bir durum değil.
Google, destek sayfasında yer alan sistem gereksinimlerinin ardından Reddit üzerinden bir açıklama yaparak konuya ilişkin bazı yanlış anlaşılmaları giderdi. Şirketin açıklamasına göre 10 GB depolama ve 6 GB RAM koşulları, cihazda önceden 3D emoji yazı tipi bulunmadığında Google Play hizmetleri üzerinden gerçekleştirilen otomatik arka plan indirme işlemiyle ilgili. Dolayısıyla bu değerler, 220 MB'ın altındaki emoji dosyasının sürekli olarak bu kadar kaynak tükettiği anlamına gelmiyor. Google, destek makalesinde bu ayrımı başlangıçta yeterince açık ifade etmediğini de dolaylı olarak kabul etmiş oldu.
RAM gereksinimi konusunda da benzer bir ayrım bulunuyor. Google, Android 3D emoji yazı tipi dosyasının doğrudan RAM'e yüklenmediğini ve bu nedenle bellek kullanımının minimum düzeyde, geçici olduğunu belirtiyor. Açıklamaya göre 6 GB RAM sınırı, yeni yazı tipinin çalışması için zorunlu bir bellek tüketiminden ziyade düşük bellekli cihazların mevcut yaklaşık 3 MB boyutundaki 2D vektör emoji sisteminde kalmasını sağlayan bir uygunluk kriteri olarak belirlenmiş durumda. Bu yaklaşım, Google'ın yeni tasarımı bütün Android cihazlara aynı anda sunmak yerine belirli donanım koşullarını karşılayan modellerle sınırlandırdığını gösteriyor.
Google, 3D emoji sistemini ilk olarak Mayıs ayında duyurmuş, yeni tasarımlar Ağustos ayında Pixel 11 serisiyle kullanıma sunulmuştu. Daha sonra önceki Pixel modellerine de ulaşmaya başlayan özellik, Android ekosistemindeki diğer üreticiler açısından aynı şekilde ilerlemiyor. Şirket, Samsung cihazlarının kendilerine ait emoji yazı tiplerini kullandığını ve bu nedenle yeni 3D yazı tipi güncellemesini almayacağını açıkça belirtiyor. Son olarak benzer bir durum, Android'in sistem emoji yazı tipini kullanmak yerine kendi görsel altyapısına sahip olan WhatsApp gibi üçüncü taraf mesajlaşma uygulamalarında da görülüyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: